Logitech G105 Modern Warfare 3 Oyuncu Klavyesi Video İnceleme

G9x ardından Logitech'in Call of Duty Modern Warfare 3 için özelleştirdiği donanımlardan bir başkası olan G105 oyuncu klavyesini inceliyoruz. Standart versiyonu oyun severler tarafından beğenilen klavye yeşil arka aydınlatması ve özel logosuyla ilgi çekici duruyor.

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