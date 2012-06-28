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Logitech G105 Modern Warfare 3 Oyuncu Klavyesi Video İnceleme

6 yıl
23,1b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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G9x ardından Logitech'in Call of Duty Modern Warfare 3 için özelleştirdiği donanımlardan bir başkası olan G105 oyuncu klavyesini inceliyoruz. Standart versiyonu oyun severler tarafından beğenilen klavye yeşil arka aydınlatması ve özel logosuyla ilgi çekici duruyor.
 

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DH Misafiri 6 yıl
sürekli logitech incelemesi yapmanızdan bıktım be abi :((
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saxblue 6 yıl
Bu arada arkadaşların bilgisayar donanımlarıyla ilgili incelemelerin artık olmamalarından şikayet etmesine ben de katılıyorum. Zamanında ekran kartı üzerine araştırma yaparken bu siteyi o şekilde tanımıştım. Bir yığın ekran kartı incelemesi vardı ve düzenli bir aralıkta çıkıyordu. nedir bu telefon furyası hiç anlamıyorum. s3 mü one x mi? bu kadar içi boş stratejiler üretmek sizlere keyifli, piyasaya için karlı geliyor olsa da içi boş hareketler. zaten telefon amacını aştı artık...
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saxblue 6 yıl
Umutcan
Bu klavyenin mw3 olmayan düz versiyonundan kullandım, fiyat/performans olarak gayet iyi bir klavyeydi. Ancak sol ctrl tuşu bir süre sonra kırılıp zor basabiliyor. Pro oyuncuları tatmin etmeyebilir, çünkü yoğun kullanımda tuşların altındaki kısımlar kırılabilir yapıya sahip. En büyük eksisi palm rest yani bileklik kısmı olmaması, ergonomiyi imkansız kılıyor. Palm rest arayanlar g110 veya daha üst modellere yönelmeli bence. Özet olarak fiyatına göre hızlı tepki süresi ve ışıklı olması ile güzel bir klavye, ama yüksek beklentiniz olmasın.

Çok merak ettim bahsettiğin yoğun kullanım nasıl oluyor acaba? Yerlerde fln mı sürükledin klavyeyi ne yaptın =) belli ki kırmışsın tuşu yada aldığın klavyede fabrika hatası bir arıza var. bu tarz gereksiz şaşırtma yorumlardan kaçınalım. gayet canavar gibi klavye. üst modelleri oldukça gereksiz buluyorum türkçe karakterleri içermeyen bi klavyeye 200 tl gibi paralar ödemek çok akıl karı bir iş değil.
1 Yanıt Yanıtla
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Umutcan 6 yıl saxblue
saxblue

Umutcan

Bu klavyenin mw3 olmayan düz versiyonundan kullandım, fiyat/performans olarak gayet iyi bir klavyeydi. Ancak sol ctrl tuşu bir süre sonra kırılıp zor basabiliyor. Pro oyuncuları tatmin etmeyebilir, çünkü yoğun kullanımda tuşların altındaki kısımlar kırılabilir yapıya sahip. En büyük eksisi palm rest yani bileklik kısmı olmaması, ergonomiyi imkansız kılıyor. Palm rest arayanlar g110 veya daha üst modellere yönelmeli bence. Özet olarak fiyatına göre hızlı tepki süresi ve ışıklı olması ile güzel bir klavye, ama yüksek beklentiniz olmasın.



Çok merak ettim bahsettiğin yoğun kullanım nasıl oluyor acaba? Yerlerde fln mı sürükledin klavyeyi ne yaptın =) belli ki kırmışsın tuşu yada aldığın klavyede fabrika hatası bir arıza var. bu tarz gereksiz şaşırtma yorumlardan kaçınalım. gayet canavar gibi klavye. üst modelleri oldukça gereksiz buluyorum türkçe karakterleri içermeyen bi klavyeye 200 tl gibi paralar ödemek çok akıl karı bir iş değil.


