LulzBot TAZ 3D yazıcı modeli, kendi sınıfında en büyük baskı boyutunu sunuyor

Özellikle Kickstarter benzeri bağış siteleri ile oldukça popüler olmaya başlayan ve fiyatları alınabilir seviyelere gelen üç boyutlu yazıcılar, çeşitlenmeye ve gelişmeye devam ediyor.

Farklı üç boyutlu yazıcıları ile piyasada yer alan LulzBot firmasının yeni geliştirdiği TAZ isimli model, firmanın söylediğine göre 5000$ altı masaüstü yazıcıları arasında en büyük baskı oranını ortaya koyabiliyor. Piyasada yer alan diğer üç boyutlu yazıcılar yanında tasarımsal açıdan geri kalıyor olsa da, 298 x 275 x 250 mm boyutlarında baskılar alınmasına imkan sağlayan cihaz, açık yapısı sayesinde farklı değişimlere ya da modifikasyonlara izin verebiliyor.

ABS, PLA, HIPS ve PVA gibi farklı malzemeleri kullanabilen Taz 3D yazıcı, 75 ile 300 mikron tabaka yüksekliğinde saniyede 200mm hızında baskı verebiliyor. Kendi gövdesi 680 x 520 x 515mm boyutlarında olan ve 11kg ağırlığa sahip olan yazıcı, 2,195$ fiyat etiketine sahip olarak firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Şimdilik sadece Kuzey Amerika için satılan yazıcının, daha sonra farklı bölgelerde de yer alacağı belirtiliyor.

http://www.lulzbot.com/products/taz-3d-printer