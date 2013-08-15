Lytro daha fazla ürünle gelecek yıl karşımızda olacak





2011 yılının en önemli teknolojilerinden birisi, Lytro firması tarafından tanıtılan ve aynı adı taşıyan odaksız ışık alanı kamerasıydı.





Popular Science tarafından 2011 yılının en iyi 100 teknolojisi arasında gösterilen Lytro kamerası, çeşitli yönlerden gelen 11 milyon ışık hüzmesini yakalıyor ve cihazın içerisindeki ışık alanı motoru bunları işleyerek HD kalitesinde fotoğraflara dönüştürüyor. Bu sayede özel yazılım ile fotoğrafın her noktasına odaklanmak mümkün oluyor.





Geliştirme aşamasından sonra son kullanıcıya sunulan Lytro, 400$ fiyat etiketi ile çok fazla ilgi görmedi. Belki de tek önemli özelliği odaksız ışık alanı olunca, tüketicinin tercihi daha farklı modeller oldu.





Lytro bu bakımdan 2014 yılını kendisi açısından önemli bir dönem ilan etti ve ses getirecek ürünler ile tüketicinin karşısına çıkma planları yapmaya başladı.





Görüntüleme teknolojileri alanında bir devrim yaptığına inanan Lytro, farklı ürünler ile hem bütçesini düşünen tüketicilere hem de üst seviye profesyonellere hitap edecek. Firma ne tür ürünleri piyasaya süreceğini belirtmezken, gelecekte görüntüleme ekosisteminin yeni yazılım ve donanım uzmanı olmak istediğini dile getiriyor.

http://www.slashgear.com/lytro-ceo-packed-product-roadmap-planned-for-2014-12293478/