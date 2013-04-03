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Logitech K810 & T650 kablosuz klavye ve dokunmatik yüzey video inceleme
6 yıl
6b
1
Çevre Birimleri
54
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Logitech'in bluetooth teknolojisine sahip led aydınlatmalı kablosuz klavyesi k810'u ve Windows 8 için en pratik aksesuarlardan biri olan t650 dokunmatik yüzeyini inceliyoruz.
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DH Misafiri
5 yıl
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türkçe karakter tuş dizilimi olan ürünü nereden temin edebilirm acaba ? bu konuda yardımcı olabilirsiniz umarım..
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Recharged
6 yıl
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Yakın zamanda yine Logitech'in bir bluetooth klavyesini aldım ancak K810 ilgimi daha fazla çekti ve keşke biraz daha bekleseymişim dedirtti bu incelemeden sonra.
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GOGOMEZ
5 yıl
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Çok iyi inceleme ürün de keza aynı şekilde led sensörler gerçekden hoş
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gymetlimiss
6 yıl
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ender abi video başında "merhaba ben ender yıldız" derken çok güzel göz kırpıyosun 5-10 sefer geri sarıp baktım arka arkaya 10 numara durmuş :D
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Kartal_vatan
6 yıl
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Rahat olsa gerek windows 8 kullanıcıları için güzel bir seçim olur..
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DH Misafiri
6 yıl
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yurtdışında 78 dolarlık şeyi burada bizim akıllı vatan bilgisayar, hem de %8 indirimli hali ile 291 liraya satmaya çalışıyor.
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-Pisagor-
6 yıl
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Klavyenin tasarımı gerçekten hoş ancak klavyenin uzunluğu biraz daha arttırılıp nümerlik tuş takımı eklenseymiş daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Arka aydınlatmayı ise oldukça beğendim.
T650'ye bence gerek yoktu mause'a alışmış bir insan bunda oldukça zorluk çekebilir hatta çoğu notebook kullanıcısı touchpad'i kullanmıyordur bile üstelik bilgisayar oyunlarının bu kadar revaçta olduğu bir dönemde bunu pek kimse kullanmaz diye düşünüyorum daha çok internet tabanlı kullanılabilir ancak yinede mause'a değişmem
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mbdlgc
6 yıl
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güzel inceleme klavyenin tuş yapısı gerçekten güzel.
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revelax
6 yıl
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k810 gerçekten çok güzel tasarlanmış yanına bide dokunmatik maus k400 deki gibi ekleselermiş dadından yenmezmiş
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T650'ye bence gerek yoktu mause'a alışmış bir insan bunda oldukça zorluk çekebilir hatta çoğu notebook kullanıcısı touchpad'i kullanmıyordur bile üstelik bilgisayar oyunlarının bu kadar revaçta olduğu bir dönemde bunu pek kimse kullanmaz diye düşünüyorum daha çok internet tabanlı kullanılabilir ancak yinede mause'a değişmem