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Logitech'den ustalar için geliştirilmiş hassas fare: MX Master

4 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech'den ustalar için geliştirilmiş hassas fare: MX Master
 
Dünyaca ünlü çevre birimi üretici Logitech, ürün gamına "bu yeni bir devrim, ustalar için geliştirilmiş hassas aygıt" şeklinde tanımladığı yeni kablosuz fare modeli MX Master'ı eklediğini duyurdu.
Sağ el kullanımına uygun olarak hazırlanan yeni Logitech MX Master, farklı renklerin kullanıldığı gövdesi ve başparmağın denk geldiği bölümdeki kaplamasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hassas kontrol gerektiren işler için hazırlanan fare, Darkfield lazer algılayıcısı ile cam dahil birçok parlak yüzey üzerinde aktif olarak çalışma gösterebiliyor ve hem beraberinde gelen Unifying alıcısı hem de Bluetooth Smart kablosuz bağlantı teknolojileri ile 10 metre mesafe içerisinde etkili bir şekilde kullanılabiliyor.
Logitech'den ustalar için geliştirilmiş hassas fare: MX Master
 
Easy Switch teknolojisiyle üç farklı cihazla eşleştirilebilen ve bu cihazlar arasındaki geçişi arkasında yer alan buton üzerinden yapabilen MX Master, firma tarafından belirtildiği kadarıyla 4 dakikalık şarj ile tüm gün yetecek kadar enerji depolayabiliyor. Tam şarj ile 40 gün boyunca (Li-Po 500 mAh pil) kullanılabilen fare, ergonomik gövdesinde 5 adet atanabilir tuş, hıza uyum sağlayabilen gelişmiş tekerlek mekanizması ve yanlara doğru kaydırma odaklı başparmak tekeri taşırken, DPI seviyesi ise 400 ile 1600 arasında kolayca ayarlanabiliyor.
Logitech MX Master'ın Nisan ayında 100$ fiyat etiketiyle satışa çıkacağı belirtiliyor. Ürün hakkında hazırlanan etkileyici tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
Logitech'den ustalar için geliştirilmiş hassas fare: MX Master
 

http://www.techpowerup.com/210991/logitech-unveils-its-most-advanced-wireless-mouse.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Ben solak ım benim ne işime yarar hiç baş parmağımı nere koyacağım acep sol modeli varmı yok şirkettekiler buna benzer logitech kullanıyor ama bana alamadılar microsft kullanıyorum mecbur solak olduğum için
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umut_baris 4 yıl
Logitech'in malzeme kalitesini beğenmiyorum abi.
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interwap 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ben solak ım benim ne işime yarar hiç baş parmağımı nere koyacağım acep sol modeli varmı yok şirkettekiler buna benzer logitech kullanıyor ama bana alamadılar microsft kullanıyorum mecbur solak olduğum için

Logitech gibi bir firmanın solaklar için olan modeli eksik etmemesi gerekli.
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interwap 4 yıl
Performans mx kullanıyorum ve tekerlek pek kullanışlı değil. birde çift tık sorunu var. Umarım buda aynı değildir.
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Brightmist 4 yıl
Böyle wireless, 3-device switch gibi gereksiz özellikleri dayayıp 130g tuşlu tuğlayı fare diye satacaklar gibi duruyor gene.
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zebani 4 yıl interwap
sırf çift tık sorunu yüzünden logitech kullanmıyorum. mx darkfield mouse 1 ayda çift tık sorunu gösterdi.
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