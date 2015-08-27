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Logitech'den iki yeni oyuncu kulaklığı

3 yıl
1,9b
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19
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech'den iki yeni oyuncu kulaklığı
 
Kısa süre önce marka yüzünde önemli değişikliklere giden Logitech, G serisi oyuncu donanımları arasına yeni geliştirdiği G933 Artemis Spectrum Wireless ve G633 Artemis Spectrum kulaklıklarını eklediğini duyurdu.
Kıvrımlı tasarımları ve RGB (16.8 milyon renk desteği) aydınlatmalarıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu kulaklıkları G933 Artemis Spectrum Wireless ve G633 Artemis Spectrum, ortak olarak kafa üstü formunda karşımıza çıkıyorlar. Birbirlerinden bağlantı türleriyle ayrılan ürünlerden G933 Artemis Spectrum Wireless 2.4 GHz kablosuz bağlantı teknolojisiyle (İsteğe bağlı 3.5mm ya microUSB) gelirken, G633 Artemis Spectrum ise bağlantı noktasında sadece 3.5mm ya microUSB portlarını kullanabiliyor. 
Tercih edilen 40mm boyutundaki Pro-G ses sürücüleriyle üst seviye ses kalitesi vaat eden kulaklıklar, Dolby Surround Sound teknolojisiyle 7.1 çevresel ses verebiliyor ve katlanabilir şekilde hazırlanan mikrofon birimleriyle oyun için konuşma sürecinde kullanıcılarına yardımcı olabiliyorlar. Gürültü engelleme özelliğine sahip olan mikrofon, LED göstergesiyle açık ya da kapalı olduğu hakkında da bilgi verebiliyor. En fazla iki cihazdan alınan sesleri birleştiren bir adet analog girişe ve çok kanalı ses karıştırma desteğine sahip olan kulaklıklar, bu sayede telefon görüşmesi sırasında oyun durdurma ihtiyacı gerektirmiyor.
Biraz daha teknik detaylara indiğimiz zaman 20 Hz-20KHz frekans tepki aralığı, 32 ohm empedans ve 107 dB hassasiyet gibi detaylar taşıyan Logitech G933 Artemis Spectrum Wireless ve G633 Artemis Spectrum, Masaüstü sistemler ve mobil cihazlar yanında yeni nesil oyun konsolları PS4 ve Xbox One desteklerine de sahipler. Aydınlatması kapalı 12 saat, aydınlatma açıkken 8 saat kullanım ömrü sunan kablosuz Logitech G933 Artemis Spectrum, iç mekanda 15 metre, dış mekanda ise 20 metre mesafe içerisinde aktif olarak kullanılabiliyor. 
Logitech Gaming yazılımıyla isteğe bağlı özelleştirmelere imkan tanıyan oyuncu kulaklıkları, yine bu yazılım sayesinde üzerlerinde yer alan butonları programlayabiliyorlar. Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken kulaklık modelerinden kablolu versiyon 150$ fiyat etiketiyle Eylül ayında, kablosuz versiyon ise 200$ fiyat etiketiyle Ekim ayında raflardaki yerini alıyor. Ürünlerin resmi Türkiye sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Logitech'den iki yeni oyuncu kulaklığı
 

http://www.techpowerup.com/215568/logitech-g-introduces-new-gaming-headphones.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar çevre birimi alanında asus kullanan biri olarak yanlış eleştiri yaptığınızı söylemek zorundayım. fiyat konusunda eleştirin ama eski ürününe göre eleştirmeniz doğru değil çünkü çıkartılan her ürün bir önceki ürünün açıklarını kapatmışmı ona bakmanız gerekir önce ki bu ürün daha elinize geçmez bile. mesela g930 a göre bakıyorsunuz hiç g25 kullanan varmı g tuşlarını kontroleden veya bazılarınız klavyeye göre değerlendiriyo "nasıl saçma bir durum" önemli olan firmayı eleştirmekmidir yani?
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berkanenes 3 yıl
Bu fiyat ne böyle 200 dolara ben 3 tane g230 alirim
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c36ab7c4 3 yıl
Zaten kulaklık denince ilk bakılması gereken özellik RGB aydınlatmaydı... Ne kadar saçma gereksiz şeylerle uğraşıyorlar. Şu kulaklığın parasının belki yarısına alacağınız Sennheiser stereo kulaklık şu çöpten çok daha iyi ses verir.
Herşeyi geçtim şuna 200$ vereceğime gider güzel bir harici ses kartı + ortalama bir Senheiser stereo kulaklık alırım. Ortada Logitech felan kalmaz. (Dediklerim her türlü kullanım için geçerli. Ses kasılması gereken oyunlardan tutun, müzik ve film izlemeye kadar.)
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THUGGER 3 yıl
Cok iyi cok pahali
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XPerience 3 yıl
Bu nasıl fiyattır öyle. 200$ a neler neler var.
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Cenkay KESER 3 yıl
G430 tasarımı daha güzel. Daha 2-3 yıl kullanırız :D
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acbold 3 yıl
200$ verip Logitech kulaklık almak isteyen kulaklarını doktora göstersin.
200$ çok daha kaliteli seçimler yapılabilir. Logitech en son tercih olmalı. G930 amazon indirimi gibi durumlarda sadece tercih edilebilir.
G930 : 69$ satıldı ve asıl değeri buydu. Bu modelde en fazla 100$ eder.
1 Yanıt Yanıtla
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hayrikoc61 3 yıl acbold
acbold
200$ verip Logitech kulaklık almak isteyen kulaklarını doktora göstersin.
200$ çok daha kaliteli seçimler yapılabilir. Logitech en son tercih olmalı. G930 amazon indirimi gibi durumlarda sadece tercih edilebilir.
G930 : 69$ satıldı ve asıl değeri buydu. Bu modelde en fazla 100$ eder.

Komik misin. Logitech nasıl en sona bırakılır. Sen git kulaklarını doktora goster. Hayatında eline g930 tutmamış adam gelmiş Logiteche laf ediyor.
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DH Misafiri 3 yıl
O Muhteşem Özelliği Olan Zırt Pırt Sinyal Kesilmesi Bundada Devam Ediyormuki ? Keşke 2.4 GHz 5 GHz Olaymış
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