Logitech'den oyunculara özel yeni ekipmanlar: G930 kulaklık, G700 fare, G510 klavye

Komponent üreticisi Logitech, oyuncular için hazırladığı G930 isimli yeni kulaklık, G700 isimli yeni fare ve G510 isimli yeni fare modellerini duyurdu. Kablosuz yapıda olan kulaklık ve fare modellerini bu ay içerisinde, klavyeyi ise Eylül ayında satışa sunmaya hazırlanan Logitech, yeni oyuncu ekipmanlarının kendi sınıfılarında dikkat çekici seçenekler arasında olacağını belirtiyor. Dolby teknolojisine sahip olan ve 7.1 kanal çevresel ses desteği sunan G930'un kablosuz olmasına rağmen herhangi bir lag sorunu yaşamadığı Logitech tarafından özellikle vurgulanıyor.

Yaklaşık 12 metreye kadar kablosuz olarak kullanılabilekn klavye, gürültü önleme özellikli mikrofona da sahip.Kulak kabları ile aynı zamanda rahat bir kullanım deneyimi sunmayı vaad eden yeni kulaklık, programlanabilir G-keys butonlar sayesinde tek tuşla müzik ve ses kontrolüne olanak tanıyabiliyor. Logitech, yeni kulaklık modeli G930'u, yurt dışı piyasalarda 160 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunuyor.

126 x 80 x 46 mm boyutlarında olan G700 oyuncu faresi ise bir adet AA pil ile çalışıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi kablosuz olan fare, lazer sensör, profil kayıtları için entegre bellek, çift modlu kaydırma tekerleği ve 13 adet programlanabilir buton gibi özelliklere sahip. Logitech, G700 oyuncu faresi 99.99 dolar seviyesinden kullanıma sunuyor. 120$ seviyesindeki fiyatıyla Eylül ayında kullanılma sunulacak G510 oyuncu kavyesi ise USB ara birimini kullanan kablolu bir tasarıma sahip. 2ms raporlama süresine sahip olan yeni klavyede 18 adet G-keys programlanabilir butona, tek renkli GamePanel LCD ekrana, oyun/masaüstü geçiş modu ile Windows butonlarını kapatma özelliğine, özelleştirilebilir arka aydınlatmaya ve entegre ses kontrolcüsüne sahip.