Opel resmen PSA Grubu'na katılıyor

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Peugeot, Citroen ve DS Automobiles’i bünyesinde barındıran Fransız otomobil üreticisi PSA(Peugeot Société Anonyme) Grubu’nun Opel’i satın almak istediği birkaç haftadır konuşuluyordu. Opel’in çoğunluk hisselerinin sahibi olan General Motors bu konuda sessizliğini korumuştu ancak Reuters’ın haberine göre PSA ve General Motors kapalı kapılar arkasında anlaştı ve pazartesi günü yapılacak basın toplantısıyla Opel resmen PSA’ya katılmış olacak.

Avrupa’nın en büyük ikinci otomobil üreticisi konumundaki PSA bu satın alımla birlikte, zirveyi uzun yıllardır kimseye kaptırmayan Volkswagen AG’ye bir adım daha yaklaşacak. PSA Grubu’nun önde gelen hissedarlarından Fransız hükümeti, Peugeot ailesi ve Çinli Dongfeng Motors daha önce Opel’i satın almak için gerekli onayları vermişti ancak General Motors yönetim kurulu özellikle Opel’i satmaları halinde şirkete ait olan Chevrolet’in Avrupa pazarında daha zor bir duruma düşmesinden endişe ediyordu ancak şirket en sonunda satışa onay verdi.

Büyük Zararlar Satışa Zorladı

Tabi General Motors’un 16 yıldır Avrupa pazarında zarar ediyor oluşu ve Opel’in yaklaşık 10 milyar dolarlık borcunun bulunması, şirketin satışa izin vermesinin en önemli sebebi olarak gösteriliyor. Tüm bunlara rağmen geçtiğimiz yıl 1 milyon araç satan Opel, General Motors bünyesi altında toplamda yaklaşık 10 milyon adet araç satıldığını düşünürsek şirket için çok önemli bir markaydı. Uzmanlar şimdi bu satış miktarından mahrum kalacak olan General Motors’un, global pazardaki en büyük rakipleri olan Toyota ve Volkswagen AG ile arasındaki farkın açılacağını düşünüyor.

Her ne kadar Reuters, pazartesi günü Paris’te yapılacak basın toplantısıyla anlaşmanın resmen duyurulacağını söylese de PSA Grubu yaptığı açıklamayla bir anlaşmanın imzalanması konusunda kesinlik bulunmadığının altını çizdi. İki şirket arasında anlaşmanın büyük bir kısmı konusunda netlikler olsa da anlaşma sonrasında işçilerin durumunun ne olacağı ve General Motors’un, Chevrolet markasını korumak için satışla birlikte bazı rekabet kısıtlamaları getirip getirmeyeceği henüz üzerinde anlaşılmamış konular.

Olası anlaşmayla birlikte PSA’nın, General Motors’a ne kadar ödeyeceği henüz bilinmezken anlaşmanın Opel’e ait olan İngiliz otomobil üreticisi Vauxhall’i de kapsadığı belirtiliyor.

http://www.reuters.com/article/us-opel-m-a-psa-idUSKBN16B0AU