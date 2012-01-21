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Logitech K400 klavye video inceleme

7 yıl
168,6b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Logitech'in medya bilgisayarları için tasarladığı, kablosuz bağlantıya sahip ve üzerinde fare görevini yerine getiren dokunmatik touchpad'e sahip modeli Wireless Touch Keyboard K400'ü inceliyoruz.
Güncelleme: Logitech K400 klavyeyi Şubat ayı itibariyle Türkçe tuş dizilimli olarak bulabilirsiniz.
 

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DH Misafiri 3 yıl
smart tv de nasıl q ye geçerim
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DH Misafiri 3 yıl
merhaba bu klavyeyi aldım anacak lg tvde rakamlar hariç hiç bir tuş çalıimıyor ne yapabilrim teşekkür ederim.
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Bruwkh 3 yıl
Arkadaşlar merhaba,
Logitech K400 ürününü ikinci el olarak 50 TL'ye satıyorum.
Ürünün sıfırdan farkı yoktur ve tek çizik ya da toz dahi yoktur. Sıfırdan farksız.
İlgilenen arkadaşlar mesaj atabilirsiniz.
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DH Misafiri 4 yıl
Vestel Smart Tvde Çalışır mı acaba ?
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arel.gr 3 yıl
SMART TV İÇİN Mini Kablosuz Klavyeli Fare konusunda son durum nedir ?

ilgili tv modeli LG 55LB730V ses transferi haric bluetooth iletisim ozelligi yok.

tv USB den monte bluetooth ilavesini gormuyor.
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torku42 4 yıl
en uygun fiyata nerede bu klavye ve k400 mu-k400r mi onerirsiniz, farki nedir?

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DH Misafiri 5 yıl
Merhaba let tivim var bugün teknosadan bi k400 kablosuz klavye aldım uyum saglar demişlerdi kutudan cıkan baglantı usb tvde usb girişi yok VGA VE HDMI girişi var napmam gerekiyor yardimci olursanız sevinirim
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thelastoutlaw 5 yıl
Bu üründen bende de var yalnız hiç memnun değilim,mousepad kısmı çok hassas üzerinde parmağınızla gezemiyorsunuz ,dokunduğunuz anda bir yerlere tıklıyor.Bu özelliğini kapatmak için setpoint programında tap to click opsiyonu var , yalnız ne kadar bu özelliği kapatırsanız kapatın tekrar kendini aktive ediyor.Yabancı forumlara baktığımda bir çok kişi aynı derten şikayetçi. Ürünü alalı 1 hafta olmadan şimdide mousepad takılmaya başladı. Kısacası klavye kısmında problem yok,problem mousepad kısmında.
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boolat 5 yıl
Arkadaşlar bu modele benzer başka markalarda varmı?

Teşekkür ederim
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DH Misafiri 5 yıl
Klawyeyi samsung tvmde kullanamıyorum yardımcı olabilecek var mı? Flash bellek takıyorum usb tanıyor, kalawyenin aparatını tanımıyor teknosadan almıştım gidip orda denedim sorun yok orda tanıdı. Yazılım en güncel nedendir acaba neyi hatalı yada eksik yapıyorum?
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tunayek 5 yıl
satmak isteyen varsa benimle iletişime geçebilir. Tv için alıp denemek istiyorum
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tr.duman 5 yıl
Tam benlik olmus ne zamandir takipteyim ama fiyati cok yuksek su an icin alamam
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ring 5 yıl
merhaba,

Bu klavyeyi yeni araştırıyorum ve burada açılan konuyu biraz geç fark ettim. Bundan sonara alacklar için yardımcı olması açısından bu bilgiyi paylaşayım. Logitech 'in bu klavyesinin 2 çeşidi var K400 ve K400r. Ne yazık ki Logitech her ikisinin de kutusuna K400 yazmış. Bu nedenle aldığınız klavyenin arkasını çevirip baktığınızda K400 mü yoksa K400r mi olduğunu anlıyorsunuz. K400 daha çok Smart Tv ler için üretilmiş ve özelliği biraz daha az olan model K400r ise bilgisayarlar (daha çok HTCP ler için) için üretilmiş. Bu nedenle aldığınız model K400r ise Smart Tv lerde sorun yaşıyor olabilirsiniz.
Kendi sitesinden alıntı:

"K400r keyboard not working with my TV

Wireless Touch Keyboard K400r Why won't my K400r keyboard work with my TV?
Wireless Touch Keyboard K400r
Model Number:
Y-R0019 (Keyboard)

The K400r keyboard is designed to work with computers (ex. desktop or laptop), not TVs. Connecting the K400r directly to a TV isn't supported.

If you have a computer connected to your TV, you can use the K400r for input to the TV through the computer.
If you connect the K400r directly to a TV's USB port, it may or may not work. Check your TV documentation for information and support.

logitech-en-amr.custhelp.com/...

Burda da arasındaki farkları görebilirsiniz

logitech-en-amr.custhelp.com/...

sağlıcakla
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DH Misafiri 5 yıl
benım tv phılıps ıcın aldm ama samsung laptopumda q klavye oluyor ama tv ye takınca f klavye etkısını gosterıyor yanı q klavye dızaynı ama f olarak basıyor sorun nedır acaba yardımcı olabılcek bırı var mı ?
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