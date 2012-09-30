L-serisi, BlackBerry 10 cihazlara ait kılavuz videolar internete sızdırıldı

BlackBerryItalia, BlackBerry 10 cihazları için hazırlanan cihazın ilk kullanımında kullanıcıların karşısına çıkacak olan kılavuz videoları paylaştı.





Söz konusu videolarda RIM'in L-serisi telefonlarının nasıl kullanılabileceği gösterilmekte. Videoda piyasaya çıkacak olan cihazlar gösterilmezken, bunun yerine taslak bir cihaz kullanılmış ve kaynağın gizliliğini korumak için cihaz adı sansürlenmiş. Video yeni cihazların tasarımları hakkında bir bilgi vermese de, BlackBerry 10'un kullanıcı arayüzünün nasıl bir çizgiye sahip olacağı konusunda fikir edinmemizi sağlıyor.





http://www.blackberryitalia.it/guide-e-manuali/7085/tutte-le-gesture-del-blackberry-10-mostrate-in-quattro-guide-video