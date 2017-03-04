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Neredeyse tüm insan beynini çevreleyen bir nöron bulundu

Bilim insanları tüm insan beynini çevreleyen ve beynin farklı işleve sahip olan bölümleriyle bağlantısı olan devasa bir nöron bulduklarını duyurdular. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Neredeyse tüm insan beynini çevreleyen bir nöron bulundu
Tam Boyutta Gör

Amerika’daki Allen Institute for Brain Science’da görevli bilim insanları, insan beyninin neredeyse tüm noktalarıyla bağlantısı olan devasa bir nöron bulduklarını duyurdular. “Crown of thorns” adı verilen bir ağın parçası olan bu nöron, aslında fare beyninde yapılan araştırmalar sonucunda keşfedildi fakat insan ve farenin beyin yapıları hemen hemen aynı olduğu için insanda da bulunduğuna kesin gözüyle bakılıyor.

Bilim insanları, nöron ağırını keşfedebilmek için ilginç bir yönteme başvurmuşlar. Farenin beyninde bulunan çeşitli nöronlara floresan boya enjekte etmiş, ardından beynin yüksek çözünürlüklü 10.000 fotoğrafını çekmişler. Bununla da kalmamış, elde ettikleri görsellerle bilgisayar üzerinden beynin üç boyutlu modelini yapmışlar.

Yapılan incelemelere göre bu nöron, duyusal ve davranışsal bilgilerin işlendiği beyin bölümleriyle bağlantılı. Bu nöron, bağlantılı olduğu noktalardan ötürü hayati işlemlerimizi sürdürmemizi sağlayan birçok bilginin aktarılmasında rol oynuyor olabilir. Eğer böyleyse, bu devasa nöronun incelenmesiyle birçok değerli bilgiye ulaşabiliriz.


http://www.iflscience.com/brain/gigantic-neuron-wrapping-itself-around-entire-brain/ Yorum Yaz
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Jeopol 2 yıl KaleyDeskop
kabul edilmedigini nereden cikardin? primatlardan once onlarla da ortak atalarimiz vardi

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DH Misafiri 2 yıl
Kısaca kullanılabilir insan beyni hayvan gibi birşey. İnsan beyni %100 olduğunda Uzaylılara yaklaşabiliriz
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AnıL.Gndqdu 2 yıl
Migrene kesin çözüm bulsunlar sgfdfh
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underlater 2 yıl
O nöronlar işte böyle işliyor :D :D
[DHVideo=https://www.youtube.com/watch?v=Kh6kJUXHxZY]
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underlater 2 yıl underlater
underlater

O nöronlar işte böyle işliyor :D :D

[DHVideo=https://www.youtube.com/watch?v=Kh6kJUXHxZY]

youtube.com/...
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aycibin 2 yıl
hannibal lecter bunu beğendi
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Halilowich 2 yıl
Çevreyolu gibi, veriyi öbür tarafa yollamak için en temiz yol :)
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V4LKyR 2 yıl
Çok fazla kafayı takmamak lazım yoksa balataları sıyırırız.
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sniper23 2 yıl
İşin ilginç tarafı farelerde deney yapılmış ama insanlarda var deniyor
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firat_kilic 2 yıl
Akıl ermeyince millet espiriye birbirine bindirmeye çalışıyor bilim kurgu film yapmaya çalışıp olmayıncva komedi bilimkurgu olarak piyasaya sürmeye benziyor....
insanların bu tarz araştırma yapması aynı zamanda tehlikeli biri tanrı olacak diğeri kul yani;
Fare ve insan... Nasıl alış veriş yaptığınız... dış uyaran ve dış uyarana tepkiyi nasıl manipüle edileceğine kadar... amaç insanı kontrol... yada insansıyı...
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serafon 2 yıl
bak şu tesadüfe
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OverClocK1ng 2 yıl
Motor nöron. Bende de var. Motora binmeyi çok sevdiğim için.
Yoksa Hawking olanı değil yani.
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