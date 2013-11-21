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Logitech'in MFİ kontrolcüsü Powershell satışa sunuldu

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Logitech'in MFİ kontrolcüsü Powershell satışa sunuldu
Aksesuar denince ilk akla gelen firmalardan biri olan Logitech, iOS 7 ile uyumlu oyun kontrolcüsü Powershell'i satışa sundu.

iPhone 5/5S ve beşinci nesil iPod Touch ile uyumlu olan Powershell, iOS 7 kontrolcü desteği bulunan oyunlarda kullanılabiliyor. Kontrolcüde analog d yüzeyi, omuz tetikleri ve standart X-Y-A-B tuşları yer alıyor. 

Kamera, güç butonu ve ses tuşlarına erişime engel olmayacak şekilde tasarlanan kontrolcüde 1500 mAh'lik bir dahili batarya da bulunuyor. Mobil oyuncuları sürekli şarj kablosu taşıma derdinden kurtaracak olan bu dahili batarya ile cihazı şarj etmek de mümkün.

120 gram ağırlığındaki kontrolcü; 200 mm'lik uzunluğa, 63 mm'lik genişliğe ve 21 mm'lik bir kalınlığa sahip. Apple'ın çevrimiçi mağazasında 99.95$'dan satışa sunulan Powershell kontrolcüsü için Logitech, 3 yıllık bir garanti süresi veriyor.

Cihazın paket içeriği ise, şu şekilde sıralanıyor: Powershell kontrolcüsü, micro USB şarj kablosu, 3.5 mm'lik kulaklar için uzatma kablosu, iPod Touch adaptörü ve kullanıcıları belgeleri.  

http://store.apple.com/us/product/HE018VC/A/logitech-powershell-controller-battery?fnode=f8835529bb2b0dde64997a81e266eb38b44613b9c05bd80b388af87b21800d1f7e8b2aced9f797a00346e345ad26b420 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dxia35 5 yıl
İlgilenen varsa elimde açılmamış kutu mevcut. Özelden mesaj atabilirsiniz...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tanisenes 5 yıl
Abi cok iyi yaa, saka bi yana muthis dusunmusler, harika
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Recharged 5 yıl
Gerçekten harika görünüyor.
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neglectful 5 yıl
abi iyi güzelde çift analog nerede fps oyunlarını nasıl oynayacağız
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kpln04 5 yıl
İpega forever
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
99 dolar diyorlarsa 99 Euro olur Avrupada falan :(((
Ama cihaz mükemmelmiş
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TechnoMobile 5 yıl
Daha videoyu izlemedim. Ancak biliyorum ki çok mükemmel. Çünkü Logitech bu işi biliyor.
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Sanki Bana Pele 5 yıl
Adamlar konsola dönüştürmüş cihazı resmen.
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Umutcan 5 yıl
Gamepad'lere os altından resmi destek gelmesi güzel oldu.(önceden de resmi olmayan destek vardı fakat yazılım ekrandaki butonlara sanal tıklama yapıyordu)
Ekrandaki butonlar kaldırılarak ekranın tamamı kullanılabilir bu şekilde.
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