Logitech'in MFİ kontrolcüsü Powershell satışa sunuldu

Aksesuar denince ilk akla gelen firmalardan biri olan Logitech, iOS 7 ile uyumlu oyun kontrolcüsü Powershell'i satışa sundu.





iPhone 5/5S ve beşinci nesil iPod Touch ile uyumlu olan Powershell, iOS 7 kontrolcü desteği bulunan oyunlarda kullanılabiliyor. Kontrolcüde analog d yüzeyi, omuz tetikleri ve standart X-Y-A-B tuşları yer alıyor.





Kamera, güç butonu ve ses tuşlarına erişime engel olmayacak şekilde tasarlanan kontrolcüde 1500 mAh'lik bir dahili batarya da bulunuyor. Mobil oyuncuları sürekli şarj kablosu taşıma derdinden kurtaracak olan bu dahili batarya ile cihazı şarj etmek de mümkün.





120 gram ağırlığındaki kontrolcü; 200 mm'lik uzunluğa, 63 mm'lik genişliğe ve 21 mm'lik bir kalınlığa sahip. Apple'ın çevrimiçi mağazasında 99.95$'dan satışa sunulan Powershell kontrolcüsü için Logitech, 3 yıllık bir garanti süresi veriyor.





Cihazın paket içeriği ise, şu şekilde sıralanıyor: Powershell kontrolcüsü, micro USB şarj kablosu, 3.5 mm'lik kulaklar için uzatma kablosu, iPod Touch adaptörü ve kullanıcıları belgeleri.

http://store.apple.com/us/product/HE018VC/A/logitech-powershell-controller-battery?fnode=f8835529bb2b0dde64997a81e266eb38b44613b9c05bd80b388af87b21800d1f7e8b2aced9f797a00346e345ad26b420