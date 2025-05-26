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    Apple'ın 200 milyon dolarlık filmi eleştirmenler tarafından yerden yere vuruluyor

    Apple'ın yaklaşık 200 milyon dolar bütçe ayırdığı yeni Guy Ritchie filmi Fountain of Youth, eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vuruluyor. Filmin eleştirmen puanı beklenenlerin çok altında.

    Fountain of Youth Tam Boyutta Gör
    Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin "modern Indiana Jones" olarak tanımlanan yeni filmi Gençlik Pınarı (Fountain of Youth), bu hafta Apple TV+'ta izleyici ile buluştu. Apple'ın bugüne kadarki en pahalı orijinal yapımlarından biri olan Fountain of Youth, yaklaşık 200 milyon dolarlık kayda değer bir bütçeyle çekildi. Ancak günün sonunda ortaya çıkan sonuç Apple'ın beklentilerinin çok altında kalmış gibi görünüyor. Çünkü filmin eleştirmen puanları adeta yerlerde.

    Bugün itibarıyla Fountain of Youth'un Rotten Tomatoes puanı %37, MetaCritic puanı ise 41. Üstelik film izleyici nezdinde de benzer şekilde karşılık bulmuş gibi görünüyor. Zira filmin Rotten Tomatoes'taki izleyici puanı da %44. Üstelik filme gelen eleştirilerden bazıları bu puanların yansıttığından bile kötü. Filmi tanımlarken "boş kalori" ve "yüzeysel" gibi ifadeler kullanılıyor.

    Fountain of Youth, Apple'ı Hayal Kırıklığına Uğrattı

    Kötü yorumların dijital platformlardaki filmlere etkisi sinema filmleriyle aynı olmuyor. Daha önce çok kötü yorumlar aldığı hâlde dijitalde geniş kitlelere ulaşan pek çok film gördük. Ama söz konusu Apple TV+ gibi görece daha az aboneye sahip bir platform olduğu için, bu da pek mümkün görünmüyor. Apple da bu filmden umudu kesmiş olacak ki filmi Apple TV+'ta yayınlamadan önce kısa süreliğine de olsa sinemalarda gösterime sokmadı.

    John Krasinski, Natalie Portman ve Eiza Gonzalez'in başrollerini üstlendiği Fountain of Youth'ta, uzun süredir görüşmeyen iki kardeş meşhur Gençlik Pınarı'nı bulmak için güçlerini birleştiriyor. Efsanelere konu olmuş bu sonsuz hayat kaynağını bulmaya çalışan kardeşler, bunun için tarihi kaynaklardaki ipuçlarını takip ediyorlar. Bu arayış onları dünyanın farklı köşelerine uzanan epik bir maceraya çıkarıyor.

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    gun 2 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 2 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 4 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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