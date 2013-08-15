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Lytro daha fazla ürünle gelecek yıl karşımızda olacak

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Lytro daha fazla ürünle gelecek yıl karşımızda olacak

2011 yılının en önemli teknolojilerinden birisi, Lytro firması tarafından tanıtılan ve aynı adı taşıyan odaksız ışık alanı kamerasıydı. 

Popular Science tarafından 2011 yılının en iyi 100 teknolojisi arasında gösterilen Lytro kamerası, çeşitli yönlerden gelen 11 milyon ışık hüzmesini yakalıyor ve cihazın içerisindeki ışık alanı motoru bunları işleyerek HD kalitesinde fotoğraflara dönüştürüyor. Bu sayede özel yazılım ile fotoğrafın her noktasına odaklanmak mümkün oluyor.

Geliştirme aşamasından sonra son kullanıcıya sunulan Lytro, 400$ fiyat etiketi ile çok fazla ilgi görmedi. Belki de tek önemli özelliği odaksız ışık alanı olunca, tüketicinin tercihi daha farklı modeller oldu.

Lytro bu bakımdan 2014 yılını kendisi açısından önemli bir dönem ilan etti ve ses getirecek ürünler ile tüketicinin karşısına çıkma planları yapmaya başladı.

Görüntüleme teknolojileri alanında bir devrim yaptığına inanan Lytro, farklı ürünler ile hem bütçesini düşünen tüketicilere hem de üst seviye profesyonellere hitap edecek. Firma ne tür ürünleri piyasaya süreceğini belirtmezken, gelecekte görüntüleme ekosisteminin yeni yazılım ve donanım uzmanı olmak istediğini dile getiriyor. 

http://www.slashgear.com/lytro-ceo-packed-product-roadmap-planned-for-2014-12293478/ Yorum Yaz
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kymelria 5 yıl
Apple satin alsaydi bastaci olurdu
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herschell 5 yıl
ilginç bir tasarım parfüm kutusunu andırdı bende

anlamadım ve öğrenmek istedim şey ise 11 milyon ışık hüzmesini nasıl saymış bunlar belki trilyonlarcadır ne biliyoruz ?
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mokinto 5 yıl
Bir ara almayı düşünmüştüm ama amazon da ki yorumlar iyi değildi, vazgeçtim. Sanırım sorun fiyattan ziyade performans açısından tatminsizlikti.
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makaramasuko 5 yıl
Tip yok
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iboocum 5 yıl
fiyatlarin ucuzlamasi lazim
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neo01470 5 yıl
Bence sorun fiyat, insanlar yeni şeyleri denemek icin çok parayi çok risk olarak görüyor..
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