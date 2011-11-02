Logitech'den mobil cihazlar için yeni kablosuz hoparlör; Mini Boombox

Akıllı telefon ve tablet bilgisayar kullanıcılarına yönelik aksesuar çalışmalarına son dönemde hız veren Logitech, arka arkaya duyurduğu yeni modellerle ürün gamına genişletmeye devam ediyor. Şirket yaptığı açıklama ile Mini Boombox adını verdiği mobil cihazlara yönelik hoparlörünü tanıttı. Bluetooth teknolojisini kullanarak kablosuz olarak çalışan hoparlör, bu sayede farklı cihazlarda müzik akışı alabiliyor.

Şık bir görünüme sahip olan ve ark aydınlatmalı dokunmatik butonlar ile kontrol edilen Mini Boombox, NiMH pil ile 10 saate kadar aralıksız müzik keyfi yaşatabiliyor. Üzerinde ayrıca mikrofon girişi de bulunan cihaz, tamamı siyah veya siyah/kırmızı renk seçenekleri ile geliyor. Ay sonunda satışa sunulacak Logitech Mini Boombox'ın yurt dışındaki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 99.99$ olarak belirlenmiş.