Logitech'den yeni oyuncu faresi; G400

Logitech oyuncular için hazırladığı yeni fare modeli G400' ü bugün duyurdu. Firmanın en çok satan oyuncu faresi MX518'in geliştirilmiş versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz optik fare, tasarım özellikleri itibariyle MX5418 ile büyük benzerlikler sergiliyor. Kablolu tasarıma sahip olan G400'ün en büyük farkı ise artan çözünürlük desteği zira MX518'de 1800 dpi olan çözünürlük, G400 modelinde ise 3600 dpi seviyesine çıkartılmış.