Yeni Galaxy Tab S11 serisi geliyor: Daha akıllı, daha güçlü!

Samsung, premium tablet serisine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Galaxy Tab S11 ve Tab S11 Ultra modellerinden oluşacak yeni seri, eylül ayında tanıtılacak. Serinin çıkışı, Samsung’un geçen yılki lansman takvimine paralel ilerliyor.

Bu kez "Plus" modeli yer almayacak. Tab S11, 11 inçlik AMOLED ekranı ve 8.400 mAh’lik bataryasıyla kompakt bir seçenek sunarken, Tab S11 Ultra 14.6 inçlik dev ekranıyla profesyonellere göz kırpıyor. Her iki cihazda da MediaTek’in yeni Dimensity 9400+ işlemcisi yer alacak. Kutudan Android 16 ve One UI 8 ile çıkacak olan tabletler, Galaxy AI ile desteklenen yapay zekâ özelliklerine de sahip olacak.

Performans testlerinde Tab S11’in sonuçları beklentilerin biraz altında kalmış olsa da, Ultra model daha güçlü verilerle öne çıktı. Bu farkın son yazılım güncellemeleriyle kapanması bekleniyor.

Samsung’un yeni tabletleri, özellikle üretkenlik ve çoklu görev deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Ön siparişlerin tanıtım dönemine yakın bir tarihte başlaması ve satışların hem resmi internet sitesi hem de büyük teknoloji mağazaları üzerinden yapılması planlanıyor.

