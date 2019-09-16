Yüzde yüze yakın ekran-kasa oranı sunan Vivo NEX 3 tanıtıldı

Çinli Vivo’nun akıllı telefon markası NEX son döneme damga vuran yeniliklerle karşımıza çıktı. Ekran üzerinden parmak okuma ve mekanizmalı kamera gibi yeniliklere imza atan serinin son telefonu da dikkat çekici.

Vivo NEX 3 5G özellikleri ve fiyatı

Vivo NEX 3 5G adındaki yeni modelde 6.89 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde plastik OLED bir ekran yer alıyor. Kavisli ekran şelale tasarımı olarak adlandırılıyor ve ekran-kasa oranı yüzde 99.6 olarak gerçekleşiyor. Ekranın kenarları müzik çaldığında veya çağrı geldiğinde farklı renklerde tepki veriyor.

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Snapdragon 855 Plus ile en güçlü modeller arasına katılan telefonda 8GB LPDDR4X RAM bellek ve 128GB/256GB UFS 3.0 depolama seçenekleri sunuluyor. 5G versiyonda sistemin ısınmaması için buhar odalı soğutma çözümü kullanılmış. 5G için Snapdragon X50 modemine yer verilmiş.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana kamera, 13MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 13MP çözünürlüğünde telefoto kamera yuvarlak bir yuva içerisine yerleştirilmiş. Mekanizmalı kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

4500mAh kapasiteli batarya 44W hızlı şarj adaptörü ile destekleniyor. Çift WLAN hızlandırma teknolojisi ile iki WiFi sinyaline aynı anda bağlanılabiliyor. Kenardaki sanal tuşlar titreşimli geri bildirim verebiliyor. 5G ve 4G versiyonları ile satılacak Vivo NEX 3 5G için henüz bir fiyat açıklanmadı.