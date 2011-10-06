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Logitech'in yeni ürünlerine yakından bakış!

7 yıl
53,5b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Logitech'in kısa süre içinde ülkemizde satışa sunacağı ürünleri yakından inceledik.
  

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atombak 7 yıl
Anolog stickler bayadır var, yeni değil. Logi' de üretmiş sonunda. Video için teşekkürler.
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P.Escobar 7 yıl
kulaklık fena degil gibi özellikle tel icin bluetotlu olması baya iyi bir özellik diye düsünüyorum
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konix 7 yıl
Yine iphone 3gs te izlenmiyor. Verci hicbi videonuz izlenmiyor. Buna bi care bulacaisiniz
1 Yanıt Yanıtla
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FRAPS 7 yıl konix
konix

Yine iphone 3gs te izlenmiyor. Verci hicbi videonuz izlenmiyor. Buna bi care bulacaisiniz

Bence telefonu değiştir.
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DH Misafiri 7 yıl
Çok keyifli bir video olmuş. Logitech resmen iPad'ı kendine mesken seçmiş. İlgimi en çok klavyeler çekti. Güzel ürünler, güzel sunum.
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DH Misafiri 7 yıl
Güzel video olmuş teşekkürler.Tabletlere özel aksesuarların sayısı iyice artacak gibi görünüyor.
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DH Misafiri 7 yıl
ışık enerjisiyle çalışan klavye güzelmiş. intelde idf2011de güneş-ışık enerjisiyle çalışan işlemci göstermişti haberi burda hiç çıkmadı nedense.
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