Liquipel artık akıllı telefonlarınızı darbelere karşı da koruyacak





Akıllı telefonlarınızın su temas edebilecek tüm yüzeylerini nano materyaller ile farkedilmeyecek şekilde kaplayarak su geçirmez bir özellik kazandıran Liquipel, artık darbelere karşı da cihazınızı koruma altına alacak.





Liquipel Skins adı verilen teknoloji 4 katmandan oluşan ince bir filmin cihaza uygulanması şeklinde kullanılıyor. 4 katman içerisinde diğer koruyucu materyallerde bulunan en iyi bileşenler yer alıyor. Örneğin bunlardan birisi askeri alanda kullanılan poliüretan.





Liquipel Skins standart filmlere göre çok kolay bir şekilde akıllı telefonlara uygulanabiliyor. Bunun nedeni ise yeni bir silikon yapıştırıcı formül. Bu formül sayesinde herhangi bir kabarcık ve zorlama yaşanmıyor.





Liquipel Skins çekiçle yapılan darbelere bile dayanıklılık sağlayabiliyor. Şu anda sadece ABD sınırları içerisinde satılan kaplama iPhone 4S, iPhone 5 ve Galaxy S4 modelleri için uygulanıyor ve 20$ ücreti bulunuyor. Önümüzdeki aylarda pek çok farklı model listeye eklenecek.