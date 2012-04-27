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Logitech G300 oyuncu faresi video inceleme

7 yıl
62b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Logitech'in oyunculara yönelik tasarladığı ve üzerindeki 9 adet tuşun hepsinin programlanabilir olduğu kablolu faresi G300'ü inceliyoruz.
 

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DH Misafiri 6 yıl
[s2 son silahda] kurulumunu tuşları makro yapan varmı . bilen varsa cvp cersin lütfen
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar yarın almayı düşünüyorum bi sorum var acil. oyuncu değilim ama çok fonksiyonlu fare seviyorum kullandığım programlardan ötürü. benm için en önemli şey kanepe koltuk yatak vs de kullanımı nasıl. sırf bu yüzden 50 tl lik fareyi kullanmadan attım. bu benim için önemli kulllananlardan cevap bekliyorum
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DH Misafiri 6 yıl
razerın malzeme kalitesi pek iyi değil zaten onun için logitech g500 al
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war 7 yıl
G serisinde sıkıntı var g-9 lar kabak çiçeği gibi soyuluyor o şık görüntü gidiyor sanki 2000 li yıllardan kalmış mouse havası oluşuyor.
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mumak 7 yıl war
war

G serisinde sıkıntı var g-9 lar kabak çiçeği gibi soyuluyor o şık görüntü gidiyor sanki 2000 li yıllardan kalmış mouse havası oluşuyor.

a4 tech ler içinde aynı şeyi söylüyolar. 7-8 aydır a4 kullanıyorum bi soyulma olmadı. ama şimdi logitech g9 alma arefesindeydim. yorumunuz biraz kafamı karıştırdı. çok karşılaşılan bi durummu ?
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delidumrul_17 7 yıl
Oyuncular için mükemmel bir ürün. Logitech bu konuda sınırları zorlamasını biliyor...
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saxblue 7 yıl
Bu logitech tanıtımlarının hepsinde bir kaç sivri çıkıp hep aynı tarz yorumlarda bulunuyor. olm film mi izliyorsunuz. adamlar size bedavadan hizmet veriyor. inceledin gördün böyle bir ürün alacaksan git al... yok adam hologrammış. yok tonlaması şöyleymiş. çık sen sun o zaman bu tanıtımları... şaka gibisiniz ya. insanı yaptığı işten soğutursunuz yeminle...
Şu anda piyasada logitech kalitesinde alınabilecek en uygun fiyatlı mouselardandır kendisi. Ben şahsen ürünü denedim hatta bağladım pc ye o şekilde baktım oldukça kaliteli bir mouse. özellikle yan tarafındaki ışıklı olay çok hoşuma gitti. bende g500 var keşke ondada olsaydı dedim =)
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trabzon61_66 7 yıl
Arkadaşlar oğluma oyun faresi almak istiyorum. Genelde online silahla ateş edilen oyunlardan oynuyor. Aşağıdakilerden hangisi fiyat/performans olarak iyidir. Sağlam, arıza yapmayan ve hızlı olması önceliğim.

Fiyat çokta önemli değil 50-150 tl arası olabilir, önemli olan kolay arızalanmayan ve problem çıkarmayan tercihim.

Dikkatimi çekenler vatandan baktığım fiyatlar. G300-65 tl, G400-80 tl, G500-102 tl birde thermaltake ttesports black-113 tl. Bunlardan şu anda almaya en yakın olduğum G400. Biraz daha fazla ödeyip G500 mü almalı, yoksa markasını pek tanımadığım thermalmake mi tercih etmeliyim.

Yanıtlarınızı bekliyorum. Selamlar...
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KRALL 7 yıl
Gayet düzgün bir inceleme olmuş.Ne bekliyordunuz gayet açık ve net bir anlatım olmuş.Teşekkürler.
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mykomicREC 7 yıl
Arkadaş kaset yutmuş gibi konuşuyor . Bu bir hologram mıydı ? :)
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Ridygo 7 yıl
Her cümlenin sonu eeyiz, aayız, ooyuz, müüğmkün gibi tuhaf ve yapay bir tonlamayla bittiği için videoyu izleyesim gelmedi.
Daha zorlama ve yapay konuşulamazdı sanırım.
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nirvanha 7 yıl
Keşke içten ama amatör incelemeler geri gelse.
İçtenlik herşeyde öldüüüüüüüüüüüüü.
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