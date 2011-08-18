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Logitech'den oyunculara özel fare; G300

7 yıl
31,9b
1
85
Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Logitech'den oyunculara özel fare; G300
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Çevre birimleriyle yakından tanıdığımız Logitech, oyun severlere yönelik hazırladığı "G Serisi"nin en yeni üyesi Gaming Mouse G300'ü duyurdu.

Her iki el kullanımı için uygun olarak tasarlanan G300, üzerinde programlanabilir 9 kontrol tuşuna sahip. Bu tuşlara en çok kullanılan fonksiyonları atayarak zamandan hız kazandıran çözüm, oyuncular ve oyunlar için programlanabilen üç farklı profili (klavye makroları ve dpi ayarları) üzerinde bulundurduğu bellekte saklayabilirken; hangi profilin açık olduğunun daha rahat anlaşılabilmesi için farenin üzerinde konumlandırılan aydınlatma için kullanıcılar 7 farklı renkteki ışıktan birini seçebiliyorlar. 2500 dpi'lık sensörü ile el hareketlerini rahatlıkla ve hassas bir şekilde algılayan farenin raporlama hızı ise 1 milisaniye.

Eylül ayı itibariyle Avrupa'da satışa sunulacak olan G300'ün tavsiye edilen satış fiyatı ise 40 Avro olarak belirlenmiş.

Logitech'den oyunculara özel fare; G300
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Logitech'den oyunculara özel fare; G300
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Logitech'den oyunculara özel fare; G300
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desperadotr 7 yıl en beğenilen
Çıkar çıkmaz almayı düşündüğüm bir mouse. Logitech kalitesi tartışılmaz.
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DH Misafiri 4 yıl
C.s oynyabılırmıyım bununla sızce ? ve fyatı kaç goremedım ? ( coanter strıke
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Mc Clayn 4 yıl
Bilen yok mu ya
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napster2k 4 yıl
G300 kullanıyorum bayagı iyi ve ele cok güzel oturuyor tavsiye ederim fiyat perfomans ürünüdür
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ORANGEandLEMON 4 yıl
LoL için rahat makro mouse önerisi yapabilecek var mı ? Dizayn ve rahatlık önemli benim için. Ayrıca çok pahalı da olmamalı. Kablolu olursa daha iyi olur.

G300ü düşünüyorum fakat daha iyisi varsa ona da kapım açık.
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Mc Clayn 4 yıl
Hocam finger trip'ciler için önerimiz nedir g300 bu konuda iyi midir ? Şimdiden teşekkürler....
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Mc Clayn 4 yıl
Hocam bu mausenin simetrik olması yani sağ ve sol el için olması rahatsız edici bi durum mu?Ben bilgisayarı uzun süre oynadığım için rahatsız olmasından korkuyorum.Hafifliği nasıl?Fazla hafif olduğunu söyleyenler var.Bu mauseyi kullanan arkadaşlar sorularımı cevaplarsa memnun olurum.Şimdiden teşekkürler...
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cos37 4 yıl Mc Clayn
Mc Clayn

Hocam bu mausenin simetrik olması yani sağ ve sol el için olması rahatsız edici bi durum mu?Ben bilgisayarı uzun süre oynadığım için rahatsız olmasından korkuyorum.Hafifliği nasıl?Fazla hafif olduğunu söyleyenler var.Bu mauseyi kullanan arkadaşlar sorularımı cevaplarsa memnun olurum.Şimdiden teşekkürler...


G300'ü iki kez aldım , ilk aldığımda yere düşürdüm ve bozuldu kullanalı 1 ay olmadı , geri verdim sağolsunlar yenisini verdiler ancak 2. si de 1 ay dayanmadı aynı şekilde yeniden bozuldu. Eğer benim gibi laptop kullanan biriysen ki ben laptobu biryere taşırken sık fareyi düşürüyorum ya da sinirlenince hıncını eşyalardan alan biriysen önermem yoksa elinde kalır büyük ihtimal. Kullanış olarak hafif küçük bir fare , elim küçük olduğundan kullanımı benim için çok daha iyiydi ancak dediğim gibi sağlam olmaması bana çok sorun yaşattı. Eğer claw grip'çi isen tavsiye ederim. Şuan G400 kullanıyorum yani eski adıyla MX518 i kullanıyorum , büyük bir fare elime de hayli büyük , simetrik yapı yok yani oyunlarda nişan alma vs. gibi hassasiyet isteyen durumlarda daha iyi olduğunu üşünüyorum ve de sağlam bir fare , o kadar düşürdüm sıkıntı yok. Eğer ellerin büyükse ve palm grip'çi isen tavsiye ederim. 1 sene önce Gold'dan 80tl gibi kazık bi fiyata aldım ki o zamanlar G500 85tl ye kadar düşmüştü ancak kaçırmıştım.
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muchelsa 5 yıl
Benim kullandığım mouse bu hemen yanda tuş olmassa olmaz benim için benim kullanacağım mouse yanında hemen tuş olacak.

Hemen Burada Mouse
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cos37 5 yıl
Alalı 1 ay olmadı , bir kere yere düştü hemen pert daha da çalışmıyor. G400 almayı düşünüyorum umarım o da öyle olmaz.
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escapethelife 5 yıl
konuyu hortlatmış olucam kusura bakmayın. g300 serisi mouselar ilk bakınca kaliteli duruyor. fiyatlarıda uygun ama çok çabuk bozuluyor. bende alalı 1 sene falan oldu şuan çift tıklama oluyor sol klikte. daha önce microsoftun 10 liralık faresini kullanıyordum 3-4 yıl kullandım banamısın demedi. bu fareye geçen sene 60 lira vermiştim daha bi sene oldu tıklamalar pert. malzeme kalitesi konusunda sıkıntı yok rahatlığınada diyecek yok ne ağrı yapıyor nede başka bişey fakat tıklanıcak yerler aşırı dandik bu fiyattaki bir fareye göre hiç yakışmıyor. yoğun pc kullanan biriyseniz uzak durun derim.
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DH Misafiri 5 yıl
Bu mouse'a 4-5 aydır sahibim. Kullanım ve rahatlık olarak hiçbir sıkıntısı yok. Günde 2-3 saat online oyun oynayan biriyim. Parmak yerlerinde kararmalar oldu, ve en önemlisi tuşlarda bozulmalar oluyor. Sol ve sağ klik (en çok kullandığım klikler) arada bir çift tıklıyor. Çok rahatsız edici, ne yapsam bilemedim.
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Silence34 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu mouse'a 4-5 aydır sahibim. Kullanım ve rahatlık olarak hiçbir sıkıntısı yok. Günde 2-3 saat online oyun oynayan biriyim. Parmak yerlerinde kararmalar oldu, ve en önemlisi tuşlarda bozulmalar oluyor. Sol ve sağ klik (en çok kullandığım klikler) arada bir çift tıklıyor. Çok rahatsız edici, ne yapsam bilemedim.

Garantiye göndermeyi deneyin :)
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okhay 6 yıl
Ben de bu fareyi almayı düşünüyorum ancak çabuk bozulmasından şikayet eden çok fazla. Uzun süredir sorunsuz kullanan var mı fareyi? 3-5 ayda bozulacaksa hiç almayayım boşuna.
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pisicho 6 yıl
ben logitech gaming mouse g300 aldım ancak hiç memnun kalmadım.
birşeyleri taşırken bazen bırakıyor. taşıdığın dosyanın nereye gittiğini ara da bulasın.
sık sık bağlantı kesiliyor nedenini anlamadım.
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