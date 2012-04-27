Logitech G300 oyuncu faresi video inceleme

war G serisinde sıkıntı var g-9 lar kabak çiçeği gibi soyuluyor o şık görüntü gidiyor sanki 2000 li yıllardan kalmış mouse havası oluşuyor.
a4 tech ler içinde aynı şeyi söylüyolar. 7-8 aydır a4 kullanıyorum bi soyulma olmadı. ama şimdi logitech g9 alma arefesindeydim. yorumunuz biraz kafamı karıştırdı. çok karşılaşılan bi durummu ?
Şu anda piyasada logitech kalitesinde alınabilecek en uygun fiyatlı mouselardandır kendisi. Ben şahsen ürünü denedim hatta bağladım pc ye o şekilde baktım oldukça kaliteli bir mouse. özellikle yan tarafındaki ışıklı olay çok hoşuma gitti. bende g500 var keşke ondada olsaydı dedim =)
Fiyat çokta önemli değil 50-150 tl arası olabilir, önemli olan kolay arızalanmayan ve problem çıkarmayan tercihim.
Dikkatimi çekenler vatandan baktığım fiyatlar. G300-65 tl, G400-80 tl, G500-102 tl birde thermaltake ttesports black-113 tl. Bunlardan şu anda almaya en yakın olduğum G400. Biraz daha fazla ödeyip G500 mü almalı, yoksa markasını pek tanımadığım thermalmake mi tercih etmeliyim.
Yanıtlarınızı bekliyorum. Selamlar...
Daha zorlama ve yapay konuşulamazdı sanırım.
İçtenlik herşeyde öldüüüüüüüüüüüüü.