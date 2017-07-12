Spotify, Sony Music ile lisans anlaşması imzaladı

Gelecek yılın ilk aylarına kadar halka arz işlemlerini gerçekleştireceği düşünülen dev müzik platformu Spotify, halka arz öncesinde güçlü bir müzik kütüphanesine sahip olmak adına yeni bir anlaşmaya daha imza attı. Geçtiğimiz ay dünyanın en büyük müzik şirketi olan Universal Music Group ile anlaşmaya yapan Spotify, hem telif ücretlerinde yeni bir düzenlemeye gitmiş hem de UMG’nin temsil ettiği sanatçılara ait eserleri çıktığı ilk iki hafta boyunca sadece premium hesap sahiplerinin dinlemesine sunarak gelirini arttırmaya çalışmıştı.

Telif Ödemelerini Azaltmak İstiyor

Billboard’ın haberine göre ise Spotify şimdi de Sony Music Entertainment ile lisans anlaşması imzaladı. İki şirket arasında aylar süren müzakereler sonucu imzalanan anlaşmaya dair henüz fazla detay yok ancak anlaşmanın UMG ile yapılan anlaşmayla benzer nitelikleri taşıdığı ve Spotify’ın gelecek hafta anlaşmayı resmi olarak duyuracağı düşünülüyor. Chainsmokers, Sia, Zara Larsson gibi popüler müzisyenleri temsil eden Sony Music Entertainment ile yapılan anlaşmayla Spotify’ın daha düşük telif ücretleriyle geçen yıl uğradığı mali kayıpları kapatması bekleniyor.

Şirket geçtiğimiz ay paylaştığı yıllık kazanç tablosunda 140 milyonun üstünde kullanıcıya sahip olmasına karşın 2016 yılında 390 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı. Finansal düzlüğe çıkmak için gelirlerini arttırmak zorunda olan Spotify, yeni reklam uygulamalarıyla kullanıcıları premium hesap sahibi olmaya yönlendirse de ücretli abonelerin sayısı Spotify’dan ücretsiz olarak faydalananların yarısından az olduğu tahmin ediliyor.

Spotify’ın Sony Music ile yapılan anlaşmayı resmi olarak detaylandırmasının ardından sıradaki hedefi bir diğer önemli müzik şirketi Warner Music Group olacak. Spotify; Ed Sheeran, Madonna, Coldplay, Metallica ve David Guetta gibi önemli isimlerin temsilcisi olan WMG ile masaya oturmuş ancak anlaşmaya varamamıştı.

http://www.billboard.com/articles/business/7864354/spotify-licensing-deal-sony-music