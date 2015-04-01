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Lollipop güncellemesi için Galaxy Alpha, Galaxy Note II ve Galaxy S5 mini sırada

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Lollipop güncellemesi için Galaxy Alpha, Galaxy Note II ve Galaxy S5 mini sırada

Samsung'un amiral gemi modelleri için bir süre önce art arda başlattığı Android 5.0 güncellemesi yavaş yavaş diğer üst seviye modellere de gelmeye başladı. Sırada 3 Galaxy modeli daha var.

Samsung Finlandiya ve Samsung Danimarka web sitelerinin verdiği detaylara göre Galaxy Alpha, Galaxy Note II ve Galaxy S5 Mini modelleri için önümüzdeki aylarda Lollipop dağıtımına başlanacak. Ancak kesin bir tarih verilmiyor. 

Galaxy S5 mini ve Galaxy Note II modelleri için daha önceki iddialara bakarak Haziran ayına kadar güncellemenin yayımlanacağı tahminini yapabiliriz. Zaman biraz geç olsa da hiç olmamasından iyidir. 

Güncelleme konusunda Samsung özellikle Galaxy Note II kullanıcılarının kalbini kazanmış durumda. Üçüncü yılını dolduracak olan modelin güncelleme alması kullanıcılar da mutlu edecektir.  

http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_alpha_will_get_lollipop_alongside_the_note_ii-news-11742.php Yorum Yaz
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Fakirdepocu 4 yıl en beğenilen
S3 üvey evlat
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No Way Out 4 yıl
S3 zaten saçmalıkdı, 2GB çıkması gereken telefondu şu 1GB olması nedeniyle güncelleme konusnda S2'den bir farkı olmadı.
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DH Misafiri 4 yıl
Bi konuda yardimci olabiirmisinjz. Yurt disinda samsung alpha geldi ama ona lolipop guncellemesi gelmedi turkiyeye girisinj falan herseyinj yaptırdik bu konuda bi bilginjz varmi acaba ?
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DH Misafiri 4 yıl
s3 güncelleme verebilir ama güncelleme sonrası birkaç özellik çıkarcağı için samsung bunu istemiyor kullanıcının dava hakkı olduğu için ama bana kalırsa çok sıkı stabilite yapıpta verebilir ama stabilite yapmadığpı için samsung vermek istemedi
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DH Misafiri 4 yıl
yazıklarolsun gerçekten samsung aldığıma çok pişmanım kendimi kandırılmış gibi hissediyorum nerde telefon konusu açılsa güncelleme rezilliğini hep anlatıorum bu güne kadar 33 kişiyi samsung almasına engel oldum kendimde ios alacam haketmiyor bu parayı
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DH Misafiri 4 yıl
Daha Note 4 bile güncelleme almadan daha alt sınıf modellere güncelleme geliyor çok saçma bence. Şu işi düzgün yapın samsung yetkilileri!!!
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DH Misafiri 4 yıl
ayıptır ya hala note 3 hala lolipopu almadı samsungun ayıbı bu s5 aldı bir ay oldu note 3 özelik olarak dahi güçlü almadı enterasan şaşırıyorum
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DH Misafiri 4 yıl
bazen iyi telefon almak da işe yaramıyor. nerdeyse lollipop çıkalı 3 ay oldu. note 4 kullananlar hala beklemede. s5 aldı note 3 aldı s4 aldı yada alacak ama note 4 beklemede. bari bu kadar beklettin 5.1 verse ya sorunlu 5,0,0 yerine.
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DH Misafiri 4 yıl
s4 mini ye bir tane bile güncelleme gelmedi daha..
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AKINCI_ 4 yıl
note3 n9005 ?
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niLaysenveren 4 yıl
baska ulkenin 5.0 ini yukleriz yeterki versin turkiye yi beklemeye gerek yok
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MyWorldLife 4 yıl
Daha Note 4 Note 3 almadi


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