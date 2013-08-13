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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Liquipel artık akıllı telefonlarınızı darbelere karşı da koruyacak

5 yıl
789
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29
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Liquipel artık akıllı telefonlarınızı darbelere karşı da koruyacak

Akıllı telefonlarınızın su temas edebilecek tüm yüzeylerini nano materyaller ile farkedilmeyecek şekilde kaplayarak su geçirmez bir özellik kazandıran Liquipel, artık darbelere karşı da cihazınızı koruma altına alacak.

Liquipel Skins adı verilen teknoloji 4 katmandan oluşan ince bir filmin cihaza uygulanması şeklinde kullanılıyor. 4 katman içerisinde diğer koruyucu materyallerde bulunan en iyi bileşenler yer alıyor. Örneğin bunlardan birisi askeri alanda kullanılan poliüretan. 

Liquipel Skins standart filmlere göre çok kolay bir şekilde akıllı telefonlara uygulanabiliyor. Bunun nedeni ise yeni bir silikon yapıştırıcı formül. Bu formül sayesinde herhangi bir kabarcık ve zorlama yaşanmıyor.

Liquipel Skins çekiçle yapılan darbelere bile dayanıklılık sağlayabiliyor. Şu anda sadece ABD sınırları içerisinde satılan kaplama iPhone 4S, iPhone 5 ve Galaxy S4 modelleri için uygulanıyor ve 20$ ücreti bulunuyor. Önümüzdeki aylarda pek çok farklı model listeye eklenecek. 

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Ac1DBuRN 5 yıl en beğenilen
Koruyucu filmler ne hikmetse çekiçle vurmaya karşı mukavemet gösterirken, 1.5m den düşünce yalan oluyor.
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Leskodjer 5 yıl memoseler
memoseler
MeMETH_
sitesinde fiyata 60$ yazıyor?
ayrıca bir çok telefon modelide mevcut?
Approved Devices
Apple iPhone 3
Apple iPhone 3GS
Apple iPhone 4
Apple iPhone 4S
Apple iPhone 5
HTC Evo 4G
HTC Evo 4G LTE
HTC Evo Shift 4G
HTC MyTouch 4G
HTC One X(AT&T)
HTC One XL
HTC Sensation 4G
Motorola Droid Razr
Motorola Droid Razr Maxx
Motorola Droid X/X2
Samsung Charge
Samsung Galaxy Nexus
Samsung Galaxy Note, Note 2
Samsung Galaxy S2, S3, S4

HTC One nerde




Aliminyum hemde premium o gerek yok.



memoselerMeMETH_sitesinde fiyata 60$ yazıyor?ayrıca bir çok telefon modelide mevcut?Approved DevicesApple...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Nurish60 5 yıl
Oha galaxy nexus var Lg nexus 4 yok bune ya !
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okan_cehapelioglu 5 yıl
kılıf kullanıyosan telefonun tasarımı dizaynı neden sorun ediliyo bu kadar
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Ciginix 5 yıl
Mr.Spak
Xperia Z

Telefonu 5 aydır kılıfsız kullanıyorum. + 1800-2000 lira saydığım bir cihaza ölsem gene slikon mlikon sürdürmem.

Dışarı çıktığında dahi kılıfsız kullanıyorsan eğer, bir gün elinden fırlayıp gittiğinde kafanı vuracak yer arayabilirsin.
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Elu 5 yıl
Şuraya bir de kaynak yazsanız da, haberin aslını görebilsek.
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wolf silver 5 yıl
Galaxy s3 ekranı=400-500
Liquipel Skins= 40 tl
türkiye ye gelirse ve tanıtımı ıyı yapılırsa cok ıyı bır şekilde satar. Bizde E-bay üzerinden alalım 10-15 günde kapıda olur :D
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batkent 5 yıl
memoseler
batkentadamlar 20 dolara telefonunun dayanıklılığını arttırabiliyor. Samsunga binlerce lira veriyoruz hala plastik.
Plastikler dayanıklılık konusunda rakipsizdir. Lütfen bilinçli yorum atalım.

ama şu samsugun yaptığı polikarbon malzeme ve dış kaplaması plastiğin adına leke sürüyor resmen
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K.can.tas 5 yıl
Güzelmiş
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fukox 5 yıl itachi237
itachi237


Bunu koymaya gelmistim,gidiyorum..
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DubSteq 5 yıl
O zaman 3310'da 3cm'lik Kevlar kullanılmış :D
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Elder Wand 5 yıl
Denemek,görmek lazım.
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JohnnyCash 5 yıl
Çok iyi
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batkent 5 yıl
adamlar 20 dolara telefonunun dayanıklılığını arttırabiliyor. Samsung'a binlerce lira veriyoruz hala plastik.
3 Yanıt Yanıtla +3
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W.Fichtner 5 yıl batkent
batkent
adamlar 20 dolara telefonunun dayanıklılığını arttırabiliyor. Samsung'a binlerce lira veriyoruz hala plastik.



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memoseler 5 yıl batkent
batkent
adamlar 20 dolara telefonunun dayanıklılığını arttırabiliyor. Samsung'a binlerce lira veriyoruz hala plastik.

Plastikler dayanıklılık konusunda rakipsizdir. Lütfen bilinçli yorum atalım.
2 Yanıt Yanıtla +1
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Fear of the Dark 5 yıl batkent
batkent

adamlar 20 dolara telefonunun dayanıklılığını arttırabiliyor. Samsung'a binlerce lira veriyoruz hala plastik.


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