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Lityum iyon pillerin mucidinden yeni bir pil teknolojisi

Lityum-iyon pillerin ilk ticari versiyonunu geliştiren John B. Goodenough, mevcut pillerden 3 kat daha güçlü ve daha güvenli yeni bir pil teknolojisinin patentini aldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
17,4b
1
53
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Lityum iyon pillerin mucidinden yeni bir pil teknolojisi
 

Günümüzde pek çok araştırmacı, kullanıcılar tarafından sık sık yetersiz olduğu gerekçesiyle eleştiren lityum-iyon pillerin yerine daha fazla enerji sağlayabilen ve lityum iyon pillerden daha güvenli yeni bir pil teknolojisi üzerine çalışıyor. Çalışmaların çoğu kapasitesi daha yüksek ancak son kullanıcıya ulaşması için en az birkaç yıl beklememiz gereken sıvı piller üzerinden ilerlerken lityum-iyon piller denildiğinde akla ilk gelen isimlerden birisi farklı bir pil teknolojisi ile karşımıza çıktı.

Cep telefonlarımızda, tabletlerimizde, bilgisayarlarımızda ve nerdeyse bütün elektronik eşyalarımızda kullandığımız lityum iyon pillerin ilk ticari versiyonunu üreten 94 yaşındaki John Bannister Goodenough ve ekibi lityum iyon pillerden 3 kat daha fazla enerji kapasitesine sahip olan ve çok daha güvenli olduğunu iddia ettikleri yeni bir katı hal pilinin patentini aldı. Lityum iyon pillerde bulunan ve yanıcı özelliğinden dolayı tehlikelere davetiye çıkaran sıvı elektrolit yerine cam elektrolitin ve lityum, sodyum ya da potasyumdan yapılabilen anotun kullanıldığı bu pilin faydaları ise oldukça fazla.

Kayıpsız 1200 Şarj 

İlk olarak dediğimiz gibi yanıcı sıvı elektrolitin pillerde bulunmaması tehlike ihtimalini yok denecek kadar az bir seviyeye düşürüyor. Pilde kullanılan anotlar ise katotun enerji yoğunluğunu arttırıyor ve pil hem mevcut pillerden çok daha fazla güce sahip oluyor hem de en ufak bir performans kaybı olmaksızın 1,200 defa şarj olma imkanına sahip oluyor. Pilde kullanılan cam elektrolitler ise hem karmaşık bir kimyasal yapıya ihtiyaç duyulmadığı için üretimi kolay hale getiriyor hem de pilin -20C'ye kadar sorunsuz çalışmasını sağlıyor.

Tabi bu çalışma, katı hal pilleriyle alakalı olarak yapılan ilk çalışma değil. Daha önce MIT ve lityum pillerden canı fena halde yanan Samsung bu konuyla ilgili çeşitli çalışmalar yapmıştı. Dahası bahsettiğimiz pil teknolojisinden çok daha yüksek kapasiteye sahip olan pillerle ilgili de çalışmalar yapılmıştı ancak bu projenin başında John Bannister Goodenough gibi işi ticari boyuta dökmekte uzman bir isim olunca bu teknolojinin diğerlerinden çok daha hızlı bir şekilde hayatımıza girmesi bekleniyor.


http://pcworld.com/article/3176671/components/beyond-lithium-ion-researchers-reveal-a-safer-longer-lasting-solid-state-battery-alternative.html Yorum Yaz
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Musty3535123 2 yıl en beğenilen
haftalık pil teknolojisi haberine hoş geldiniz.
bu kadar ilerlemeden sonra elde var sıfır. bence yeni teknoloji çoktan gelişti ama emperyalist sistem bunun piyasaya sürülmesine izin vermiyor. düşünsenize, tek şarjla 2 bin km giden araba, evde güneş paneli vs yani sınırsız enerji. baronlar ne kazanıcak bundan ?
haftalık pil teknolojisi haberine hoş geldiniz.bu kadar ilerlemeden sonra elde var sıfır. bence yeni teknoloji çoktan gelişti ama emperyalist sistem bunun p...
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5 Yanıt Yanıtla +81
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V4LKyR 2 yıl
Adam 94 yaşında... 94.
DOKSAN DÖRT.
Ve hala patentler alıyor, pil teknolojisini geliştirmeye uğraşıyor?
Pekala emekli ikramiyesini alıp sahil kenarında bir eve yerleşebilirdi?
:)
Adam 94 yaşında... 94.DOKSAN DÖRT.Ve hala patentler alıyor, pil teknolojisini geliştirmeye uğraşıyor?Pekala emekli ikramiyesini alıp sahil kenarınd...
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1 Yanıt Yanıtla +53
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netstat 2 yıl Musty3535123
AVCI_31
haftalık pil teknolojisi haberine hoş geldiniz.
bu kadar ilerlemeden sonra elde var sıfır. bence yeni teknoloji çoktan gelişti ama emperyalist sistem bunun piyasaya sürülmesine izin vermiyor. düşünsenize, tek şarjla 2 bin km giden araba, evde güneş paneli vs yani sınırsız enerji. baronlar ne kazanıcak bundan ?

Bence de engelleniyor. Teknoloji böylesine gelişmişken pil teknolojisinin bu kadar ilkel olması hiç inandırıcı değil.
AVCI_31haftalık pil teknolojisi haberine hoş geldiniz.bu kadar ilerlemeden sonra elde var sıfır. bence yeni teknoloji çoktan gelişti ama ...
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2 Yanıt Yanıtla +47
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Hasegawa 2 yıl
Haberi okuyunca Back to the Future seyredesim geldi. Dedenin adi Johnny Be Good sarkisina benziyor. :D
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gs09gs09 2 yıl
sanırım 5 7 yıl once bir haberde bir ada ülkesinde kablosuz enerji aktarımı yapıldığını testlerin başarılı olduğunu söylüyolardı noldu o iş yalan oldu zaar :D petrolden yürüdükleri yetmedi pil işinede el atıyolar :D
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DH Misafiri 2 yıl
Aga be bu sefer piyasaya çıkacak gibi geldi
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DH Misafiri 2 yıl
Tesla tam 117 yıl evvel kablosuz enerji yi buldu ama küresel emperyalizm izin vermedi
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huseyincarnege 2 yıl
amca artık torun sev :)
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cinemaker 2 yıl
bir ara, dakikalar içinde dolup bir ay kullacağımız pil teknolojisi üretildi haberi vardı ne oldu o iş bütün insanlık olarak ümitle bekliyoruz :)
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eSSelamuAleykum 2 yıl
Teşekkürler hocam, yine zevkle okudum. Söylediklerinize tüm mantığımla katılıyorum.
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V2 2 yıl
Bravo 94 yaşında ve bütün dünyayı etkileyecek faydalı şeyler yapmaya devam ediyor. Bu adama saygı duyulur.
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m.can123 2 yıl
Maliyet önemli maliyet :)
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underlater 2 yıl
Bir zamanlar günaş panellerine alternatif nanoantenlerden bahsedilirdi; bir gelişme olmadı. Sonra Alüminyum pilleri duyduk onda da bir gelişme olmadı. Şimdi de bu teknoloji inşallah bu ihtiyar delikanlı umutlarımızı yeşertir!...
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