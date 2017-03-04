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Opel resmen PSA Grubu'na katılıyor

Reuters’ın iddiasına göre ABD’nin en büyük otomobil üreticisi olan General Motors; Opel’i, Fransız PSA Grubu’na satmayı kabul etti. Anlaşmaya dair detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,4b
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58
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Opel resmen PSA Grubu'na katılıyor
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Peugeot, Citroen ve DS Automobiles’i bünyesinde barındıran Fransız otomobil üreticisi PSA(Peugeot Société Anonyme) Grubu’nun Opel’i satın almak istediği birkaç haftadır konuşuluyordu.  Opel’in çoğunluk hisselerinin sahibi olan General Motors bu konuda sessizliğini korumuştu ancak Reuters’ın haberine göre PSA ve General Motors kapalı kapılar arkasında anlaştı ve pazartesi günü yapılacak basın toplantısıyla Opel resmen PSA’ya katılmış olacak.

Avrupa’nın en büyük ikinci otomobil üreticisi konumundaki PSA bu satın alımla birlikte, zirveyi uzun yıllardır kimseye kaptırmayan Volkswagen AG’ye bir adım daha yaklaşacak. PSA Grubu’nun önde gelen hissedarlarından Fransız hükümeti, Peugeot ailesi ve Çinli Dongfeng Motors daha önce Opel’i satın almak için gerekli onayları vermişti ancak General Motors yönetim kurulu özellikle Opel’i satmaları halinde şirkete ait olan Chevrolet’in Avrupa pazarında daha zor bir duruma düşmesinden endişe ediyordu ancak şirket en sonunda satışa onay verdi.

Büyük Zararlar Satışa Zorladı 

Tabi General Motors’un 16 yıldır Avrupa pazarında zarar ediyor oluşu ve Opel’in yaklaşık 10 milyar dolarlık borcunun bulunması, şirketin satışa izin vermesinin en önemli sebebi olarak gösteriliyor. Tüm bunlara rağmen geçtiğimiz yıl 1 milyon araç satan Opel, General Motors bünyesi altında toplamda yaklaşık 10 milyon adet araç satıldığını düşünürsek şirket için çok önemli bir markaydı. Uzmanlar şimdi bu satış miktarından mahrum kalacak olan General Motors’un, global pazardaki en büyük rakipleri olan Toyota ve Volkswagen AG ile arasındaki farkın açılacağını düşünüyor.

Her ne kadar Reuters, pazartesi günü Paris’te yapılacak basın toplantısıyla anlaşmanın resmen duyurulacağını söylese de PSA Grubu yaptığı açıklamayla bir anlaşmanın imzalanması konusunda kesinlik bulunmadığının altını çizdi. İki şirket arasında anlaşmanın büyük bir kısmı konusunda netlikler olsa da anlaşma sonrasında işçilerin durumunun ne olacağı ve General Motors’un, Chevrolet markasını korumak için satışla birlikte bazı rekabet kısıtlamaları getirip getirmeyeceği henüz üzerinde anlaşılmamış konular.

Olası anlaşmayla birlikte PSA’nın, General Motors’a ne kadar ödeyeceği henüz bilinmezken anlaşmanın Opel’e ait olan İngiliz otomobil üreticisi Vauxhall’i de kapsadığı belirtiliyor.


http://www.reuters.com/article/us-opel-m-a-psa-idUSKBN16B0AU Yorum Yaz
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nehuse 2 yıl
Biz alıp Milli araba yapsaydık keşke ötv sini kaldırdın mı Türkiye içinde bak o zaman nasıl satılıyor zarar falan ediyor mu :)
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stalker(1979) 2 yıl
Türkiye için bir fırsat daha kaçtı. Böyle bir marka alıp Dünya çapında da başarılı olabilirdik. Otomotiv konusunda montajcılıktan öteye geçemeyeceğiz ne yazık ki.
Türkiye için bir fırsat daha kaçtı. Böyle bir marka alıp Dünya çapında da başarılı olabilirdik. Otomotiv konusunda montajcılıktan öteye geçemeyeceğiz ne yazık k...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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arel.gr 2 yıl Guest-F8946C419
Catology

Kim ne derse desin Wolkswagen

sen diyorsun, kimsenin bi şey dediği yok
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manda kasa 2 yıl
opel amerıka kıtasından avrupa kıtasına gectıyse ıyı olur.dogru mu haber şimdi.pejo ıle ıyı ısler cıkar gıbı...
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öküzbaş 2 yıl
Opel gm yedek parça kullanmaya devam edecek mi edecekse orijinal niyetine bosch kullanmaya devam
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DH Misafiri 2 yıl
chevrolet sahipleri üzülmeyin yedek parça bol ne ararsan buluyorsun zaten servise kaç kişi garanti bitince gidiyorki chevrolet gibi bir araç sahipsiz kalmaz
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Bluflame 2 yıl
su akar, bizim "bakan" bakar.
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aycibin 2 yıl
PSA arabalarını sevmiyorum ama itiraf edeyim cooperS'imin kaputumun altındaki PSA motoruna bayılıyorum.bmw ile ortak geliştirilmiş yanlışım yoksa


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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yaman06 2 yıl
PSA (Peugeot-Citroen) 2.2 milyar euro karşılığında Opel'i satın aldığını resmen açıkladı. General Motors tazminatlar ve şirketin dönüşümü için Opel'e 3 milyar euro ödeyecek.
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bende345 2 yıl
Bir milyon araç sat , gene de zarar et...
Halâ yerli otomobil diyenler var . Üstelik diyenlerin son bindiği yerli Allah bilir Doğan SLX...
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Ragnarok. 2 yıl
Yeni gelecek crossland x,pejo 2008 tabanlıymış sanırım
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Senkei 2 yıl
Forumda opel alman malı diyen arkadaşlar vardı, şimdi fransız malı derler artık.
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electro_g 2 yıl

iyi olmuş, avrupaya kesin tekrar gelecektir chevy,
opel ayakbağı oluyordu,vw gibi dağıtamıyorlar pastayı,
bir an önce gelsede piyasaya göre nispeten ucuz modellerinden bizde nasiplensek,
chevy candır, bizdeki piyasa hacmine göre iyi iş yapar
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KaymaklıLokum 2 yıl electro_g
electro_g

iyi olmuş, avrupaya kesin tekrar gelecektir chevy,
opel ayakbağı oluyordu,vw gibi dağıtamıyorlar pastayı,
bir an önce gelsede piyasaya göre nispeten ucuz modellerinden bizde nasiplensek,
chevy candır, bizdeki piyasa hacmine göre iyi iş yapar


Öyle bir şey olması çok zor. GM nin avrupada sattığı araçların motor-şanzımanları opel tarafından geliştiriliyordu. Chevroletler de dahil. Artık GM nin elinde opel yok. Avrupadan lüks araç dışında çekiliyorlar.
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