Neredeyse tüm insan beynini çevreleyen bir nöron bulundu

Tam Boyutta Gör

Amerika’daki Allen Institute for Brain Science’da görevli bilim insanları, insan beyninin neredeyse tüm noktalarıyla bağlantısı olan devasa bir nöron bulduklarını duyurdular. “Crown of thorns” adı verilen bir ağın parçası olan bu nöron, aslında fare beyninde yapılan araştırmalar sonucunda keşfedildi fakat insan ve farenin beyin yapıları hemen hemen aynı olduğu için insanda da bulunduğuna kesin gözüyle bakılıyor.

Bilim insanları, nöron ağırını keşfedebilmek için ilginç bir yönteme başvurmuşlar. Farenin beyninde bulunan çeşitli nöronlara floresan boya enjekte etmiş, ardından beynin yüksek çözünürlüklü 10.000 fotoğrafını çekmişler. Bununla da kalmamış, elde ettikleri görsellerle bilgisayar üzerinden beynin üç boyutlu modelini yapmışlar.

Yapılan incelemelere göre bu nöron, duyusal ve davranışsal bilgilerin işlendiği beyin bölümleriyle bağlantılı. Bu nöron, bağlantılı olduğu noktalardan ötürü hayati işlemlerimizi sürdürmemizi sağlayan birçok bilginin aktarılmasında rol oynuyor olabilir. Eğer böyleyse, bu devasa nöronun incelenmesiyle birçok değerli bilgiye ulaşabiliriz.

http://www.iflscience.com/brain/gigantic-neuron-wrapping-itself-around-entire-brain/