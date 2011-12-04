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Logitech H760 Kablosuz multimedya kulaklık video inceleme

7 yıl
38,3b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Logitech'in 12 metreye kadar kablosuz bağlantı sunabilen ve 6 saat pil ömrü sunan kablosuz multimedya kulaklığı H760'ı inceliyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Alperkon 7 yıl
Bu güzel kulaklığı hiç alan yok mu arkadaşlar?
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S 7 yıl
Güzel inceleme olmuş f/p ürünü.
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