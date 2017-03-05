Lityum iyon pillerin mucidinden yeni bir pil teknolojisi

Cep telefonlarımızda, tabletlerimizde, bilgisayarlarımızda ve nerdeyse bütün elektronik eşyalarımızda kullandığımız lityum iyon pillerin ilk ticari versiyonunu üreten 94 yaşındaki John Bannister Goodenough ve ekibi lityum iyon pillerden 3 kat daha fazla enerji kapasitesine sahip olan ve çok daha güvenli olduğunu iddia ettikleri yeni bir katı hal pilinin patentini aldı. Lityum iyon pillerde bulunan ve yanıcı özelliğinden dolayı tehlikelere davetiye çıkaran sıvı elektrolit yerine cam elektrolitin ve lityum, sodyum ya da potasyumdan yapılabilen anotun kullanıldığı bu pilin faydaları ise oldukça fazla.
Kayıpsız 1200 Şarj
İlk olarak dediğimiz gibi yanıcı sıvı elektrolitin pillerde bulunmaması tehlike ihtimalini yok denecek kadar az bir seviyeye düşürüyor. Pilde kullanılan anotlar ise katotun enerji yoğunluğunu arttırıyor ve pil hem mevcut pillerden çok daha fazla güce sahip oluyor hem de en ufak bir performans kaybı olmaksızın 1,200 defa şarj olma imkanına sahip oluyor. Pilde kullanılan cam elektrolitler ise hem karmaşık bir kimyasal yapıya ihtiyaç duyulmadığı için üretimi kolay hale getiriyor hem de pilin -20C'ye kadar sorunsuz çalışmasını sağlıyor.
Tabi bu çalışma, katı hal pilleriyle alakalı olarak yapılan ilk çalışma değil. Daha önce MIT ve lityum pillerden canı fena halde yanan Samsung bu konuyla ilgili çeşitli çalışmalar yapmıştı. Dahası bahsettiğimiz pil teknolojisinden çok daha yüksek kapasiteye sahip olan pillerle ilgili de çalışmalar yapılmıştı ancak bu projenin başında John Bannister Goodenough gibi işi ticari boyuta dökmekte uzman bir isim olunca bu teknolojinin diğerlerinden çok daha hızlı bir şekilde hayatımıza girmesi bekleniyor.
http://pcworld.com/article/3176671/components/beyond-lithium-ion-researchers-reveal-a-safer-longer-lasting-solid-state-battery-alternative.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu kadar ilerlemeden sonra elde var sıfır. bence yeni teknoloji çoktan gelişti ama emperyalist sistem bunun piyasaya sürülmesine izin vermiyor. düşünsenize, tek şarjla 2 bin km giden araba, evde güneş paneli vs yani sınırsız enerji. baronlar ne kazanıcak bundan ?
DOKSAN DÖRT.
Ve hala patentler alıyor, pil teknolojisini geliştirmeye uğraşıyor?
Pekala emekli ikramiyesini alıp sahil kenarında bir eve yerleşebilirdi?
:)
Bence de engelleniyor. Teknoloji böylesine gelişmişken pil teknolojisinin bu kadar ilkel olması hiç inandırıcı değil.