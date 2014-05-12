Lockheed Martin, ADAM isimli lazer silah sistemi hakkında yeni bir video yayınladı

ABD ordusu için Rheinmetall, Boeing ve Northrop Grumman gibi lazer temelli silah sistemleri geliştiren çok uluslu teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin, ADAM (Alan Savunma Anti-Mühimmat) isimli "Yüksek Enerji Lazer (HEL) sistemi" hakkında yeni bir video yayınladı.

Üzerinde uzun zamandır çalışılan prototip silah sistemi ADAM, önemli operasyon üstlerinin ve diğer değerli varlıkların ufak roketler, insansız hava araçları ve deniz araçlarına karşı savunulması amacıyla hazırlanıyor. Her yere taşınabilir gövdesinde yer alan 10-kilovat gücündeki lazer ile taşıdığı optiklerle hedeflerini 5 KM mesafede takip edebilen ve 2 KM içerisinde yok edebilen sistem, son yayınlanan videoda da görüldüğü üzere kızlı ötesi sensörleriyle oldukça kararlı şekilde takip gerçekleştiriyor ve yüksek enerjili lazer aktarımıyla gerekli savunma işlemini yerine getiriyor. Daha önce yayınladığı bir videoyla da ADAM sisteminin ufak roketler karşısında gösterdiği performansı gözler önüne seren firma , konvansiyonel silahlara ilave edilebilir düşük maliyetli, ultra yüksek doğruluk sunan ve kurşun limiti bulunmayan bir savunma sistemi hedefinde ciddi adımlar atmaya devam ediyor.

30 yıldan fazla bir süredir yüksek enerjili lazer (HEL) sistemler üzerinde çalışan Lockheed Martin'in yayınladığı yeni videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.lockheedmartin.com/us/news/press-releases/2014/may/0507-ss-adam.html