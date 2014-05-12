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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lockheed Martin, ADAM isimli lazer silah sistemi hakkında yeni bir video yayınladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lockheed Martin, ADAM isimli lazer silah sistemi hakkında yeni bir video yayınladı
ABD ordusu için Rheinmetall, Boeing ve Northrop Grumman gibi lazer temelli silah sistemleri geliştiren çok uluslu teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin, ADAM (Alan Savunma Anti-Mühimmat) isimli "Yüksek Enerji Lazer (HEL) sistemi" hakkında yeni bir video yayınladı.
Üzerinde uzun zamandır çalışılan prototip silah sistemi ADAM, önemli operasyon üstlerinin ve diğer değerli varlıkların ufak roketler, insansız hava araçları ve deniz araçlarına karşı savunulması amacıyla hazırlanıyor. Her yere taşınabilir gövdesinde yer alan 10-kilovat gücündeki lazer ile taşıdığı optiklerle hedeflerini 5 KM mesafede takip edebilen ve 2 KM içerisinde yok edebilen sistem, son yayınlanan videoda da görüldüğü üzere kızlı ötesi sensörleriyle oldukça kararlı şekilde takip gerçekleştiriyor ve yüksek enerjili lazer aktarımıyla gerekli savunma işlemini yerine getiriyor. Daha önce yayınladığı bir videoyla da ADAM sisteminin ufak roketler karşısında gösterdiği performansı gözler önüne seren firma, konvansiyonel silahlara ilave edilebilir düşük maliyetli, ultra yüksek doğruluk sunan ve kurşun limiti bulunmayan bir savunma sistemi hedefinde ciddi adımlar atmaya devam ediyor.
30 yıldan fazla bir süredir yüksek enerjili lazer (HEL) sistemler üzerinde çalışan Lockheed Martin'in yayınladığı yeni videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Lockheed Martin, ADAM isimli lazer silah sistemi hakkında yeni bir video yayınladı
Lockheed Martin, ADAM isimli lazer silah sistemi hakkında yeni bir video yayınladı

http://www.lockheedmartin.com/us/news/press-releases/2014/may/0507-ss-adam.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 5 yıl en beğenilen manyakurt
manyakurt

İran bunu da ele geçirip kopyalamasın. Bu gün lockheed'in 2011 de ele geçirdikleri iha'sını kopyaladığını duyurmuştu :D

iranin eline gecse ne olacak. o cihazi uretebilcek metaryal bilgin, yazilim altyapin olmadikdan sonra anca bakarsin, gavur yapmis diye. f16lar 20 senedir elimizin altinda. hala dengi bir kopyasini yapabiliyormuyuz. irani turkiyeyi gectim, japonya bile ancak amerikan sirketleriyle ortak calistikdan sonra f16nin kopyasi mitsubishi f2 yi yapabildi. ne kadar meraklisiniz acem propagandasina inanmaya. gecenlerdede iran hayalet ucak yapmisti. maket oldugu o kadar belliydiki. insanlarla dalga gecercesine. bir yalan yapacan duzgun yap bari, inandirici olsun.
manyakurtİran bunu da ele geçirip kopyalamasın. Bu gün lockheed'in 2011 de ele geçirdikleri iha'sını kopyaladığını duyurmuştu :D
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1 Yanıt Yanıtla +12
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darkaura 5 yıl
yuksek enerjili laserlerin sorunu gucu belli bir limiti gecerse havayi ionize ederek hedefinden sasiyor, dogru yolda ilerlemiyor. bu yuzden ufak botlara, kucuk roketlere karsi kullanmayi planliyorlar. amaclari kucuk saldirilara karsi pahali savunma muhummatlarini kullanmamak.
yuksek enerjili laserlerin sorunu gucu belli bir limiti gecerse havayi ionize ederek hedefinden sasiyor, dogru yolda ilerlemiyor. bu yuzden ufak botlara, kucuk ...
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Public_Enemy 5 yıl manyakurt
Kaportasını kopyalar, gösterir ah bunu yaptım diye, hepsi o. Banada versen sanayide bire bir aynı görünümde yaptırırım bir fiber ustasına, çağırır basını resim de çektiririm ama ne işe yarar dersen hiç.
Kaportasını kopyalar, gösterir ah bunu yaptım diye, hepsi o. Banada versen sanayide bire bir aynı görünümde yaptırırım bir fiber ustasına, çağırır basını resim...
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isosonsuz 5 yıl
Yanlış birşey söyleyecek olabilirim.
Korunması en kolay silah olabilir, ayna kaplamayla..;)
1 Yanıt Yanıtla +1
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darkaura 5 yıl isosonsuz
isosonsuz

Yanlış birşey söyleyecek olabilirim.



Korunması en kolay silah olabilir, ayna kaplamayla..;)

yanlis degil. aynayla olmasa bile uzay mekiklerinin termal seramikleriyle cok rahat engellenebilir. neticede laser sadece isi ile etki ediyor. termal seramikler cok hafifler ve isiyi yalitmada cok etkililer.

[DHTUBE=http://www.dailymotion.com/video/x1t67bj_space-shuttle-thermal-tile-demonstration_tech]
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ayhanbilgin 5 yıl
kullanım amacı protestoları batırmak.
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Gece772 5 yıl
Geliştirilince büyük hasarlar verir.
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darkaura 5 yıl
yuksek enerjili laserlerin sorunu gucu belli bir limiti gecerse havayi ionize ederek hedefinden sasiyor, dogru yolda ilerlemiyor. bu yuzden ufak botlara, kucuk roketlere karsi kullanmayi planliyorlar. amaclari kucuk saldirilara karsi pahali savunma muhummatlarini kullanmamak.
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manyakurt 5 yıl
İran bunu da ele geçirip kopyalamasın. Bu gün lockheed'in 2011 de ele geçirdikleri iha'sını kopyaladığını duyurmuştu :D
2 Yanıt Yanıtla
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darkaura 5 yıl manyakurt
manyakurt

İran bunu da ele geçirip kopyalamasın. Bu gün lockheed'in 2011 de ele geçirdikleri iha'sını kopyaladığını duyurmuştu :D

iranin eline gecse ne olacak. o cihazi uretebilcek metaryal bilgin, yazilim altyapin olmadikdan sonra anca bakarsin, gavur yapmis diye. f16lar 20 senedir elimizin altinda. hala dengi bir kopyasini yapabiliyormuyuz. irani turkiyeyi gectim, japonya bile ancak amerikan sirketleriyle ortak calistikdan sonra f16nin kopyasi mitsubishi f2 yi yapabildi. ne kadar meraklisiniz acem propagandasina inanmaya. gecenlerdede iran hayalet ucak yapmisti. maket oldugu o kadar belliydiki. insanlarla dalga gecercesine. bir yalan yapacan duzgun yap bari, inandirici olsun.
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Public_Enemy 5 yıl manyakurt
Kaportasını kopyalar, gösterir ah bunu yaptım diye, hepsi o. Banada versen sanayide bire bir aynı görünümde yaptırırım bir fiber ustasına, çağırır basını resim de çektiririm ama ne işe yarar dersen hiç.
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