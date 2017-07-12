Logitech, oyuncu kulaklıkları üreticisi Astro’yu satın aldı

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Bilgisayar ve dijital platform aksesuarları geliştiren Logitech, popüler oyuncu kulaklıkları üreticisi Astro’yu 85 milyon dolar nakit karşılığında satın aldığını duyurdu. Bu anlaşmayla birlikte Astro, Logitech’in oyun odaklı alt markası olan Logitech G çatısı altında faaliyet göstermeye devam edecek ve Logitech oyun pazarında daha etkili bir marka haline gelmeye çalışacak.

Konsol Oyuncularına Odaklanacak

Satın alma ile ilgili açıklama yapan Logitech G Başkan Yardımcısı Ujesh Desai, Astro’nun konsol tabanlı oyuncu kulaklıklarının Logitech G’nin bilgisayar oyunlarına odaklanması için mükemmel bir fırsat olduğunu söylerken Astro’nun Logitech’e katılmasıyla birlikte video oyun pazarında (özellikle konsol oyunlarında) uzun vadeli bir büyüme planladıklarını açıkladı. Astro Başkanı Jordan Reiss ise Astro çalışanlarının Logitech ve Logitech G’yi her zaman üst seviyeye konumlandırdıklarını, bu nedenle artık Logitech çatısı altında çalışacakları için heyecan duyduklarını ifade etti.

Astro kulaklıkları bilgisayarda da çalışabiliyor ancak şirketin kendi sitesinde ve pazarlama planında bu kulaklıkların müşteri kitlesi olarak konsol oyuncularını belirleniş durumda. Pek çok e-spor oyuncusunun da tercih ettiği firma bu satın almayla birlikte daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmak istiyor.

http://www.tweaktown.com/news/58392/logitech-buying-headset-maker-astro-85-million/index.html