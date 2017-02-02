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Logitech’ten sunum yapanlara özel uzaktan kumanda

Okulda ya da ofiste sık sık sunum yapanlar için yeni uzaktan kumandasını tanıtan Logitech, gelişmiş işaretleme sistemiyle artık anlattığınız konuları çok daha iyi bir şekilde vurgulamanızı sağlıyor.
2 yıl
2,8b
1
4
Cep Tel Aksesuarları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Ekrandan 30 metre uzaklıkta dahi çalışabilen "Logitech Spotlight Sunum Kumandası" ile geleneksel slayt araçları ve lazer ışıklarına nazaran kullanıcının daha yüksek bir performans göstermesi sağlanıyor. Anlatılan konuda vurguları ve önemli detayları eksiksiz olarak aktarmanıza imkan veren cihazda ekrandaki içeriği büyütebilir, videoları oynatabilir ya da bağlantıları tek tıkla açabilirsiniz.
Sadece 1 dakika şarj ile 3 saat kullanım ömrü sunan uzaktan kumanda neredeyse tüm popüler cihaz ve uygulamalarla sorunsuz şekilde -tak çalıştır mantığıyla- çalışıyor. Daha akıcı sunum deneyimi vadeden Spotlight böylelikle konuşmacının dikkat ve konsantrasyonunu arttırarak kendine güvenini pekiştirmesine de katkı sağlıyor.
129,99 dolar tavsiye edilen satış fiyatıyla önümüzdeki mart ayından itibaren satışa sunulacak Logitech Spotlight Sunum Kumandası hakkında detaylı bilgileri dilerseniz buradaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.
 

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mesmusum 6 ay
Standart slide oynatmak icin yazilim gerekmedigini ama video başlatma, ses kontrol ve odak belirtme/buyutme icin ozel yazilim kurmak gerektigini anliyorum. Bilgisi olan?
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A.S.I. 2 yıl
iSpotlight olmuş sanki
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GLaDiaTR01 2 yıl
Çok pahalı
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Piêr Dé Sans 2 yıl GLaDiaTR01
Bu tarz prezentasyon ürünleri zaten pahalıdır. Logitech in sunum kumandaları 150-250 arası geziyor normalde de. Ve yaşattığı rahatlık, prestijli imaj ise cabası.
Bu ürünleri zaten her toplantı odasına koymazsınız. CEO, Yönetim, büyük sunum gibi VIP seviyede yapılacak sunumlarda bu ürüne vereceğiniz 400-500 lirayı umursamazsınız. zira getirisi çok daha farklı olur.
Ürün benim çok hoşuma gitti. Hem mesafesi oldukça iyi, hem video yu başlatabilme ve odak belirleyebilme oldukça güzel. Özellikle finansal tablo sunumlarında belirtilmek istenen yerleri büyüttüğünüz de direktörünüz veya müdürünüz oldukça etkilenecektir.
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