Logitech K400 klavye video inceleme

Bu videomuzda Logitech'in medya bilgisayarları için tasarladığı, kablosuz bağlantıya sahip ve üzerinde fare görevini yerine getiren dokunmatik touchpad'e sahip modeli Wireless Touch Keyboard K400'ü inceliyoruz.

Güncelleme: Logitech K400 klavyeyi Şubat ayı itibariyle Türkçe tuş dizilimli olarak bulabilirsiniz.