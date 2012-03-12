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Logitech iPad için hoparlör standı video inceleme

7 yıl
23,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Logitech'in iPad için tasarladığı ve tablet bilgisayarınızı farklı şekillerde kullanmanıza olanak sağlayan hoparlör standını inceliyoruz.


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DH Misafiri 7 yıl
speaker stand for ipot çok beyendım nerden temın edebılırım yardımcı olursanız sevınırım ve fıyatı ne kadar oldugunu bıldırırsenız memnun olurum
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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba ben Armenia Tezel.Ayaklı hoperlor satın almak iastiorum ve klavia .Bir fiyat örenebilirmaim ve satışı nasıl gercekleşir?
Teşekuler.
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Harold Finch 7 yıl
Resmen haç sunmuş bize Logitech
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berk_06 7 yıl
İlk gördüğümde hoşuma gitmişti ancak biraz düşündüğümde prize bağlanma olayı nedeniyle vazgeçtim almaktan.Bu arada birçok teknoloji markette mevcut şu an fiyatıda 119-160 tl arasında değişiyor.Yalnız yine büyük bir teknoloji markette %50 indirim ile 80 tl ye satılıyordu.
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DH Misafiri 7 yıl
Logitech resmen haç yerleştirmiş
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bocekgrafik 7 yıl
Logitech Cross Design Speaker Stand for iPad
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saxblue 7 yıl
nedense ilk baktığımda haç işareti gördüm
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DH Misafiri 7 yıl
ya nasıl ınceleme yapıyosunuz anlamıyorum ınsan bunu ızlerken en cok merek attıgı seylerden bırı fıyatıdır ama fıyat hakkında hıc bır sey soylenmıyor bravo
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alykoo 7 yıl
haç a benziyo almam
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E_Aydin35 7 yıl
İyi bir aksesuar, döndürebilme istenilen açıya ayarlınabilmesi ve hoparlör güzel olmuş..Logitech'ın böyle atılımlarda üstüne yok.. :)
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söny 7 yıl
6w ses gücü kaliteli bir alet fakat fazla gerek bulmadım nedense
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DH Misafiri 7 yıl
kimse kusura bakmasın ama bu şekilde olan ses tonlasına dayanamıyorum bu yüzden sizin yaptığınız incelemeleri izleyemiyorum. Saygılar.
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