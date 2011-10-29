Logitech Z906 5.1 hoparlör video inceleme

DH Misafiri necoti kardesim burda kimse bana yardım etmedi ama ben sana yardim edicem bak şimdi zaten ürünün yaninda verilen kitapçiktada herşey yazıyor ama ben anlatayım bak input kısmındaki decoderin 1 cisi analog girişler yani bilgisayarinin arkasındaki yeşil turuncu ve siyah girişler aynı renklerde basin arkasındada var onun kablosu veriliyor bagla kabine bagla inputtan 1 e al dinle effect ayarlarındanda istedigini aç ister 4.1 isder 5.1 yani 3d ister 2.1 (3 ve 4) girişleri yine kabinin arkasında bunlar dijital girişler optik girişler yani ona sistemin yaninda kablo vermiyolar sen alıcaksın birde koaksiyel giriş var oda 5 inci inputtan aux girişi ise ipotunu baglaya bilecegin consolun yaninda olan 2 jak girişi var orda alt kısımda olanı üstüde kulaklık girişi mp3 çalarını baglarsın jak ile herşeyi ordan bağlarsın yanlız bunlar işine yaradiktan sonra birde bakarmısın koaksiyel girişinden taktıgında son sese getirince basın ne olacak bozuk bir şekilde ileri geri mi yapıcak yoksa temiz bir bas mi vericek burada paylaşırsan sevinirim
DH Misafiri yaw yardım istedim bi tane insan çıkıp bişey dememiş yazık ya ne diyim
Ben bu işleri çok bilmem bağışlayın bende pioneer vsx-d712 receiver var ayrıyetden de z906 spariş verdim. Sorum şu blueray deki sesi optik olarak rekeiver a girsem ordanda z906 ya girsem sizce herhangibir artı faydası olurmu lutfen yorumlarınızı bekliyorum. Belki sacma soruyor olabılrım bılmedıgımden soruyorum.
çok saol yardımın için. denediğim zaman paylaşcam senle merak etme
+input kısmında sadece 1. şıkta çalışıyor 3 4 5 ve aux'a aldığım zaman hiç ses gelmiyor.
+ stereo kısmındaki 3d 4.1 2.1'e aldğım zamanda hiç ses gelmiyor internetteki videolarda adamlar her şekilde ses alıyor ben niye alamıyorum?
Bilsem söylerdim pampa