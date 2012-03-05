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Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LittleSun güneş enerjili LED ampüller kırsal kesimde ucuz ışık imkanı sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların ışık ihtiyacını alternatif yöntemlerle karşılamak için hali hazırda pek çok proje mevcut durumda. Büyük şirketler, sivil toplum kuruluşları ve bireysel girişmiciler ağırlıklı olarak güneş enerjili ışık kaynakları konusunda çalışmalar yapıyor. 

Sanatçı Olafur Eliasson ve güneş enerjili ışık kaynakları konusunda lider tasarımcılardan Frederik Ottesen, hafif ve güneş enerjisi ile şarj olabilen LittleSun adlı yeni bir LED ampülün duyurusunu yaptı.

Çiçek şekilli bir tasarım sunan LittleSun ürünün özelliği oldukça hafif olması ve masa lambası veya el feneri gibi farklı amaçlar için kullanılabilmesi.

Arka kısmında bir güneş enerjisi paneli bulunan LiitleSun 105 ansilümen parlaklığa sahip LED lamba barındırıyor. 4 saatlik şarj ile 5 saatlik LED ışığı elde etmek mümkün. Tüm gün şarj edildiğinde ise gece geç saatlere kadar ışık kaynağı sağlayabiliyor. 3 yıllık kullanım ömrü sunan LittleSun ürünün toplam masrafı, standart gazyağı lambalarının 6 aylık masrafına eşit.

LittleSun, Asya, Afrika ve Güney Amerika kıtasında kırsal kesimlerde veya enerji altyapısının olmadığı bölgelerde, sağlık, eğitim ve alışveriş gibi alanlarda hizmet veren çalışanların gece de uzun süreli bu hizmetleri yürütmesine imkan vermeyi amaçlıyor. LittleSun yaz aylarında seri üretime geçecek.

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DH Misafiri 7 yıl
Çin fabrika, vakum tüp, güneş kolektörü, güneş enerjili su ısıtıcı, solar lamba, wayne.phw (@) gmail (nokta) com
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YordleKing 7 yıl
o ülkeleri fakirleştiren sizler değilmiydiniz?
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quzman 7 yıl
O insanlara bari ışığı bedavaya verin ...
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Menow 7 yıl
umutarslan.com

standart gazyağı lambalarının 6 aylık masrafına.. yani fiyat vermediklerine göre çok :) haber niteliği taşıyan yanını ben fark edemedim? hali hazırda benzer çözümler var.


Hocam ürünü alıp 3 yıl boyunca sorunsuzca kullanabiliyorsunuz. Size maliyeti de 6 aylık gaz lamba masrafı.

Şimdi bundan pahalı sonucunu mu çıkartıyorsunuz??? O zaman helal olsun size...

3 yıl = 6x6 ay.

Yani 3 yılda gaz lambalarına yapacağınız masrafın 6'da 1 kadar masraf edeceksiniz. Yani ürün gaz lambalarına göre %83.3 oranında daha tasarruflu.

Ayrıca bu kıyası sadece gaz lambasının 6 aylık masrafı üstünden yaptık. Peki gaz lambasının da bir fiyatı yok mu? Demekki ürün gaz lambasına göre %83.3'den daha tasarruf bile sağlıyor.

Şimdi bu ürünün sizce fiyatı gerçekten çok mu?
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korayus 7 yıl
Praktiker, Koçtaş gibi yerlerde satılan güneş enerjisi ile şarj olan bahçe lambalarından farkı ne bunun? Neresi yeni bir icat? Onlar da küçük, hafif, 1 adet AAA pil şarj edip led ışığı saatlerce yakabiliyor.
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söny 7 yıl
Fikir güzel ürün temsilimi gerçekmi bilmiyorum oda çok sık
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E_Aydin35 7 yıl
Evet acı bir gerçek var o kesimler,dışlanmış kesimler, unutulmuş kesimler dünyamızın gerçekleri ama onlar için yapılan bir nebze iyilik onlar için büyük değer taşıyor..Bencede çok iyi bir fikir doğal kaynaklardan yararlanılarak yapay kaynak yapmak.. İnşallah en iyi şekilde verim verip insanların ihtiyacı olanı fazlasıyla karşılar..
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umutarslan.com 7 yıl
standart gazyağı lambalarının 6 aylık masrafına.. yani fiyat vermediklerine göre çok :) haber niteliği taşıyan yanını ben fark edemedim? hali hazırda benzer çözümler var.
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iismailcu 7 yıl
fikir süper
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