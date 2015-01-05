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Linksys'ten çift çekirdekli Snapdragon işlemci kullanan yeni router

4 yıl
2,6b
1
8
Ağ Ürünleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Linksys'ten çift çekirdekli Snapdragon işlemci kullanan yeni router
CES 2015 Fuarı'nda yeni ürün lansmanı yapan bir başka firma ise Belkin'in iştiraklerinden Linksys oldu. Yeni nesil Wi-Fi router modeli EA8500'ü tanıtan Linksys, 1.73 Gbps hızında 802.11ac WiFi bağlantısına olanak tanıyor. Özellikle 1.4GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemcisiyle fark yaratan router, yüksek hızlar için çok kullanıcılı antenlere sahip.
En kötü koşullarda bile en yüksek bağlantı hızını koruyacak şekilde dizayn edildiği belirtilen router, Gigabit Ethernet başta olmak üzere, eSATA ve USB 3.0 konnektörleriyle geliyor. Tasarım olarak sınıfındaki en şık ürünlerden biri olmasa da, şasesinin altında barındırdığı donanım ve yüksek bağlantı hızı ile EA8500, performans tutkunlarına yönelik bir ürün. 280 dolar fiyatla çıkacak bu modelin, 180 dolara 1.4Gbps hızında daha uygun bir alternatifi de var.


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profecco 4 yıl
Yakında router üzerinden half life 1 çalıştırıp oynayanlar çıkar :)
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FreeRun 4 yıl
vdsl desteği de koyup modem yapmak çok mu zor
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Zordion 4 yıl
Tuketici seviyesi bir router hicbir zaman saglam performans veremez
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doctor_bey 4 yıl
Yakında benim kalemin içine bile snapdragon girecek, her yerden çıkıyor adamlar
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alemburda34 4 yıl
esata bile yetti bana. Yanlız 180 $ daha ucuz başka alternatif çözümler bulunabilir.
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ironman 4 yıl

Radyasyon durumu nasıl acaba
yüksek kapsama alanı demek ile eş anlamlı geliyor sanki....
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Elsa 4 yıl
Internet of Things için güzel gelişme
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kule_genclik 4 yıl
bi kulagimizin arkasi kaldi qualcomm
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