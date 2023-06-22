Router ne demek, ne işe yarar? Router modem farkı nedir?

- Router ne demek, ne işe yarar 🤔
- Router türleri nelerdir ❓
- 1️⃣ Wireless (Kablosuz) router
- 2️⃣ Wired (Kablolu) router
- 3️⃣ Core router
- 4️⃣ Edge router
- 5️⃣ Virtual router
- Router kurulumu nasıl yapılır 💻
- Modem ve router farkı nedir 🆚
- Yorumlar
Routerlar, özellikle WiFi routerlar, internete erişmek için cihazlarımızı bağladığımız aygıtlar ve artık günlük hayatımızın bir parçası. Teknik olarak karmaşık görünseler de yönlendiricilerin ne olduğunu anlamak ve kullanmak gerçekten kolaydır. Yönlendiricinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını anlarsanız bu ağ ürünlerinden maksimum fayda sağlarsınız. Router nedir, ne işe yarar? Bu rehber yazıda anlatıyoruz.
Router ne demek, ne işe yarar 🤔
Yönlendirici, iki temel işleve hizmet eder; paketleri amaçlanan IP adreslerine ileterek ağlar arasındaki trafiği yönetmek ve birden fazla cihazın aynı internet bağlantısını kullanmasını sağlamak.
Birkaç router türü vardır ancak çoğu router, verileri LAN (yerel alan ağ) ve WAN (geniş alan ağ) arasında iletir. LAN, belli bir coğrafi alanla sınırlı bağlı cihazlar grubudur ve genelde tek bir router gerektirir. WAN ise geniş coğrafi alana yayılan büyük bir ağdır. WAN geniş bir alana dağıtıldığından genellikle birden fazla router ve anahtar gerektirir.
Router, internet ile evinizde internete bağlanan cihazlar arasında iletişim kuran aygıttır. Router, adından da anlaşılacağı üzere bağlı cihazlar ve internet arasında internet trafiğini yönlendirir. Router, evinizin internet ağının önemli bir parçasıdır. Router sayesinde dizüstü bilgisayarınız, akıllı telefonunuz, tabletiniz, akıllı TV’niz ve diğer cihazlarınız evinizdeki kablosuz ağa bağlanabilir.
Ağ yönlendiricisi, ağ düğümleri ile internet arasındaki önemli aracılardır. Yönlendiriciler, IP (internet protokolü) sistemini kullanarak internet trafiğini yönetir ve veri paketlerini doğru IP adresine yönlendirir.
Router türleri nelerdir ❓
1️⃣ Wireless (Kablosuz) router
Kablosuz yönlendirici, modeme bağlanmak için Ethernet kablosu kullanır. Paketleri ikili koddan radyo sinyallerine dönüştürerek verileri dağıtır, ardından anten kullanarak bunları kablosuz olarak yayınlar. Kablosuz yönlendiriciler LAN kurmaz; bunun yerine, kablosuz iletişim kullanarak birden fazla cihazı birbirine bağlayan WLAN'lar (kablosuz yerel alan ağları) oluşturur.
2️⃣ Wired (Kablolu) router
Kablolu yönlendirici de modeme bağlanmak için Ethernet kablosu kullanır. Ardından, ağ içindeki bir veya daha fazla aygıta bağlanmak, LAN oluşturmak ve bu ağ içindeki aygıtları internete bağlamak için ayrı kablolar kullanır.
3️⃣ Core router
Çekirdek yönlendirici, ağlarında yüksek hacimli veri paketleri ileten büyük şirketler ve işletmeler tarafından kullanılır. Çekirdek yönlendiriciler, bir ağın "çekirdeğinde" çalışır ve harici ağlarla iletişim kurmaz.
4️⃣ Edge router
Çekirdek yönlendirici, büyük ölçekli bir ağ içindeki veri trafiğini yönetirken, uç yönlendirici, hem çekirdek yönlendiricilerle hem de harici ağlarla iletişim kurar. Uç yönlendiriciler, bir ağın "ucunda" çalışır ve diğer LAN ve WAN'lardan veri gönderip almak için sınır ağ geçidi protokolü kullanır.
5️⃣ Virtual router
Sanal yönlendirici, standart yönlendiriciyle aynı işlevi gerçekleştiren bir programdır. Biri arızalanırsa, birincil ve yedek sanal yönlendiriciler oluşturmak için sanal yönlendirici yedekleme protokolünü (VRRP) kullanabilir.
Router kurulumu nasıl yapılır 💻
- Modemi USB veya Ethernet kablosuyla router'a bağlayın.
- Bilgisayarı ağ kablosuyla router'a bağlayın.
- Tarayıcıdan router kullanıcı arayüzüne girin.
- Router kullanıcı adı ve şifresini girin.
- İnternet bağlantı bilgilerini girin.
- Ağ adını (SSID) değiştirin.
- Bilgisayarınızla router arasındaki bağlantıyı doğrulayın.
- Ağ güvenlik ayarlarını yapın.
- Router'ı uygun bir yere yerleştirin.
Modem ve router farkı nedir 🆚
Router ve modem aynı şey mi? ve Router gerekli mi? sorunu da yanıtlayalım.Eskideninternete bağlanmak için hem modem hem de ağ yönlendiricisine ihtiyaç vardı ancak günümüzde her iki cihaz da tek bir donanımda bir arada. İnternetin ilk zamanlarında iki ayrı cihaza ihtiyaç vardı çünkü modem ile router kullanımı belirgin biçimde farklıydı. Çevirmeli internetin telefon hatları üzerinden verildiği günlerde dijital cihazlar ile telefon hatlarında kullanılan analog sinyaller arasındaki iletişimi sağlamak için ayrı modemlere ihtiyaç duyuluyordu. Ancak, modern fiber optik ve uydu internet bağlantılarıyla modemler artık ev internet altyapısını basitleştirerek biraz farklı bir rol oynuyor.
Bu rehber yazıda modemler ile birlikte sıkça anılan router nedir, ne işe yarar? açıkladık. Ayrıca modem ile router arasındaki farklara değindik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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