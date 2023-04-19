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    Instagram'ın yeni özelliği: Biyografiye birden fazla link ekleme

    Instagram, Linktree'yi hedefleyen yeni özelliğini kullanıma sundu. Yeni güncellemeyle, Instagram biyografiye birden fazla link ekleme mümkün hale geldi.         
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    Instagram bioya birden fazla link ekleme, Mark Zuckerberg’e göre kullanıcıların en çok istediği özelliklerden biri. Son güncellemeyle, Instagram kullanıcıları biyografilerine beş link ekleyebiliyor. Şimdiye kadar Linktree gibi üçüncü parti araçlar kullanılıyordu, artık gerek kalmadı.

    instagram bio birden fazla link ekleme Tam Boyutta Gör
    Instagram biyografiye beş adede kadar bağlantı eklenebiliyor ancak yalnızca ilk bağlantı biyografide görünüyor, geri kalan bağlantılar gizleniyor. Örneğin; Instagram biyografinize üç link eklediğinizde, “Donanımhaber.com ve diğer iki bağlantı” şeklinde ileti görünüyor. Instagram bio birden fazla link ekleme adımları 🔽
    1. Instagram uygulamasını açın.
    2. Sağ altta profil simgesine dokunun.
    3. Sol üstte profil resminizin altındaki Düzenle yazısına dokunun.
    4. Bağlantı ekle’ye dokunun.
    5. Harici bağlantı ekle’ye dokunun.
    6. URL ve açıklamayı girin.
    7. Mavi tik işaretine dokunun.
    8. Tekrar Harici bağlantı ekle diyerek birden fazla link ekleyin.

    Instagram, bağlantıları platforma entegre etmede çok yavaş ilerliyor. Instagram hikayeye link ekleme özelliğinin gelmesi yıllar aldı. Ancak hâlâ Instagram akış gönderilerine link eklenemiyor. Biyografilere çoklu link ekleme ise, bugünden itibaren tüm hesaplar için aktif edildi.

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    KiLLeR© 1 gün önce

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