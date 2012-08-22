Logitech'den yıkanabilir klavye: K310

Yapılan pek çok araştırma, en çok kullandığımız bilgisayar komponenti olan klavyelerin adeta mikrop yuvası olduğunu sık sık dile getirmekte. Sağlığımızı tehdit eden bu konu için çeşitli firmaların hazırladığı basit temizlik kitleri ya da çeşitli servislerde kullanılan basınçlı sistemler olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte anti-bakteriyel kaplamaya sahip çeşitli klavyeler de piyasada bulunabiliyor. Çevre birimleri üretiminde piyasaya sunduğu farklı ürünlerle dikkat çeken Logitech, yeni duyurduğu yıkanabilir klavye modeli K310 ile bu alanda çıtayı yükseltiyor ve kullanıcılara farklı bir çözüm sunuyor.

Logitech K310, 30cm'e kadar suda yıkanabiliyor ancak kablolu yapıya sahip olduğu için kullanıcıların, USB konnektörünü kuru tutması gerekiyor. Arka kısmında yer alan drenaj delikleri ile suyu tahliye eden klavyede, anahtar butonlar hem lazer baskılı hem de UV kaplı olduğu için su altında karakterlerin kaybolmasının da önüne geçiliyor.

Yüksek dayanıklılık özelliğini vurgu yapılan klavyede, her bir butonun ömrü beş milyon vuruş. Siyah renkli zemin üzerinde beyaz renkli tuşlara yer verilen klavye, genel olarak sade bir tasarıma sahip. Üzerinde standart butonların dışında herhangi bir ek fonksiyon butonu bulunmayan Windows odaklı klavye, kurulum ve kullanım için herhangi bir ek yazılım ihtiyacı duymuyor. Amerika'da bu ay, Avrupa pazarında ise Ekim ayında kullanıma sunulacak olan yıkanbilir klavye K310, 40 dolar etiket fiyatıyla çıkıyor.