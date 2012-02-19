Lytro, video kamera için planlar yapıyor

Haber Editörü
Geçen yılın en önemli teknolojilerinden birisi Lytro firması tarafından tanıtılan odaksız ışık alanı kamerasıydı. Kameranın lensleri çeşitli yönlerden gelen 11 milyon ışık hüzmesini yakalıyor ve cihazın içerisindeki ışık alanı motoru bunları işleyerek HD kalitesinde fotoğraflara dönüştürüyor. Bu sayede fotoğrafın her noktasına odaklanmak mümkün oluyor.
Popular Science tarafından geçen yılın en iyi 100 teknolojisi arasında gösterilen Lytro kamerası konusunda bilinenler az. Firmanın kurucusu Ren Ng, ürünün özellik ve kapasitesi hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçınıyor. 8x zoom ve F/2 diyafram özellikleri sunan gelişmiş lenslerin üretici firması da gizlenen bilgiler arasında. Çünkü kamera bu lens esas alınarak üretilmiş.
Ren Ng'nin kameradan sonraki hedefi ise ışık alanı teknolojisini video için kullanmak. Işık alanı teknolojisi içeren video kameralarda kullanılabilecek işleme gücünü şu an karşılayabilecek bir işlemci yok. Firma şimdilik fotoğrafçılık alanındaki imkanlarını genişletmek üzerine odaklanıyor. Ancak video kamera opsiyonu uygun zamanı bekleyecek.
Lytro kamerası üzerinde düşünülen diğer bir ayrıntı kablosuz yetenekleri. Cihazda Bluetooth ve Wireless tek bir yonga üzerinde bulunuyor. Kablosuz senkronizasyon ve doğrudan paylaşım gibi özellikleri yok. Lytro'nun sonraki güncellemesinde bu yetenekler geliştirilecek.
Ng bunun yanında teknolojinin lisanslanması veya diğer firmalarla ortaklık yapılması konusunda da hazırlıklar yapıyor. Kameranın beklenen satış rakamının altında kalması durumunda alternatif planlar devreye sokulacak.
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Siz galiba fotoğrafçılıkla pek uğraşan biri değilsiniz. Teknoloji için eski deseniz katılabilirdim çünkü bu konu yaklaşık 40 yıldır biliniyor. İşe yaramaz demeniz konu hakkında çok önyargılı olduğunuzu gösteriyor. Focus fotoğrafta en büyük zorluklardan biridir. Makina focus'u tutturmak için zaman kaybeder. Anlık görüntü yakalamanız zorlaşır. Video da da böyledir halka sürekli gel git yapmak zorunda kalır. F2 diyaframda çekim yapabiliryor bu camera (daha açık değerlerde kullanılabilirdi) bu diyafram aralığı oldukça iyi bir aralık ve enstantanenin düşük olmasını azaltmakta daha yüksek enstantane değeri seçmemizi sağlamakta. Bu da motion blur etkisini hareketli çekimlerde azaltmaktadır. Ayrıca yüksek iso/noise sorunu içinde extra bir çözümdür. Özellikle alan derinliği ihtiyacı olan fotoğraflarda photoshopla ne halt edip alan derinliği kazanacaksınız? Bunun bir yöntemi yok. sadece durağan cisimlerde arka arkaya değişik odaklarda fotoğraf çekerek İmage Stack yöntemi ile bunu yapabilirsiniz ya hareketli nesneler? İşte bu teknoloji buna da izin vermekte. yani yazılımla mümkün olmayan şey burda gerçekleşmekte donanım sayesinde. Arı sinek gibi canlıların çekiminde. Tek kareyle istediğiniz netliği yakalamanız mümkün. Bence hodri meydan demeden ve bu kadar cüretkar olmadan önce konuyu iyice araştırın.
Netlik peşindeyseniz diyaframla oynarsınız. İşini bilen sıradan bir fotoğrafcının yapabileceği bir teknik(çünkü öyle sanıldığı gibi ileri teknoloji falan değil).
Karşı çıkan varsa alıntı yapsın mesajımı, açıklayayım. Hodri meydan
Hız aşırtma derdinden oyun oynamaya vakit kalmiyor artık .... Allahtan kameraların geleceği böyle olmayacak ..