Hocam klavyede yoğun olarak battlefield 3 oynandı, şaşırtma yorumu değil başımdan geçen bir olayı söyledim sadece. Sürekli kullanılan bir tuşun(crouch) klavyeyi düşürmeden çarpmadan
rahatlıkla kırılma imkanı varsa ileride sizin de başınıza gelebilir yani. Klavyenin hakkını yemedim zaten, üst modellerinden tek eksiği palm rest olayı. G110 veya G510'da da
tuşların kırılmayacağına dair bir garanti yok tabi ki, yoğun kullanımda onlar da pert olabilir. Bendeki vakada tuşun altındaki şeffaf plastik kısmın kenarı kırılmıştı ve zor basıyordu/sallanıyordu.
Zaten daha sonra logitech usa ile iletişime geçip buradaki distribütöre iade ettim özellikle bileklik açısından g510 tr versiyonunu satın aldım. Ben gördüğüm eksiklikleri paylaştım, böyle bir sorun yaşadığım halde
klavyeyi tamamen övseydim asıl o zaman yanlış bilgi olurdu. Sonuçta satın aldığımız ürünlerin kötü yanlarını da görüp paylaşabilmeliyiz ki objektif bir inceleme olabilsin.
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saxblue 6 yıl
Standart G105 kullanıcısı olarak klavyeyi oldukça gereksiz buldum. Türkçe karakterleri içerseydi gene sorun yoktu ama hem daha pahalı hem daha az fayda sağlıyor. al bi tane standart G105 ortasına yapıştır bi sticker olsun bitsin.
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gacvokem 6 yıl
o kadar ahım şahım bir klavye değil ,inceleme için teşekkürler
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onlyilkr 6 yıl
Güzel bir klavye incelemesi olmuş teşekkürler :)
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DH Misafiri 6 yıl
Battlefield 3 oynayacaklar Call of Duty MW3 Logosunu kazıp oynarlar :D
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venom.X 6 yıl
g300 almıştım en yakın zamanda bunuda alıcam f/p canavarı ikiside
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Lightning 6 yıl
İnceleme için teşekkürler elinize sağlık
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Umutcan 6 yıl
Serpico.
artenis EN SON CPU SOĞUTUCU İNCELEMESİ - 2009 DA YAPILDI,
Bkz: donanimhaber.com/...
Bu olaydan ben de rahatsızım. Çok nadir görüyoruz artık işlemci, anakart ve diğer bileşen incelemelerini. Klavye incelemesine bile seviniyorum bazen, bu videoda olduğu gibi. Tamam talep mobiliteye kaydı, kullanıcıların arayışları o yönde ancak bu olayı da abartmamak lazım. Bir telefon için 3 tane inceleme videosu fazla, o telefonun varyasyonları için ayrı video hazırlamak daha da abartılı bir olay. Dengeyi saylayamadı donanımhaber bu video konusunda. Yazılı haberlere diyecek en ufak lafım yok yalnız, Erdi bey çok iyi yürütüyor o kanadı.

Donanımhaber malesef artık pc donanım kategorisinden tamamen uzaklaştı. Günde en az 20 tane X uygulaması appstore'da yerini aldı haberi görüyoruz. Geri kalanlar da cep telefonu ve tablet pc'ler üzerine. İnsan artık bu sitede pc donanımıyla ilgili birşey gördüğü zaman şaşırıyor. Böyle devam edilirse sitenin pc donanım kanadı tamamen çökecek, ki zaten forumun bile o/c, soğutma bölümleri şu an ölü gibi, birçok bilgili kullanıcısını kaybetti denebilir. Ama şu da var, asgari maaş alan adam bile 2000 liraya telefon alıyor bu ülkede, sitenin de artık buna yönelmesi normaldir.
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Umutcan 6 yıl
Bu klavyenin mw3 olmayan düz versiyonundan kullandım, fiyat/performans olarak gayet iyi bir klavyeydi. Ancak sol ctrl tuşu bir süre sonra kırılıp zor basabiliyor. Pro oyuncuları tatmin etmeyebilir, çünkü yoğun kullanımda tuşların altındaki kısımlar kırılabilir yapıya sahip. En büyük eksisi palm rest yani bileklik kısmı olmaması, ergonomiyi imkansız kılıyor. Palm rest arayanlar g110 veya daha üst modellere yönelmeli bence. Özet olarak fiyatına göre hızlı tepki süresi ve ışıklı olması ile güzel bir klavye, ama yüksek beklentiniz olmasın.
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telessbci 6 yıl
Klavye incelemesine bile seviniyorum bazen, bu videoda olduğu gibi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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