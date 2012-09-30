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L-serisi, BlackBerry 10 cihazlara ait kılavuz videolar internete sızdırıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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BlackBerryItalia, BlackBerry 10 cihazları için hazırlanan cihazın ilk kullanımında kullanıcıların karşısına çıkacak olan kılavuz videoları paylaştı.

Söz konusu videolarda RIM'in L-serisi telefonlarının nasıl kullanılabileceği gösterilmekte. Videoda piyasaya çıkacak olan cihazlar gösterilmezken, bunun yerine taslak bir cihaz kullanılmış ve kaynağın gizliliğini korumak için cihaz adı sansürlenmiş. Video yeni cihazların tasarımları hakkında bir bilgi vermese de, BlackBerry 10'un kullanıcı arayüzünün nasıl bir çizgiye sahip olacağı konusunda fikir edinmemizi sağlıyor.

BlackBerry 10'lu L-serisi cihazların kılavuz videolarına aşağıdaki kaynak linkinden ulaşabilirsiniz.

http://www.blackberryitalia.it/guide-e-manuali/7085/tutte-le-gesture-del-blackberry-10-mostrate-in-quattro-guide-video Yorum Yaz
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BarGoS 7 yıl
arkadaşlar bu bb10 u sakın eski bb ler ile karıştırmayın.işletim sistemi tamamen farklı , qnx tabanlıdır.android uygulamaları çalışmaktadır ve kendi app world mağazasında 100,000+ uygulama halihazırda bulunmaktadır.playbook tablet te bb10 os güncellemesi alacaktır şubat ayında.
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Without You Here 7 yıl
sonunda insanlar için bişeyler yapmaya çalışmış
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met@lrock 7 yıl
Apple patent davası açar buna. Tasarım köşeler iphone 4 4s 5 aynısı.
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İnsan Çakması 7 yıl
dokunmatik blackberry görünce tuhaf oluyorum.
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Python 7 yıl İnsan Çakması
eve gitmek istiyorum

dokunmatik blackberry görünce tuhaf oluyorum.


Banada garip geliyor
bunun etkiside senelerce tek tipte sayılabilecek cihaz üretmesinden sanıyorum,videolardan baktıgım kadarıyla hızlı destek konusu yazılım uygulama bunlar önemli,reklam yapıncada çok rahat satarlar,satmaması için hiçbir sebeb yok bence bb önünde
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JoeyBane 7 yıl
Arayüz güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. Söylenenler gibi biraz Android'i andırmıyor değil. BB'yi çıkışa geçirir mi biraz tereddütlüyüm..
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l3ittersweet 7 yıl
blackberry flow ile piyasadaki en iyi multitasking özelliğini sunacak, (ios6da true multitasking gelmedi hala.)
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Guest-F8946C419 7 yıl
Bana biraz, android 4.1'i andırıyor..
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eP_362 7 yıl
Klavyesi iddialı olacak deniyordu. Bakalım BlackBerry 10, RIM'i kurtaracak mı?

Bu arada başlıkta kılavuz, konuda klavuz yazılmış. Keşke hepsi başlıktaki gibi olsaydı.
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BERK BEY 7 yıl Guest-F8946C419
carnador

Bana biraz, android 4.1'i andırıyor..

+1 o bilekberi yasızıda oraya olmamış
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