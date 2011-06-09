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Logitech'den yeni oyuncu faresi; G400

7 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Logitech oyuncular için hazırladığı yeni fare modeli G400' ü bugün duyurdu. Firmanın en çok satan oyuncu faresi MX518'in geliştirilmiş versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz optik fare, tasarım özellikleri itibariyle MX5418 ile büyük benzerlikler sergiliyor. Kablolu tasarıma sahip olan G400'ün en büyük farkı ise artan çözünürlük desteği zira MX518'de 1800 dpi olan çözünürlük, G400 modelinde ise 3600 dpi seviyesine çıkartılmış.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 1ms tepki süresine ve 10 milyon tıklama ömrüne sahip 8 adet programlanabilir butona sahip olan G400, aynı zamanda G-Serisi klavyelerde de kullanılan oyun yazılımına destek sunuyor. USB arabirimini kullanan Logitech G400, 49.99$ olarak belirlenen satış fiyatıyla 19 Haziran'dan Amerika'da pazara sunulacak. G400'ün diğer pazarlara girişi Temmuz ayının ortalarına doğru gerçekleşecek.

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DemophoN 7 yıl
bir kaç ay g500 kullandım ve o scrola hiç alışamadım dengesiz birşeydi şuan a4 tech in 2x quick 10 liralık mousesını kullanıyorum ondan rahat ya ama bu g400 tabanı olarak g500 u optik sürücüsü ve dış görüşünü olarak mx518i andırıyor yani alınabilir bi mouse ama fiyatı 40-60 arası olaması lazım. burayada yazmadan geçemiyecem microsoft intelli 3.0 en iyi mouse'dir Şahsi fikrim adamlar mükemmel yapmış sıfırı yenıden satılsa 2-3 tane alırım yani
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birolmth 7 yıl
yüksek çözünürlü optik sensör, ergonomik olması ve G700 de olduğu gibi kullanıma kattığı konfor mükemmel..
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birolmth 7 yıl
Atabérk
Tasarım pek hoşuma gitmedi benim

tasarımı ödül almış bir fare bu reddot design award 2011 ödülü var
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hanci86 7 yıl
a4tech serisini cok andiriyo x7 modeli vardi a4 un nerdeyse aynisi
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musAKka 7 yıl
Dış kasası zaten MX518'in birebir aynısı. Sadece iç mekanizması değişmiş.

Orta ağırlıkta bir mouse'tur ve harika bir ergonomiye sahiptir.

mx518review.com/...
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Odyofilci 7 yıl

Ağırlık değiştirebilme özelliğide yok , daha uygun fiyata oyuncu faresi almak isteyenler amaçlanmış :D
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hanci86 7 yıl
g700 varken bunu ne diye uretmislerki
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musAKka 7 yıl

hanci86

g700 varken bunu ne diye uretmislerki


Ergonomisi apayrı mouse'lar bunlar.
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Recharged 7 yıl

hanci86

g700 varken bunu ne diye uretmislerki


Fiyat olarak G500 ve G700'den ucuz.Aslında bunun içinde üretmiş olabilirler.Diğer ikisini alamayan bunu alır gibisinden.
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uLtRaTRim 7 yıl
erencexor
hala 4. parmak (yüzük parmağı) tuşunu koymamışlar ! :(

Ne yapacan yuzuk parmagi tusunu? Yanlislikla basip durursun, sola gitmek istedigin zaman.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
hala 4. parmak (yüzük parmağı) tuşunu koymamışlar ! :(
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musAKka 7 yıl
Mx518 gibi efsane bir mouse, birçok oyuncu tarafından uzun yıllar kullanıldı ve şu an nispeten az kullanılmasının tek sebebi düşük DPI'lı optik yapısıdır. Lazer'e geçip 3600 DPI'ya yükseltilmişse tercih listesinde en üstlere çıkar bu mouse, benden söylemesi...
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mettcem 7 yıl
Kanlı canlı g5 in ilk versiyonu geldi aklıma g500 kullandığım kadarıyla bu onun modernize edilmiş hali değil bence bir tuş fazlasıyla g5 in yeni hali ve çok çok iyi olmuş g500 yerine tercih edilebilecek bir ürün çıkmış ortaya
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JrMaster 7 yıl
aynen alakasız bi mouse olmuş mx 5418 değil bu arada mx518 olacaktı haberda hatada var
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