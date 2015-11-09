Lüks akıllı saat pazarının yeni yıldızı: TAG Heuer Connected

Uzun zamandır gelmesi beklenen İsviçre merkezli dünyaca ünlü saat üreticilerinden TAG Heuer'ün akıllı saati "Connected" sonunda resmi olarak duyuruldu.

TAG Heuer'ün Google ve İntel işbirliğinde geliştirdiği akıllı saati Connected, ilk olarak tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Firmanın klasik saat modellerinden Carrera temel alınarak hazırlanan Connected, Google'ın akıllı saatler için geliştirdiği işletim sistemi Android Wear'ı kullanıyor ve Intel işlemcisi (1.6 GHz çift çekirdek) ile 410mAh gücündeki bataryasıyla bütün günü rahatlıkla çıkartabilecek kadar batarya ömrü sunabiliyor.

Bünyesinde "safir kristal" cama sahip dokunmatik bir ekran (1.5-inç 360x360 piksel 240ppi LTPS LCD) yer alan TAG Heuer Connected, Android Wear işletim sistemli diğer modellerin sunduğu bütün imkanları kullanıcılarına veriyor ve Bluetooth ile WiFi teknolojileri üzerinden akıllı telefonlar (iOS ve Android) ile bağlantı kurabiliyor. Mikrofonu sayesinde ses komutlarıyla yönetilebilen akıllı saat, IP67 sertifikasıyla da suya karşı dayanıklı bir çözüm ortaya koyuyor.

1GB'lık bellek ve 4GB'lık depolama alanıyla gelen Connected, daha önce de söylendiği üzere titanyumdan üretilen 52 gramlık gövdesiyle hem şık görünüyor hem de darbelere kolaylıkla karşı koyabiliyor. Yeşil, mavi, turuncu, kırmızı, beyaz, siyah ve sarı olmak üzere yedi farklı kauçuk kordon ile satın alınabilen saat, jiroskop birimiyle el hareketleriyle kontrolün önünü aralıyor ve titreşim temelli bildirim verebiliyor.

TAG Heuer Connected'i tanıttan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. Saatin fiyatı ise bugün de söylediğimiz üzere 1,500$ seviyesinde. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/11/09/tag-heuer-connected-watch-official/