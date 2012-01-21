Logitech K400 klavye video inceleme

Haber Editörü
Bu videomuzda Logitech'in medya bilgisayarları için tasarladığı, kablosuz bağlantıya sahip ve üzerinde fare görevini yerine getiren dokunmatik touchpad'e sahip modeli Wireless Touch Keyboard K400'ü inceliyoruz.
Güncelleme: Logitech K400 klavyeyi Şubat ayı itibariyle Türkçe tuş dizilimli olarak bulabilirsiniz.
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Logitech K400 ürününü ikinci el olarak 50 TL'ye satıyorum.
Ürünün sıfırdan farkı yoktur ve tek çizik ya da toz dahi yoktur. Sıfırdan farksız.
İlgilenen arkadaşlar mesaj atabilirsiniz.
ilgili tv modeli LG 55LB730V ses transferi haric bluetooth iletisim ozelligi yok.
tv USB den monte bluetooth ilavesini gormuyor.
Teşekkür ederim
Bu klavyeyi yeni araştırıyorum ve burada açılan konuyu biraz geç fark ettim. Bundan sonara alacklar için yardımcı olması açısından bu bilgiyi paylaşayım. Logitech 'in bu klavyesinin 2 çeşidi var K400 ve K400r. Ne yazık ki Logitech her ikisinin de kutusuna K400 yazmış. Bu nedenle aldığınız klavyenin arkasını çevirip baktığınızda K400 mü yoksa K400r mi olduğunu anlıyorsunuz. K400 daha çok Smart Tv ler için üretilmiş ve özelliği biraz daha az olan model K400r ise bilgisayarlar (daha çok HTCP ler için) için üretilmiş. Bu nedenle aldığınız model K400r ise Smart Tv lerde sorun yaşıyor olabilirsiniz.
Kendi sitesinden alıntı:
"K400r keyboard not working with my TV
Wireless Touch Keyboard K400r Why won't my K400r keyboard work with my TV?
Wireless Touch Keyboard K400r
Model Number:
Y-R0019 (Keyboard)
The K400r keyboard is designed to work with computers (ex. desktop or laptop), not TVs. Connecting the K400r directly to a TV isn't supported.
If you have a computer connected to your TV, you can use the K400r for input to the TV through the computer.
If you connect the K400r directly to a TV's USB port, it may or may not work. Check your TV documentation for information and support.
logitech-en-amr.custhelp.com/...
Burda da arasındaki farkları görebilirsiniz
logitech-en-amr.custhelp.com/...
sağlıcakla