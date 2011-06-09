Logitech'den yeni oyuncu faresi; G400

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Logitech oyuncular için hazırladığı yeni fare modeli G400' ü bugün duyurdu. Firmanın en çok satan oyuncu faresi MX518'in geliştirilmiş versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz optik fare, tasarım özellikleri itibariyle MX5418 ile büyük benzerlikler sergiliyor. Kablolu tasarıma sahip olan G400'ün en büyük farkı ise artan çözünürlük desteği zira MX518'de 1800 dpi olan çözünürlük, G400 modelinde ise 3600 dpi seviyesine çıkartılmış.
Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 1ms tepki süresine ve 10 milyon tıklama ömrüne sahip 8 adet programlanabilir butona sahip olan G400, aynı zamanda G-Serisi klavyelerde de kullanılan oyun yazılımına destek sunuyor. USB arabirimini kullanan Logitech G400, 49.99$ olarak belirlenen satış fiyatıyla 19 Haziran'dan Amerika'da pazara sunulacak. G400'ün diğer pazarlara girişi Temmuz ayının ortalarına doğru gerçekleşecek.
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tasarımı ödül almış bir fare bu reddot design award 2011 ödülü var
Orta ağırlıkta bir mouse'tur ve harika bir ergonomiye sahiptir.
mx518review.com/...
Ağırlık değiştirebilme özelliğide yok , daha uygun fiyata oyuncu faresi almak isteyenler amaçlanmış :D
Ergonomisi apayrı mouse'lar bunlar.
Fiyat olarak G500 ve G700'den ucuz.Aslında bunun içinde üretmiş olabilirler.Diğer ikisini alamayan bunu alır gibisinden.
Ne yapacan yuzuk parmagi tusunu? Yanlislikla basip durursun, sola gitmek istedigin zaman.