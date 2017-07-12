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Logitech, oyuncu kulaklıkları üreticisi Astro’yu satın aldı

Bilgisayar ve mobil cihaz aksesuarları üreticisi Logitech, oyuncu kulaklıkları üreticisi Astro’yu 85 milyon dolar nakit karşılığında satın aldığını duyurdu.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Logitech, oyuncu kulaklıkları üreticisi Astro’yu satın aldı
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Bilgisayar ve dijital platform aksesuarları geliştiren Logitech, popüler oyuncu kulaklıkları üreticisi Astro’yu 85 milyon dolar nakit karşılığında satın aldığını duyurdu. Bu anlaşmayla birlikte Astro, Logitech’in oyun odaklı alt markası olan Logitech G çatısı altında faaliyet göstermeye devam edecek ve Logitech oyun pazarında daha etkili bir marka haline gelmeye çalışacak.

 

Konsol Oyuncularına Odaklanacak 

Satın alma ile ilgili açıklama yapan Logitech G Başkan Yardımcısı Ujesh Desai, Astro’nun konsol tabanlı oyuncu kulaklıklarının Logitech G’nin bilgisayar oyunlarına odaklanması için mükemmel bir fırsat olduğunu söylerken Astro’nun Logitech’e katılmasıyla birlikte video oyun pazarında (özellikle konsol oyunlarında) uzun vadeli bir büyüme planladıklarını açıkladı. Astro Başkanı Jordan Reiss ise Astro çalışanlarının Logitech ve Logitech G’yi her zaman üst seviyeye konumlandırdıklarını, bu nedenle artık Logitech çatısı altında çalışacakları için heyecan duyduklarını ifade etti.

 

Astro kulaklıkları bilgisayarda da çalışabiliyor ancak şirketin kendi sitesinde ve pazarlama planında bu kulaklıkların müşteri kitlesi olarak konsol oyuncularını belirleniş durumda. Pek çok e-spor oyuncusunun da tercih ettiği firma bu satın almayla birlikte daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmak istiyor.


http://www.tweaktown.com/news/58392/logitech-buying-headset-maker-astro-85-million/index.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
tekele ve tekelciliğe hayır!
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Kerim5100 1 yıl
Desene bir marka daha gitti :(
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St Batuhan 1 yıl
Çok geniş imkanları var, çok büyük bir şirket ama sonuç yok. Logitech'in o kadar ürünlerini kullanıyorum. G910 Spark bozuldu 1,5 ay kala garanti bitimine ve para iadesiyle G910 Spectrum aldım yine ama şu bir gerçek adamlar yazılımsal noktada yeterli desteği sunmuyor. Ürünleri uçmuyor kaçmıyor ve dolar da sağ olsun aslında olması gerektiğinden pahalı geliyor. Saitek'i aldıktan sonra Astro'yu da kattı adamlar ve büyüme konusunda emin adımlarla ilerliyorlar. Umarım yazılım konusunda da aynı adımları görürüz. (DFGT'yi yeni nesil LGS'e ekleseler mesela derdim ama yeni nesil LGS'in de nesli doldu. 9 a geçip de yepyeni ve güzel bir arayüz sunsalar...)
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CWaRRioR 1 yıl
Astro'nun kulaklıkları Logitech'e nazaran çok daha kaliteli. Son yıllarda Logitech'de ciddi kalite düşüşü olduğunu düşünüyorum. Umarım Astro markasını malzeme kalitesini düşürmeden sürdürürler.
Ayrıca bu gelişmeyle Türkiye'de resmi olarak satışı bulunmayan Astro ürünlerini de distribütör garantili ve nispeten uygun fiyatlı bulabileceğimizi umuyorum.
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