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Logitech Z906 5.1 hoparlör video inceleme

7 yıl
140,9b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Logitech'in yıllardır gündemden düşmeyen 5.1 kanal ses sistemi Z5500'ün varisi Z906'yı inceliyoruz.
 

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DH Misafiri 7 ay
Benim sorunum logitech z906 ev ses sistemi input 4,5,aux ışıgi yanıyor lakin input 1 in ışıgi yaniyor ne yapmaliyim daha onceden boyle bir sorunu olan yada sorunu tam bilen varmi yardim edinnn
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DH Misafiri 5 yıl
DH misafirinin yazdıklarını ben çok karmaşık buldum ve begendıgım bu modelı almakla ılgılı korkularım olustu, 2.1 de bas gelmıomuş, ana uydudan ses gelmıomuş, bas kesılıyormus son seste, son sese alınan bır ses sıstemınde bas kesılmesı dıye bır olaymı var, logıtech gıbı bır marka bole bı teknık hatamı yapar, son ses alınca basmı kesılecek, açıkcası sogumak uzereyım modelde, profesyonel bılgı rıca edıyorum..objektıf bırı lutfen, LG ya da SONY kullanan bırınden ; bunu al o bı ıse yaramaz gıbı sacma bır yorum degıl kullanmıs yukarda behsedılen sorunu bılen ve anlayan bırılerı yazsın lutfen. saygılar.
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rize53 5 yıl
Selam,
Ben bu işleri çok bilmem bağışlayın bende pioneer vsx-d712 receiver var ayrıyetden de z906 spariş verdim. Sorum şu blueray deki sesi optik olarak rekeiver a girsem ordanda z906 ya girsem sizce herhangibir artı faydası olurmu lutfen yorumlarınızı bekliyorum. Belki sacma soruyor olabılrım bılmedıgımden soruyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
necoti kardesim burda kimse bana yardım etmedi ama ben sana yardim edicem bak şimdi zaten ürünün yaninda verilen kitapçiktada herşey yazıyor ama ben anlatayım bak input kısmındaki decoderin 1 cisi analog girişler yani bilgisayarinin arkasındaki yeşil turuncu ve siyah girişler aynı renklerde basin arkasındada var onun kablosu veriliyor bagla kabine bagla inputtan 1 e al dinle effect ayarlarındanda istedigini aç ister 4.1 isder 5.1 yani 3d ister 2.1 (3 ve 4) girişleri yine kabinin arkasında bunlar dijital girişler optik girişler yani ona sistemin yaninda kablo vermiyolar sen alıcaksın birde koaksiyel giriş var oda 5 inci inputtan aux girişi ise ipotunu baglaya bilecegin consolun yaninda olan 2 jak girişi var orda alt kısımda olanı üstüde kulaklık girişi mp3 çalarını baglarsın jak ile herşeyi ordan bağlarsın yanlız bunlar işine yaradiktan sonra birde bakarmısın koaksiyel girişinden taktıgında son sese getirince basın ne olacak bozuk bir şekilde ileri geri mi yapıcak yoksa temiz bir bas mi vericek burada paylaşırsan sevinirim
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Necoti 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

necoti kardesim burda kimse bana yardım etmedi ama ben sana yardim edicem bak şimdi zaten ürünün yaninda verilen kitapçiktada herşey yazıyor ama ben anlatayım bak input kısmındaki decoderin 1 cisi analog girişler yani bilgisayarinin arkasındaki yeşil turuncu ve siyah girişler aynı renklerde basin arkasındada var onun kablosu veriliyor bagla kabine bagla inputtan 1 e al dinle effect ayarlarındanda istedigini aç ister 4.1 isder 5.1 yani 3d ister 2.1 (3 ve 4) girişleri yine kabinin arkasında bunlar dijital girişler optik girişler yani ona sistemin yaninda kablo vermiyolar sen alıcaksın birde koaksiyel giriş var oda 5 inci inputtan aux girişi ise ipotunu baglaya bilecegin consolun yaninda olan 2 jak girişi var orda alt kısımda olanı üstüde kulaklık girişi mp3 çalarını baglarsın jak ile herşeyi ordan bağlarsın yanlız bunlar işine yaradiktan sonra birde bakarmısın koaksiyel girişinden taktıgında son sese getirince basın ne olacak bozuk bir şekilde ileri geri mi yapıcak yoksa temiz bir bas mi vericek burada paylaşırsan sevinirim

çok saol yardımın için. denediğim zaman paylaşcam senle merak etme
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Necoti 6 yıl
arkadaşlar ben hoparlorumu dogru bir şekilde bağladım hatta input tusuna 5 sn basıp hoparlor kontrolude yaptım hepsınden teker teker cızırtı sesi aldım yanı bozuk değil. lakin muzık filan açtığım zaman 3 hoparlorden ses alıyorum. 5 hoparlorden nasıl ses alabılırım.
+input kısmında sadece 1. şıkta çalışıyor 3 4 5 ve aux'a aldığım zaman hiç ses gelmiyor.
+ stereo kısmındaki 3d 4.1 2.1'e aldğım zamanda hiç ses gelmiyor internetteki videolarda adamlar her şekilde ses alıyor ben niye alamıyorum?
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onealss 6 yıl
Konu dısı olacak ama su video da oynanan türkce dövüş sahnesi gecen oyunun adını bilen var mı ?
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DH Misafiri 6 yıl
yaw yardım istedim bi tane insan çıkıp bişey dememiş yazık ya ne diyim
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MrKerberoS 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

yaw yardım istedim bi tane insan çıkıp bişey dememiş yazık ya ne diyim

Bilsem söylerdim pampa
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Sonicman 6 yıl
İnceleme icin tesekkürler.
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DH Misafiri 6 yıl
Merhabalar herkese iyi forumlar dilerim ben logitech z906 ses sistemini aldım yanlız takıldığım bir nokta var sistem çok güzel özellikle ses kartı sayesinde süper efekler alıyorum yanlız en son sesinde sadece ses bas tamamen kısıkken bir müdlet son seste çaldıktan sonra center yani orta hoparlör bi anda kesiliyor decoderden kapatıp actığımda normale dönüyor herşeyi kontröl ettim hiç bir bağlantı yanlış degil ve bası test ettim en son sese getirdigimde bas tamamen kesiliyor subwoofer ileri geri gidip geliyor bas sesi yok oluyor bu neden oluyor yardımcı olurmusunuz lütfen
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CILGIN_TURK_96 6 yıl
inceleme için tesekkürler...
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DH Misafiri 6 yıl
ya bu videoda oynanan o bar kavga kavgalı olan oyunun adı ne ki ben cok merak ettim acaba bir ismini söyleye bilirmi
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R@ 6 yıl
Güzel işnceleme olmöuş, teşekkürler
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DH Misafiri 6 yıl
Yeni yeni dir bence z906 gercekten cok guzel ve kulanimi gayet kolay
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