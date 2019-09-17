Logitech’ten gecikmesiz oyuncu faresi

Bugün pek çok oyunda farenin tıklamalarının gecikmesiz olarak sisteme iletilmesi büyük önem taşımaya başladı. Üreticiler de bu konuya ağırlık veriyor. Logitech yeni G604 Lightspeed oyuncu faresini duyurdu.

Logitech G604 Lightspeed özellikleri ve fiyatı

Logitech G604 Lightspeed adındaki yeni oyuncu faresi adından da anlaşılacağı üzere firmanın Lightspeed kablosuz bağlantı teknolojisini kullanıyor. 2.4GHz üzerinden iletişim kuran teknoloji çeşitli optimizasyonlarla gecikmeyi en aza indiriyor.

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Oyuncu faresinde 16000DPI hassasiyete sahip HERO sensörü kullanılıyor. Logitech’in son dönemde çıkardığı oyuncu farelerinde yer alan HERO sensör çok daha hassas tarama sunabiliyor.

Farenin diğer bir özelliği ise baş parmak kısmında 6 tuşun yer alması. Bu tuşlara farklı kısa yollar atayabiliyorsunuz. Tek bir AA pil ile 2.4GHz bandında 21 gün kullanılabilen, Bluetooth bağlantısında ise 5.5 aya kadar gidebilen Logitech G604 Lightspeed için 100$ fiyat etiketi belirlenmiş.