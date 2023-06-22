Router ne demek, ne işe yarar? Router modem farkı nedir?

Routerlar, özellikle WiFi routerlar, internete erişmek için cihazlarımızı bağladığımız aygıtlar ve artık günlük hayatımızın bir parçası. Teknik olarak karmaşık görünseler de yönlendiricilerin ne olduğunu anlamak ve kullanmak gerçekten kolaydır. Yönlendiricinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını anlarsanız bu ağ ürünlerinden maksimum fayda sağlarsınız. Router nedir, ne işe yarar? Bu rehber yazıda anlatıyoruz.

Router ne demek, ne işe yarar 🤔 Tam Boyutta Gör Router Türkçe anlamı; yönlendiricidir. Router nedir sorusunun cevabı ise kısaca; iki veya daha fazla paket anahtarlamalı ağı veya alt ağları birbirine bağlayan cihazdır. Yönlendirici, iki temel işleve hizmet eder; paketleri amaçlanan IP adreslerine ileterek ağlar arasındaki trafiği yönetmek ve birden fazla cihazın aynı internet bağlantısını kullanmasını sağlamak. Birkaç router türü vardır ancak çoğu router, verileri LAN (yerel alan ağ) ve WAN (geniş alan ağ) arasında iletir. LAN, belli bir coğrafi alanla sınırlı bağlı cihazlar grubudur ve genelde tek bir router gerektirir. WAN ise geniş coğrafi alana yayılan büyük bir ağdır. WAN geniş bir alana dağıtıldığından genellikle birden fazla router ve anahtar gerektirir. Router, internet ile evinizde internete bağlanan cihazlar arasında iletişim kuran aygıttır. Router, adından da anlaşılacağı üzere bağlı cihazlar ve internet arasında internet trafiğini yönlendirir. Router, evinizin internet ağının önemli bir parçasıdır. Router sayesinde dizüstü bilgisayarınız, akıllı telefonunuz, tabletiniz, akıllı TV’niz ve diğer cihazlarınız evinizdeki kablosuz ağa bağlanabilir. Ağ yönlendiricisi, ağ düğümleri ile internet arasındaki önemli aracılardır. Yönlendiriciler, IP (internet protokolü) sistemini kullanarak internet trafiğini yönetir ve veri paketlerini doğru IP adresine yönlendirir.

Router türleri nelerdir ❓ Tam Boyutta Gör Kablolu, kablosuz, çekirdek yönlendirici dahil olmak üzere çeşitli router türleri vardır. Tüm routerlar temelde aynı işlevi yerine getirse de her router ağa farklı şekilde bağlanır. 1️⃣ Wireless (Kablosuz) router Kablosuz yönlendirici, modeme bağlanmak için Ethernet kablosu kullanır. Paketleri ikili koddan radyo sinyallerine dönüştürerek verileri dağıtır, ardından anten kullanarak bunları kablosuz olarak yayınlar. Kablosuz yönlendiriciler LAN kurmaz; bunun yerine, kablosuz iletişim kullanarak birden fazla cihazı birbirine bağlayan WLAN'lar (kablosuz yerel alan ağları) oluşturur. 2️⃣ Wired (Kablolu) router Kablolu yönlendirici de modeme bağlanmak için Ethernet kablosu kullanır. Ardından, ağ içindeki bir veya daha fazla aygıta bağlanmak, LAN oluşturmak ve bu ağ içindeki aygıtları internete bağlamak için ayrı kablolar kullanır. 3️⃣ Core router Çekirdek yönlendirici, ağlarında yüksek hacimli veri paketleri ileten büyük şirketler ve işletmeler tarafından kullanılır. Çekirdek yönlendiriciler, bir ağın "çekirdeğinde" çalışır ve harici ağlarla iletişim kurmaz. 4️⃣ Edge router Çekirdek yönlendirici, büyük ölçekli bir ağ içindeki veri trafiğini yönetirken, uç yönlendirici, hem çekirdek yönlendiricilerle hem de harici ağlarla iletişim kurar. Uç yönlendiriciler, bir ağın "ucunda" çalışır ve diğer LAN ve WAN'lardan veri gönderip almak için sınır ağ geçidi protokolü kullanır. 5️⃣ Virtual router Sanal yönlendirici, standart yönlendiriciyle aynı işlevi gerçekleştiren bir programdır. Biri arızalanırsa, birincil ve yedek sanal yönlendiriciler oluşturmak için sanal yönlendirici yedekleme protokolünü (VRRP) kullanabilir.

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Router kurulumu nasıl yapılır 💻 Tam Boyutta Gör Wireless router kurulumu ve ayarlarının yapılması yıllar içinde çok daha kolay hale geldi. Günümüzde bilgisayar dışında akıllı telefon veya tablet üzerinden kablosuz yönlendiricinin kurulumunu ve sonraki ince ayarlarını yapmanızı sağlayan yardımcı uygulamalar ürünle birlikte geliyor. Gelmediyse, router kurulumu nasıl yapılır öğrenmek için aşağıdaki basit adımları izleyin: Modemi USB veya Ethernet kablosuyla router'a bağlayın. Bilgisayarı ağ kablosuyla router'a bağlayın. Tarayıcıdan router kullanıcı arayüzüne girin. Router kullanıcı adı ve şifresini girin. İnternet bağlantı bilgilerini girin. Ağ adını (SSID) değiştirin. Bilgisayarınızla router arasındaki bağlantıyı doğrulayın. Ağ güvenlik ayarlarını yapın. Router'ı uygun bir yere yerleştirin.

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Modem ve router farkı nedir 🆚 Tam Boyutta Gör Router ile modem arasındaki fark nedir? Modem, koaksiyel kablo bağlantısı aracılığıyla internet servis sağlayıcınızdan gelen sinyalleri alır ve bunları cihazlarınızın okuyabileceği sinyallere dönüştürür; bunun tersi de olabilir. Modem tarafından eviniz veya ofisinizle daha geniş internet arasında kurulan bağlantı, geniş alan ağı (WAN) olarak bilinir. Router, yerel IP adresİ atar ve yerel alan ağı (LAN) oluşturarak cihazlarınızın internet hizmetine bağlanmasına olanak tanır. Modem olmadan internete bağlanamazsınız. Router ve modem aynı şey mi? ve Router gerekli mi? sorunu da yanıtlayalım.Eskideninternete bağlanmak için hem modem hem de ağ yönlendiricisine ihtiyaç vardı ancak günümüzde her iki cihaz da tek bir donanımda bir arada. İnternetin ilk zamanlarında iki ayrı cihaza ihtiyaç vardı çünkü modem ile router kullanımı belirgin biçimde farklıydı. Çevirmeli internetin telefon hatları üzerinden verildiği günlerde dijital cihazlar ile telefon hatlarında kullanılan analog sinyaller arasındaki iletişimi sağlamak için ayrı modemlere ihtiyaç duyuluyordu. Ancak, modern fiber optik ve uydu internet bağlantılarıyla modemler artık ev internet altyapısını basitleştirerek biraz farklı bir rol oynuyor.

Bu rehber yazıda modemler ile birlikte sıkça anılan router nedir, ne işe yarar? açıkladık. Ayrıca modem ile router arasındaki farklara değindik.

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