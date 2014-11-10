Lytro ışık alanı teknolojisini diğer firmalara da açacak





Fotoğrafçılık alanında ışık alanı teknolojisini geliştiren ve büyük ilgi gören Lytro, son kullanıcıya yönelik ürünler de geliştirmesine rağmen yine de yaygın olarak benimsenmiş değil.





Popular Science tarafından 2011 yılının en iyi 100 teknolojisi arasında gösterilen Lytro kamerası, çeşitli yönlerden gelen 11 milyon ışık hüzmesini yakalıyor ve cihazın içerisindeki ışık alanı motoru bunları işleyerek HD kalitesinde fotoğraflara dönüştürüyor. Bu sayede özel yazılım ile fotoğrafın her noktasına odaklanmak mümkün oluyor.





Bir dönem Steve Jobs'un Lytro teknolojilerinden faydalanmak için firmanın kapısını çaldığı ancak görüşmelerin bir sonuca ulaşamadığı da günceme gelmişti. Ancak ışık alanı teknolojisi o dönem önemli görülse de sonrasında üreticiler serbest odaklanma özelliğini hem donanımsal hem de yazılımsal olarak farklı şekillerde akıllı telefonlarında sunmaya başlamıştı. Bu bakımdan da ilgi sınırlı kaldı.





Lytro şimdi ışık alan teknolojisini diğer üreticilere de açmayı planlıyor. Böylece teknolojiyi mobil cihazlarda da yaygın bir şekilde kullanmaya başlayabileceğiz. Firma bu amaçla Lytro geliştirme aracı - LDK yayımlamış durumda.





Şimdiden NASA ve Army Night Vision gibi önemli firmalar bu aracı kullanmaya başladı. Lytro, uzaydan daha kaliteli görüntüler çekebilme veya toprak örneklerini analiz edebilme gibi pek çok önemli projede teknolojilerinin fayda sağlayacağını düşünüyor.

http://www.businesswire.com/news/home/20141106005284/en/Lytro-Launches-Lytro-Platform-Empower-Exploration-Light#.VF9wrlOsXiq