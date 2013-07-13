Lumia 1020 modeli kendisine Lehmann L300 insansız hava aracında yer buldu





41MP çözünürlüğe ve 6 lensli ZEISS optik sensöre sahip Lumia 1020, raflara çıkacağı günü beklerken, bazı girişimciler modelin üstün kamera özelliklerinden faydalanmanın yollarını arıyor.





Lehmann Aviation tarafından satışa sunulan insansız hava aracı, 15km mesafede 100 metre yükseklikten Lumia 1020 modeli ile kuş bakışı çekimler yapmanıza imkan tanıyor.





L300 adlı insansız hava aracı 92cm kanat açıklığına sahip ve 950gr ağırlığında. Windows 8 uygulaması ile tabletinizde çizdiğiniz rotayı L300'e WiFi yoluyla aktarıyorsunuz ve 15km mesafeye kadar araç rotayı izleyerek geri dönüyor.





Dilerseniz Lumia 1020 modelinin kaydettiği görüntüleri kullanabilir dilerseniz de 3G yoluyla canlı olarak uçuş esnasındaki kaydı izleyebilirsiniz.





Lehmann L300 modeli 4990 Avro fiyat etiketine sahip. Buna Lumia 1020 ve tablet dahil değil. Eğer aracı alırsanız fotoğraf çekmek için yıl sonunu beklemeniz gerekecek.

http://www.lehmannaviation.com/la/la300.php