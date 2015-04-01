Lollipop güncellemesi için Galaxy Alpha, Galaxy Note II ve Galaxy S5 mini sırada

Samsung'un amiral gemi modelleri için bir süre önce art arda başlattığı Android 5.0 güncellemesi yavaş yavaş diğer üst seviye modellere de gelmeye başladı. Sırada 3 Galaxy modeli daha var.





Samsung Finlandiya ve Samsung Danimarka web sitelerinin verdiği detaylara göre Galaxy Alpha, Galaxy Note II ve Galaxy S5 Mini modelleri için önümüzdeki aylarda Lollipop dağıtımına başlanacak. Ancak kesin bir tarih verilmiyor.





Galaxy S5 mini ve Galaxy Note II modelleri için daha önceki iddialara bakarak Haziran ayına kadar güncellemenin yayımlanacağı tahminini yapabiliriz. Zaman biraz geç olsa da hiç olmamasından iyidir.





Güncelleme konusunda Samsung özellikle Galaxy Note II kullanıcılarının kalbini kazanmış durumda. Üçüncü yılını dolduracak olan modelin güncelleme alması kullanıcılar da mutlu edecektir.

http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_alpha_will_get_lollipop_alongside_the_note_ii-news-11742.php