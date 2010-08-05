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Logitech'den oyunculara özel yeni ekipmanlar: G930 kulaklık, G700 fare, G510 klavye

8 yıl
27,2b
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26
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Logitech'den oyunculara özel yeni ekipmanlar: G930 kulaklık, G700 fare, G510 klavye
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Komponent üreticisi Logitech, oyuncular için hazırladığı G930 isimli yeni kulaklık, G700 isimli yeni fare ve G510 isimli yeni fare modellerini duyurdu. Kablosuz yapıda olan kulaklık ve fare modellerini bu ay içerisinde, klavyeyi ise Eylül ayında satışa sunmaya hazırlanan Logitech, yeni oyuncu ekipmanlarının kendi sınıfılarında dikkat çekici seçenekler arasında olacağını belirtiyor. Dolby teknolojisine sahip olan ve 7.1 kanal çevresel ses desteği sunan G930'un kablosuz olmasına rağmen herhangi bir lag sorunu yaşamadığı Logitech tarafından özellikle vurgulanıyor.

Yaklaşık 12 metreye kadar kablosuz olarak kullanılabilekn klavye, gürültü önleme özellikli mikrofona da sahip.Kulak kabları ile aynı zamanda rahat bir kullanım deneyimi sunmayı vaad eden yeni kulaklık, programlanabilir G-keys butonlar sayesinde tek tuşla müzik ve ses kontrolüne olanak tanıyabiliyor. Logitech, yeni kulaklık modeli G930'u, yurt dışı piyasalarda 160 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunuyor.

126 x 80 x 46 mm boyutlarında olan G700 oyuncu faresi ise bir adet AA pil ile çalışıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi kablosuz olan fare, lazer sensör, profil kayıtları için entegre bellek, çift modlu kaydırma tekerleği ve 13 adet programlanabilir buton gibi özelliklere sahip. Logitech, G700 oyuncu faresi 99.99 dolar seviyesinden kullanıma sunuyor. 120$ seviyesindeki fiyatıyla Eylül ayında kullanılma sunulacak G510 oyuncu kavyesi ise USB ara birimini kullanan kablolu bir tasarıma sahip. 2ms raporlama süresine sahip olan yeni klavyede 18 adet G-keys programlanabilir butona, tek renkli GamePanel LCD ekrana, oyun/masaüstü geçiş modu ile Windows butonlarını kapatma özelliğine, özelleştirilebilir arka aydınlatmaya ve entegre ses kontrolcüsüne sahip.

Logitech'den oyunculara özel yeni ekipmanlar: G930 kulaklık, G700 fare, G510 klavye
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Logitech'den oyunculara özel yeni ekipmanlar: G930 kulaklık, G700 fare, G510 klavye
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birolmth 7 yıl
Juzam
Klavye mi kablosuz kulaklik mi? G510 klavye mi fare mi? Tuhaf yazim hatalari olmasa iyi bir haber olacakmis...

sadece klavye kablolu diğerleri mükemmel bir uyum içinde kablosuz tasarlanmış mükemmel bir gaming seti bence.:D
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DH Misafiri 8 yıl
G930 u amazon.com dan 119 dolar a, g700 ü 79 dolara aldım, amerikadan gelen arkadaşım getirdi. Türkiyede fiyatlar inanılmaz derece FAİŞ. Bu tarz ekipmanlara tutkuları olanlara yurt dışından alışveriş yapmalarını öneriyorum.
Ek olarak G930 da bass ın kötülüğü ile ilgili eleştiriler vardı.. EQ ile çözülüyor o problem, gayet basit. 7.1 ine zaten diyecek yok tiz olarak inanılmaz güçlü. Mause zaten bir efsane bir wow oyuncusu olarak inanılmaz işime yarıyor..
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Recharged 8 yıl
Fareyi kullanıyorum ve çok memnunum.Logitech'in ürün kalitesi çok iyi gerçekten.
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Juzam 8 yıl
Klavye mi kablosuz kulaklik mi? G510 klavye mi "fare" mi? Tuhaf yazim hatalari olmasa iyi bir haber olacakmis...
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Ayki 8 yıl
g9 un kılıfı soyulduktan sonra gözümden düştü. Umarım bundan sonra yaptıkları ürünlerde bu tip ufak hatalarla karşılaşmaz kullanıcılar.
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Peerless 8 yıl
o kulaklıkla BFBC2 oynamak vardı
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otomania 8 yıl
Logitech'in birçok ürününü kullandım biraz fiyat konusunda yukarıda ancak kalitesi verilen paranın hakkını ödüyo bence :)
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KAZUYA MISHIMA 8 yıl
logitech in en guzel yonu teknik servisi oyuzden paraya kıyıyoruz
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Batuist 8 yıl
bu markanın ürünleri çok kaliteli oluyorlar vede parasını hak ediyorlar...
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älg 8 yıl
Kulaklığa bile tuş koymuş adamlar ya.
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max975 8 yıl
şık ürünler
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ugacomtr 8 yıl
tam istedigim klavye ve mouse.. cok tuslu kablosuz mouse ve arka aydinlatmasi degisebilen analog ekranlı klavye... kesinlikle tr tuslu cikarsa klavyeyi alabilirim.
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orkunbjk 8 yıl
PS3 versiyonu çıksaydı düşünürdüm kulaklığı.
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DH Misafiri 8 yıl
G35 kulaklık zaten 300 tl civarındaydı artık buda bi 500 ü bulur
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KAZUYA MISHIMA 8 yıl
tam bekledigim kulaklık nezamandır bole bisey bekliyordum. logitech wireless headseth isimli bir urununu almıstım fakat bozuk cıktı ve geri iade ettim birdahada kulaklık almamıstım.
bu benim icin cok guzel bir fırsat olacak filmlerimi rahat rahat uzanarak izleyebilecegim
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