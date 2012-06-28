Logitech G105 Modern Warfare 3 Oyuncu Klavyesi Video İnceleme

G9x ardından Logitech'in Call of Duty Modern Warfare 3 için özelleştirdiği donanımlardan bir başkası olan G105 oyuncu klavyesini inceliyoruz. Standart versiyonu oyun severler tarafından beğenilen klavye yeşil arka aydınlatması ve özel logosuyla ilgi çekici duruyor.
Çok merak ettim bahsettiğin yoğun kullanım nasıl oluyor acaba? Yerlerde fln mı sürükledin klavyeyi ne yaptın =) belli ki kırmışsın tuşu yada aldığın klavyede fabrika hatası bir arıza var. bu tarz gereksiz şaşırtma yorumlardan kaçınalım. gayet canavar gibi klavye. üst modelleri oldukça gereksiz buluyorum türkçe karakterleri içermeyen bi klavyeye 200 tl gibi paralar ödemek çok akıl karı bir iş değil.
Hocam klavyede yoğun olarak battlefield 3 oynandı, şaşırtma yorumu değil başımdan geçen bir olayı söyledim sadece. Sürekli kullanılan bir tuşun(crouch) klavyeyi düşürmeden çarpmadan
rahatlıkla kırılma imkanı varsa ileride sizin de başınıza gelebilir yani. Klavyenin hakkını yemedim zaten, üst modellerinden tek eksiği palm rest olayı. G110 veya G510'da da
tuşların kırılmayacağına dair bir garanti yok tabi ki, yoğun kullanımda onlar da pert olabilir. Bendeki vakada tuşun altındaki şeffaf plastik kısmın kenarı kırılmıştı ve zor basıyordu/sallanıyordu.
Zaten daha sonra logitech usa ile iletişime geçip buradaki distribütöre iade ettim özellikle bileklik açısından g510 tr versiyonunu satın aldım. Ben gördüğüm eksiklikleri paylaştım, böyle bir sorun yaşadığım halde
klavyeyi tamamen övseydim asıl o zaman yanlış bilgi olurdu. Sonuçta satın aldığımız ürünlerin kötü yanlarını da görüp paylaşabilmeliyiz ki objektif bir inceleme olabilsin.
Donanımhaber malesef artık pc donanım kategorisinden tamamen uzaklaştı. Günde en az 20 tane X uygulaması appstore'da yerini aldı haberi görüyoruz. Geri kalanlar da cep telefonu ve tablet pc'ler üzerine. İnsan artık bu sitede pc donanımıyla ilgili birşey gördüğü zaman şaşırıyor. Böyle devam edilirse sitenin pc donanım kanadı tamamen çökecek, ki zaten forumun bile o/c, soğutma bölümleri şu an ölü gibi, birçok bilgili kullanıcısını kaybetti denebilir. Ama şu da var, asgari maaş alan adam bile 2000 liraya telefon alıyor bu ülkede, sitenin de artık buna yönelmesi normaldir.