L-serisi, BlackBerry 10 cihazlara ait kılavuz videolar internete sızdırıldı

Haber Editörü
BlackBerryItalia, BlackBerry 10 cihazları için hazırlanan cihazın ilk kullanımında kullanıcıların karşısına çıkacak olan kılavuz videoları paylaştı.
Söz konusu videolarda RIM'in L-serisi telefonlarının nasıl kullanılabileceği gösterilmekte. Videoda piyasaya çıkacak olan cihazlar gösterilmezken, bunun yerine taslak bir cihaz kullanılmış ve kaynağın gizliliğini korumak için cihaz adı sansürlenmiş. Video yeni cihazların tasarımları hakkında bir bilgi vermese de, BlackBerry 10'un kullanıcı arayüzünün nasıl bir çizgiye sahip olacağı konusunda fikir edinmemizi sağlıyor.
BlackBerry 10'lu L-serisi cihazların kılavuz videolarına aşağıdaki kaynak linkinden ulaşabilirsiniz.
http://www.blackberryitalia.it/guide-e-manuali/7085/tutte-le-gesture-del-blackberry-10-mostrate-in-quattro-guide-video Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Banada garip geliyor bunun etkiside senelerce tek tipte sayılabilecek cihaz üretmesinden sanıyorum,videolardan baktıgım kadarıyla hızlı destek konusu yazılım uygulama bunlar önemli,reklam yapıncada çok rahat satarlar,satmaması için hiçbir sebeb yok bence bb önünde
Bu arada başlıkta kılavuz, konuda klavuz yazılmış. Keşke hepsi başlıktaki gibi olsaydı.
+1 o bilekberi yasızıda oraya olmamış