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Logitech'den Call of Duty: Modern Warfare 3'e özel klavye ve fare

7 yıl
20,6b
1
19
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Logitech'den Call of Duty: Modern Warfare 3'e özel klavye ve fare
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Logitech oyuncular için hazırladığı klave ve fare modellerine yenilerini ekledi. Call of Duty: Modern Warfare  tutkunları için hazırlanan G9x fare ve G105 klavye, yakında çıkması beklenen Modern Warfare 3 oyununun logosunu taşıyorlar. 
Logitech G9X, lazer sensör teknolojisini kullanıyor ve çift modlu kaydırma tekerliği ile geliyor. 200 dpi ile 5700 dpi aralığında otomatik hassasiyet ayarlaması yapabilen farenin ağırlığı da farklı kullanım ihtiyaçlarına bağlı olarak 28 grama kadar arttırılabiliyor. Politetraflüoroetilen ayaklarla donatılan fare dahili belleği ile 5 farklı profili kaydedebiliyor.
G105 oyuncu faresi ise gece görüşü yeşili LED arka aydınlatma ile geliyor ve her biri üç farklı mod sunan altı adet programlanabilir G tuşunu üzerinde barındırıyor. Otomatik makro kaydı gerçekleştirebilen klavye aynı zamanda tek tuş ile medya oynatımı, oyun ve masaüstü modları arasında geçiş yapabiliyor. 
Kablolu yapıda olan ve USB üzerinden bağlantı kuran donanımlardan G9x oyuncu faresi üç yı, G105 oyuncu klavyesi ise bir yıllık garanti ile gelirken, her iki üründe ayrı ayrı 79.99$ etiket fiyatı üzerinden son kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
Logitech'den Call of Duty: Modern Warfare 3'e özel klavye ve fare
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PS3!BF3! 7 yıl
O fiyata gider G15 alırım daha iyi. Sıradan üstünde sadece MW3 yazıyor diye mi MW3 klavyesi oldu?
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P.Escobar 7 yıl
yanlız g15 bulmak artık cok zor hatırlatırım g510 desen neyse zaten bu klavyede g510 un lcd ekransız olanı gibi birsey
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teddybear01 7 yıl
Razer bf3 modelleri vardı ona karsilik yapmıştir
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Recharged 7 yıl
Logitech hep sadeliğiyle beğenimi kazanmıştır.Bu ürünlerde de bunu gördüm,abartılmamış.Bence gayet iyi olmuş böyle.
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Gorkem.IX 7 yıl
Daha yeni G9X aldım kötü oldu bu sadece mouse'un mw3 logosu içeren kasasını satacaklar mı acaba?
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S 7 yıl
Daha güzel bi tasarım olabilirdi...
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DH Misafiri 7 yıl
Logitech'in oyuncu aksesuarlarına hayranım, tasarımları müthiş...
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wierstrassss 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Logitech'in oyuncu aksesuarlarına hayranım, tasarımları müthiş...

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