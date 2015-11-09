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Lüks akıllı saat pazarının yeni yıldızı: TAG Heuer Connected

Android Wear işletim sistemli mevcut akıllı saatleri beğenmiyor musunuz? Herkesten farklı görünmek için lüks bir seçenek mi arıyorsunuz? İşte karşınızda günün yıldızı TAG Heuer Connected.
3 yıl
6,9b
1
21
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lüks akıllı saat pazarının yeni yıldızı: TAG Heuer Connected

Uzun zamandır gelmesi beklenen İsviçre merkezli dünyaca ünlü saat üreticilerinden TAG Heuer'ün akıllı saati "Connected" sonunda resmi olarak duyuruldu.
TAG Heuer'ün Google ve İntel işbirliğinde geliştirdiği akıllı saati Connected, ilk olarak tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Firmanın klasik saat modellerinden Carrera temel alınarak hazırlanan Connected, Google'ın akıllı saatler için geliştirdiği işletim sistemi Android Wear'ı kullanıyor ve Intel işlemcisi (1.6 GHz çift çekirdek) ile 410mAh gücündeki bataryasıyla bütün günü rahatlıkla çıkartabilecek kadar batarya ömrü sunabiliyor.
Bünyesinde "safir kristal" cama sahip dokunmatik bir ekran (1.5-inç 360x360 piksel 240ppi LTPS LCD) yer alan TAG Heuer Connected, Android Wear işletim sistemli diğer modellerin sunduğu bütün imkanları kullanıcılarına veriyor ve Bluetooth ile WiFi teknolojileri üzerinden akıllı telefonlar (iOS ve Android) ile bağlantı kurabiliyor. Mikrofonu sayesinde ses komutlarıyla yönetilebilen akıllı saat, IP67 sertifikasıyla da suya karşı dayanıklı bir çözüm ortaya koyuyor.
Lüks akıllı saat pazarının yeni yıldızı: TAG Heuer Connected
 
1GB'lık bellek ve 4GB'lık depolama alanıyla gelen Connected, daha önce de söylendiği üzere titanyumdan üretilen 52 gramlık gövdesiyle hem şık görünüyor hem de darbelere kolaylıkla karşı koyabiliyor. Yeşil, mavi, turuncu, kırmızı, beyaz, siyah ve sarı olmak üzere yedi farklı kauçuk kordon ile satın alınabilen saat, jiroskop birimiyle el hareketleriyle kontrolün önünü aralıyor ve titreşim temelli bildirim verebiliyor.
TAG Heuer Connected'i tanıttan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. Saatin fiyatı ise bugün de söylediğimiz üzere 1,500$ seviyesinde. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/11/09/tag-heuer-connected-watch-official/ Yorum Yaz
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mk2kill 3 yıl en beğenilen Patren
patren
TAG Heuer diğer yaptığı saatlere göre fiyatı ucuzmuş
zaten TAG Heuer genellikle durumu iyi olan hedef kitleyi hedefler

tag heuer mekanik saatleri ömurlüktür. bir kere alir tüm hayat boyu takarsin. ama bu elektronik saatin 3-4 seneye daha iyi modelleri cikacak ve bu model de diger eleltrinik cihazlar gibi teknoloji çöplüğünde yerini alacak.bu açıdan bakıldığında 1500$ ucuz degil.
patrenTAG Heuer diğer yaptığı saatlere göre fiyatı ucuzmuşzaten TAG Heuer genellikle durumu iyi olan hedef kitleyi hedefler
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DH Misafiri 3 yıl
açık söyliyim diğer tüm akıllı saatlere beş basar... özellikle apple ın saatine 10 basar... çok güzel olmuş....
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eric13 3 yıl
Stil icin alacaksaniz tek cozum Huawei watch. Cok basit duruyor acikcasi hele hele Huawei ile kiyasladiginizda ...
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krmguvenn 3 yıl
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dockhanger 3 yıl
casio iyidir ya la
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Xtrud 3 yıl
Apple Watch'dan daha ucuz duruyor. Huawei Watchdan ders alsınlar...
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DH Misafiri 3 yıl
Bence çok kaliteli çok asil bir saat.. bu adamlar telefon işine de girmeli samsung gibi pahalı ama aslında ıvır zırdan farkı olmayan markaları ortadan kaldırı bence..
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaslar zaten hic birimiz tag kullanmiyorduk, isvicre markalari arasinda da prestij olarak giris seviyesi bir markadir. Patek gibi rolex gibi sevdigimiz markalardan boyle hareketler gelmiyor zaten.
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fotifoti 3 yıl
khytr89
Bayıldım :)Kolumda tag heuer connect, cebimde samsung s6 edge plus, ayaklarda nike airmag, gözde google glasses falan offf yaaa 21.yy moda ikonu :D
biraz da kitap oku
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meego 3 yıl
TAG Heuer müşterisine hitap etmesi için 1 gün giden şarj ile bu iş olmaz.
Bu cihazın 2.ellerini çok görürüz diye tahmin ediyorum. Zenginler alacak ve 1 gün giden şarjdan usanıp sahi binden de satacak... Ya da arkadaşına vs verecek.
TAG Heuer 1 gün batarya ya sahip cihaz çıkarmasına hiç yakıştıramadım
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khytr89 3 yıl
Bayıldım :)
Kolumda tag heuer connect, cebimde samsung s6 edge plus, ayaklarda nike airmag, gözde google glasses falan offf yaaa 21.yy moda ikonu :D
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Umutcan 3 yıl
Kol saatlerinin geleceği akıllı saat olmak bu yadsınamaz. Firmalar kullanıcılar gibi hipster olacak değil, ayak uydurmak zorundalar. Ama akıllı saatler için henüz erken, bu da bir gerçek.
Çünkü 1-2 gün kullanım ömrü veren bataryalar ile hiç pratik değiller, bildirimleri hızlı kontrol etmek gibi kolaylık sağlarken her gün şarj etmek gibi de sıkıntıları var.
İleride batarya teknolojisi geliştiğinde mantıklı olacaklar. Batarya teknolojisinin yavaş gelişmesi ve ekranların çok güç tüketmesi akıllı saatlerin önünde şimdilik büyük bir engel.
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deoksiriboz1000 3 yıl
senersongur
TAG Heuer alacak adam gidip dijital saat almaz. Saçmasapan fail bir ürün bu. Boş yere ARGE harcamışlar. Keşke o paraları fakirlere dağıtsalardı.

adam bu üründen 1 tane bile satsa kara geçecek. sen niye üretti diyorsun. kapitalist düzene alış dostum. parasını harcayacak yer bulamayan çok insan var dünyada.
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