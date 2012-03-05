LittleSun güneş enerjili LED ampüller kırsal kesimde ucuz ışık imkanı sunuyor

Az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların ışık ihtiyacını alternatif yöntemlerle karşılamak için hali hazırda pek çok proje mevcut durumda. Büyük şirketler, sivil toplum kuruluşları ve bireysel girişmiciler ağırlıklı olarak güneş enerjili ışık kaynakları konusunda çalışmalar yapıyor.





Sanatçı Olafur Eliasson ve güneş enerjili ışık kaynakları konusunda lider tasarımcılardan Frederik Ottesen, hafif ve güneş enerjisi ile şarj olabilen LittleSun adlı yeni bir LED ampülün duyurusunu yaptı.





Çiçek şekilli bir tasarım sunan LittleSun ürünün özelliği oldukça hafif olması ve masa lambası veya el feneri gibi farklı amaçlar için kullanılabilmesi.





Arka kısmında bir güneş enerjisi paneli bulunan LiitleSun 105 ansilümen parlaklığa sahip LED lamba barındırıyor. 4 saatlik şarj ile 5 saatlik LED ışığı elde etmek mümkün. Tüm gün şarj edildiğinde ise gece geç saatlere kadar ışık kaynağı sağlayabiliyor. 3 yıllık kullanım ömrü sunan LittleSun ürünün toplam masrafı, standart gazyağı lambalarının 6 aylık masrafına eşit.





LittleSun, Asya, Afrika ve Güney Amerika kıtasında kırsal kesimlerde veya enerji altyapısının olmadığı bölgelerde, sağlık, eğitim ve alışveriş gibi alanlarda hizmet veren çalışanların gece de uzun süreli bu hizmetleri yürütmesine imkan vermeyi amaçlıyor. LittleSun yaz aylarında seri üretime geçecek.