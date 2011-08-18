Logitech'den oyunculara özel fare; G300

Çevre birimleriyle yakından tanıdığımız Logitech, oyun severlere yönelik hazırladığı "G Serisi"nin en yeni üyesi Gaming Mouse G300'ü duyurdu.
Her iki el kullanımı için uygun olarak tasarlanan G300, üzerinde programlanabilir 9 kontrol tuşuna sahip. Bu tuşlara en çok kullanılan fonksiyonları atayarak zamandan hız kazandıran çözüm, oyuncular ve oyunlar için programlanabilen üç farklı profili (klavye makroları ve dpi ayarları) üzerinde bulundurduğu bellekte saklayabilirken; hangi profilin açık olduğunun daha rahat anlaşılabilmesi için farenin üzerinde konumlandırılan aydınlatma için kullanıcılar 7 farklı renkteki ışıktan birini seçebiliyorlar. 2500 dpi'lık sensörü ile el hareketlerini rahatlıkla ve hassas bir şekilde algılayan farenin raporlama hızı ise 1 milisaniye.
Eylül ayı itibariyle Avrupa'da satışa sunulacak olan G300'ün tavsiye edilen satış fiyatı ise 40 Avro olarak belirlenmiş.
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G300ü düşünüyorum fakat daha iyisi varsa ona da kapım açık.
G300'ü iki kez aldım , ilk aldığımda yere düşürdüm ve bozuldu kullanalı 1 ay olmadı , geri verdim sağolsunlar yenisini verdiler ancak 2. si de 1 ay dayanmadı aynı şekilde yeniden bozuldu. Eğer benim gibi laptop kullanan biriysen ki ben laptobu biryere taşırken sık fareyi düşürüyorum ya da sinirlenince hıncını eşyalardan alan biriysen önermem yoksa elinde kalır büyük ihtimal. Kullanış olarak hafif küçük bir fare , elim küçük olduğundan kullanımı benim için çok daha iyiydi ancak dediğim gibi sağlam olmaması bana çok sorun yaşattı. Eğer claw grip'çi isen tavsiye ederim. Şuan G400 kullanıyorum yani eski adıyla MX518 i kullanıyorum , büyük bir fare elime de hayli büyük , simetrik yapı yok yani oyunlarda nişan alma vs. gibi hassasiyet isteyen durumlarda daha iyi olduğunu üşünüyorum ve de sağlam bir fare , o kadar düşürdüm sıkıntı yok. Eğer ellerin büyükse ve palm grip'çi isen tavsiye ederim. 1 sene önce Gold'dan 80tl gibi kazık bi fiyata aldım ki o zamanlar G500 85tl ye kadar düşmüştü ancak kaçırmıştım.
Hemen Burada Mouse
Garantiye göndermeyi deneyin :)
birşeyleri taşırken bazen bırakıyor. taşıdığın dosyanın nereye gittiğini ara da bulasın.
sık sık bağlantı kesiliyor nedenini anlamadım.
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Çevre Birimleri, Logitech