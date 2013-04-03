Logitech K810 & T650 kablosuz klavye ve dokunmatik yüzey video inceleme

Bu videomuzda Logitech'in bluetooth teknolojisine sahip led aydınlatmalı kablosuz klavyesi k810'u ve Windows 8 için en pratik aksesuarlardan biri olan t650 dokunmatik yüzeyini inceliyoruz.

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