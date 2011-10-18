Logitech'den Call of Duty: Modern Warfare 3'e özel klavye ve fare

Logitech oyuncular için hazırladığı klave ve fare modellerine yenilerini ekledi. Call of Duty: Modern Warfare tutkunları için hazırlanan G9x fare ve G105 klavye, yakında çıkması beklenen Modern Warfare 3 oyununun logosunu taşıyorlar.

Logitech G9X, lazer sensör teknolojisini kullanıyor ve çift modlu kaydırma tekerliği ile geliyor. 200 dpi ile 5700 dpi aralığında otomatik hassasiyet ayarlaması yapabilen farenin ağırlığı da farklı kullanım ihtiyaçlarına bağlı olarak 28 grama kadar arttırılabiliyor. Politetraflüoroetilen ayaklarla donatılan fare dahili belleği ile 5 farklı profili kaydedebiliyor.

G105 oyuncu faresi ise gece görüşü yeşili LED arka aydınlatma ile geliyor ve her biri üç farklı mod sunan altı adet programlanabilir G tuşunu üzerinde barındırıyor. Otomatik makro kaydı gerçekleştirebilen klavye aynı zamanda tek tuş ile medya oynatımı, oyun ve masaüstü modları arasında geçiş yapabiliyor.

Kablolu yapıda olan ve USB üzerinden bağlantı kuran donanımlardan G9x oyuncu faresi üç yı, G105 oyuncu klavyesi ise bir yıllık garanti ile gelirken, her iki üründe ayrı ayrı 79.99$ etiket fiyatı üzerinden son kullanıcıların beğenisine sunuluyor.