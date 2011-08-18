Logitech'den oyunculara özel fare; G300

Çevre birimleriyle yakından tanıdığımız Logitech, oyun severlere yönelik hazırladığı "G Serisi"nin en yeni üyesi Gaming Mouse G300'ü duyurdu.

Her iki el kullanımı için uygun olarak tasarlanan G300, üzerinde programlanabilir 9 kontrol tuşuna sahip. Bu tuşlara en çok kullanılan fonksiyonları atayarak zamandan hız kazandıran çözüm, oyuncular ve oyunlar için programlanabilen üç farklı profili (klavye makroları ve dpi ayarları) üzerinde bulundurduğu bellekte saklayabilirken; hangi profilin açık olduğunun daha rahat anlaşılabilmesi için farenin üzerinde konumlandırılan aydınlatma için kullanıcılar 7 farklı renkteki ışıktan birini seçebiliyorlar. 2500 dpi'lık sensörü ile el hareketlerini rahatlıkla ve hassas bir şekilde algılayan farenin raporlama hızı ise 1 milisaniye.

Eylül ayı itibariyle Avrupa'da satışa sunulacak olan G300'ün tavsiye edilen satış fiyatı ise 40 Avro olarak belirlenmiş.