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Lumia 1020 modeli kendisine Lehmann L300 insansız hava aracında yer buldu

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 1020 modeli kendisine Lehmann L300 insansız hava aracında yer buldu

41MP çözünürlüğe ve 6 lensli ZEISS optik sensöre sahip Lumia 1020, raflara çıkacağı günü beklerken, bazı girişimciler modelin üstün kamera özelliklerinden faydalanmanın yollarını arıyor.

Lehmann Aviation tarafından satışa sunulan insansız hava aracı, 15km mesafede 100 metre yükseklikten Lumia 1020 modeli ile kuş bakışı çekimler yapmanıza imkan tanıyor.

L300 adlı insansız hava aracı 92cm kanat açıklığına sahip ve 950gr ağırlığında. Windows 8 uygulaması ile tabletinizde çizdiğiniz rotayı L300'e WiFi yoluyla aktarıyorsunuz ve 15km mesafeye kadar araç rotayı izleyerek geri dönüyor.

Dilerseniz Lumia 1020 modelinin kaydettiği görüntüleri kullanabilir dilerseniz de 3G yoluyla canlı olarak uçuş esnasındaki kaydı izleyebilirsiniz.

Lehmann L300 modeli 4990 Avro fiyat etiketine sahip. Buna Lumia 1020 ve tablet dahil değil. Eğer aracı alırsanız fotoğraf çekmek için yıl sonunu beklemeniz gerekecek.

http://www.lehmannaviation.com/la/la300.php Yorum Yaz
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kasim33 5 yıl en beğenilen
bu model tutar arkadaş nokia toparlanıyor
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join 5 yıl
cagataykoroglu
Bu tür cihazlar yasaklanmalı. Terör örgütleri için bulunmaz nimet.

Her şey yasak olsun. İnternet dahil evimizde oturup çekirdek çıtlayalım daha güvenli.
cagataykorogluBu tür cihazlar yasaklanmalı. Terör örgütleri için bulunmaz nimet.Her şey yasak olsun. İnternet dahil evimizde oturup ç...
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Krauser ll 5 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Bu tür cihazlar yasaklanmalı. Terör örgütleri için bulunmaz nimet.

yav he he
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E_Aydin35 5 yıl
Eğlenceli bir iş doğrusu ama buna özel vakit harcamak ve özel bir ilgi alanına girmiş olması lazım tabikii.. :) Lumia 1020 bu tür işlerde kamera performansı ile konuşulması tabikide güzel. Yüz karartacak bir durum teşkil edeceğini sanmıyorum elbette..
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matrix22 5 yıl
lumia larda otg özelliği varmı bilgisi olan varsa yazabilir mi?
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infom@n 5 yıl
cagataykoroglu
Bu tür cihazlar yasaklanmalı. Terör örgütleri için bulunmaz nimet.

Mesela ne yapabilir? :)
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join 5 yıl
cagataykoroglu
Bu tür cihazlar yasaklanmalı. Terör örgütleri için bulunmaz nimet.

Her şey yasak olsun. İnternet dahil evimizde oturup çekirdek çıtlayalım daha güvenli.
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kasim33 5 yıl en beğenilen
bu model tutar arkadaş nokia toparlanıyor
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Darkimore 5 yıl
Fotodan anlamayan lamerlere dayadinmi mp yi dunyanin enniyi foto makinasıni aldıkları ni sanacaklar. Isi öyle abarrtilarki nokia 1020 nin canon nikon samsung un SLR lerinden bile daha iyi cekiyir demeye basladilar. Ellerine adam akıllı foto mak. Almayan tipler bunlar. Nokia'nın bu 41 mplik teli kac yildir var kimse yuzune bakmadi simdi Windows ekleyip sürdüler bizim lamerlerde amerikayi yeniden kesfediyor. Nokia zamanında takoz lariyla millete az kazik atmadi.millet doymamış kaziga anlasilan.
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itachi237 5 yıl
resimdeki cihaz gopro değil mi ?
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onur01651 5 yıl itachi237
itachi237

resimdeki cihaz gopro değil mi ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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cagataykoroglu 5 yıl
Bu tür cihazlar yasaklanmalı. Terör örgütleri için bulunmaz nimet.
3 Yanıt Yanıtla +2
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onur01651 5 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Bu tür cihazlar yasaklanmalı. Terör örgütleri için bulunmaz nimet.

Katılıyorum ama aklıma takıldı, o mesafeden düşerse veri nasıl alınacak
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Krauser ll 5 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Bu tür cihazlar yasaklanmalı. Terör örgütleri için bulunmaz nimet.

yav he he
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Darkimore 5 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
Bu tür cihazlar yasaklanmalı. Terör örgütleri için bulunmaz nimet.

Hayatiniz yasak sizin. Bir ara senin kafaya sahip tipler google earth u de yasakliyordu. Merak etme teror orgutleri bu dandik cihazlara kalmaz.
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filteke 5 yıl
çok iyi makina, film çekenler içinde çok güzel olur
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