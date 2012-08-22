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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech'den yıkanabilir klavye: K310

6 yıl
2,2b
1
25
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yapılan pek çok araştırma, en çok kullandığımız bilgisayar komponenti olan klavyelerin adeta mikrop yuvası olduğunu sık sık dile getirmekte. Sağlığımızı tehdit eden bu konu için çeşitli firmaların hazırladığı basit temizlik kitleri ya da çeşitli servislerde kullanılan basınçlı sistemler olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte anti-bakteriyel kaplamaya sahip çeşitli klavyeler de piyasada bulunabiliyor. Çevre birimleri üretiminde piyasaya sunduğu farklı ürünlerle dikkat çeken Logitech, yeni duyurduğu yıkanabilir klavye modeli K310 ile bu alanda çıtayı yükseltiyor ve kullanıcılara farklı bir çözüm sunuyor. 
Logitech K310, 30cm'e kadar suda yıkanabiliyor ancak kablolu yapıya sahip olduğu için kullanıcıların, USB konnektörünü kuru tutması gerekiyor. Arka kısmında yer alan drenaj delikleri ile suyu tahliye eden klavyede, anahtar butonlar hem lazer baskılı hem de UV kaplı olduğu için su altında karakterlerin kaybolmasının da önüne geçiliyor. 
Yüksek dayanıklılık özelliğini vurgu yapılan klavyede, her bir butonun ömrü beş milyon vuruş. Siyah renkli zemin üzerinde beyaz renkli tuşlara yer verilen klavye, genel olarak sade bir tasarıma sahip. Üzerinde standart butonların dışında herhangi bir ek fonksiyon butonu bulunmayan Windows odaklı klavye, kurulum ve kullanım için herhangi bir ek yazılım ihtiyacı duymuyor.  Amerika'da bu ay, Avrupa pazarında ise Ekim ayında kullanıma sunulacak olan yıkanbilir klavye K310, 40 dolar etiket fiyatıyla çıkıyor. 

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StummScream 6 yıl
Ben kullanıyorum ve memnunum.
Türkçe Q klavye, büyük enter olması ayrı bir güzel.
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BERK BEY 6 yıl
bu çok iyi ya
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öküzümtorbadandüşmüş 6 yıl StummScream
StummScream

Ben kullanıyorum ve memnunum.
Türkçe Q klavye, büyük enter olması ayrı bir güzel.

hocam bun almayı düşünüyorum ancak tuşları beni düşündürüyot yumuşakmı sertmi, kauçuk olduğunu duymuştum, işim gereği klavyeyi fazlasıyla kullanıyorum yumuşaksa eğer işime yaramaz o yüzden cesaret edemiyorum
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DH Misafiri 6 yıl
ahahahahahahahaa
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chaos7 6 yıl
Türkçe, q ve büyük enterli olarak satılıyor mu acaba? Bir de kullanan var mı, yazımda sıkıntı yaratıyor mu? Sonuçta farklı bir tuş yapısı vardır bunun.
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nurettinaz 6 yıl
Logitech hem benim düşüncelerimi çalıyor resmen. Beyaz klavye inanılmaz kir gösteriyor ve birçok kez bende yıkama hissi uyandırsa da imkansız oluyor. Ve sürekli bilgisayar başında vakit geçiriyorsanız yenilen yemekler içilen içecekler klavye için büyük sıkıntı oluyor. Logitech yine mükemmel işler yapmaya devam ediyor.
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Carfreak 6 yıl
Bulaşık makinesine dayanıklı mı acaba? Benimki muslukla temizlenecek gibi değil
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JoeyBane 6 yıl
Nihayet kullanıcıyı düşündüler. Gelsin kolalar, cipsler
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Narthyard 6 yıl
Yılın klavye mucidi. Bu klavye ve fare'nin pislenmesinden ve çok zor temizlenmesinden bıkmıştım.
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Makaroncu 6 yıl
benim klavyeyi temizlemek için tuz ruhu falan lazım kesmez bu :)
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sabe 6 yıl
Bilgisayar masamın altınada bir çözüm bulsalar fena olmaz.
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quzman 6 yıl
Çamaşır suyu da geçirmiyorsa tam anneme göre .
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Surfer Rosa 6 yıl
Güzel olmus, bazi klavyeleri depremde enkaz altinda tutsak 5 gün götürecek neredeyse.
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Cosmo. 6 yıl
işte bu ya
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kımyasal 6 yıl
suya dayanıklılık ve yıkanabilirliği aslında tüm modellerinde standart haline getirmeli logitech.artık bu tür devamlı kullanılan urunlerin yıkanabilirliği standartlaştırılmalı sağlıktan ödün vermemek gerekli
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