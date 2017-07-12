Spotify, Sony Music ile lisans anlaşması imzaladı

Telif Ödemelerini Azaltmak İstiyor
Billboard’ın haberine göre ise Spotify şimdi de Sony Music Entertainment ile lisans anlaşması imzaladı. İki şirket arasında aylar süren müzakereler sonucu imzalanan anlaşmaya dair henüz fazla detay yok ancak anlaşmanın UMG ile yapılan anlaşmayla benzer nitelikleri taşıdığı ve Spotify’ın gelecek hafta anlaşmayı resmi olarak duyuracağı düşünülüyor. Chainsmokers, Sia, Zara Larsson gibi popüler müzisyenleri temsil eden Sony Music Entertainment ile yapılan anlaşmayla Spotify’ın daha düşük telif ücretleriyle geçen yıl uğradığı mali kayıpları kapatması bekleniyor.
Şirket geçtiğimiz ay paylaştığı yıllık kazanç tablosunda 140 milyonun üstünde kullanıcıya sahip olmasına karşın 2016 yılında 390 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı. Finansal düzlüğe çıkmak için gelirlerini arttırmak zorunda olan Spotify, yeni reklam uygulamalarıyla kullanıcıları premium hesap sahibi olmaya yönlendirse de ücretli abonelerin sayısı Spotify’dan ücretsiz olarak faydalananların yarısından az olduğu tahmin ediliyor.
Spotify’ın Sony Music ile yapılan anlaşmayı resmi olarak detaylandırmasının ardından sıradaki hedefi bir diğer önemli müzik şirketi Warner Music Group olacak. Spotify; Ed Sheeran, Madonna, Coldplay, Metallica ve David Guetta gibi önemli isimlerin temsilcisi olan WMG ile masaya oturmuş ancak anlaşmaya varamamıştı.
http://www.billboard.com/articles/business/7864354/spotify-licensing-deal-sony-music Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen banka kartına izin vermiyor :(