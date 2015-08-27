Logitech'den iki yeni oyuncu kulaklığı

Kısa süre önce marka yüzünde önemli değişikliklere giden Logitech, G serisi oyuncu donanımları arasına yeni geliştirdiği G933 Artemis Spectrum Wireless ve G633 Artemis Spectrum kulaklıklarını eklediğini duyurdu.

Kıvrımlı tasarımları ve RGB (16.8 milyon renk desteği) aydınlatmalarıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu kulaklıkları G933 Artemis Spectrum Wireless ve G633 Artemis Spectrum, ortak olarak kafa üstü formunda karşımıza çıkıyorlar. Birbirlerinden bağlantı türleriyle ayrılan ürünlerden G933 Artemis Spectrum Wireless 2.4 GHz kablosuz bağlantı teknolojisiyle (İsteğe bağlı 3.5mm ya microUSB) gelirken, G633 Artemis Spectrum ise bağlantı noktasında sadece 3.5mm ya microUSB portlarını kullanabiliyor.

Tercih edilen 40mm boyutundaki Pro-G ses sürücüleriyle üst seviye ses kalitesi vaat eden kulaklıklar, Dolby Surround Sound teknolojisiyle 7.1 çevresel ses verebiliyor ve katlanabilir şekilde hazırlanan mikrofon birimleriyle oyun için konuşma sürecinde kullanıcılarına yardımcı olabiliyorlar. Gürültü engelleme özelliğine sahip olan mikrofon, LED göstergesiyle açık ya da kapalı olduğu hakkında da bilgi verebiliyor. En fazla iki cihazdan alınan sesleri birleştiren bir adet analog girişe ve çok kanalı ses karıştırma desteğine sahip olan kulaklıklar, bu sayede telefon görüşmesi sırasında oyun durdurma ihtiyacı gerektirmiyor.

Biraz daha teknik detaylara indiğimiz zaman 20 Hz-20KHz frekans tepki aralığı, 32 ohm empedans ve 107 dB hassasiyet gibi detaylar taşıyan Logitech G933 Artemis Spectrum Wireless ve G633 Artemis Spectrum, Masaüstü sistemler ve mobil cihazlar yanında yeni nesil oyun konsolları PS4 ve Xbox One desteklerine de sahipler. Aydınlatması kapalı 12 saat, aydınlatma açıkken 8 saat kullanım ömrü sunan kablosuz Logitech G933 Artemis Spectrum, iç mekanda 15 metre, dış mekanda ise 20 metre mesafe içerisinde aktif olarak kullanılabiliyor.

Logitech Gaming yazılımıyla isteğe bağlı özelleştirmelere imkan tanıyan oyuncu kulaklıkları, yine bu yazılım sayesinde üzerlerinde yer alan butonları programlayabiliyorlar. Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken kulaklık modelerinden kablolu versiyon 150$ fiyat etiketiyle Eylül ayında, kablosuz versiyon ise 200$ fiyat etiketiyle Ekim ayında raflardaki yerini alıyor. Ürünlerin resmi Türkiye sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.techpowerup.com/215568/logitech-g-introduces-new-gaming-headphones.html