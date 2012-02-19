Lytro, video kamera için planlar yapıyor

Geçen yılın en önemli teknolojilerinden birisi Lytro firması tarafından tanıtılan odaksız ışık alanı kamerasıydı. Kameranın lensleri çeşitli yönlerden gelen 11 milyon ışık hüzmesini yakalıyor ve cihazın içerisindeki ışık alanı motoru bunları işleyerek HD kalitesinde fotoğraflara dönüştürüyor. Bu sayede fotoğrafın her noktasına odaklanmak mümkün oluyor.

Popular Science tarafından geçen yılın en iyi 100 teknolojisi arasında gösterilen Lytro kamerası konusunda bilinenler az. Firmanın kurucusu Ren Ng, ürünün özellik ve kapasitesi hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçınıyor. 8x zoom ve F/2 diyafram özellikleri sunan gelişmiş lenslerin üretici firması da gizlenen bilgiler arasında. Çünkü kamera bu lens esas alınarak üretilmiş.

Ren Ng'nin kameradan sonraki hedefi ise ışık alanı teknolojisini video için kullanmak. Işık alanı teknolojisi içeren video kameralarda kullanılabilecek işleme gücünü şu an karşılayabilecek bir işlemci yok. Firma şimdilik fotoğrafçılık alanındaki imkanlarını genişletmek üzerine odaklanıyor. Ancak video kamera opsiyonu uygun zamanı bekleyecek.

Lytro kamerası üzerinde düşünülen diğer bir ayrıntı kablosuz yetenekleri. Cihazda Bluetooth ve Wireless tek bir yonga üzerinde bulunuyor. Kablosuz senkronizasyon ve doğrudan paylaşım gibi özellikleri yok. Lytro'nun sonraki güncellemesinde bu yetenekler geliştirilecek.

Ng bunun yanında teknolojinin lisanslanması veya diğer firmalarla ortaklık yapılması konusunda da hazırlıklar yapıyor. Kameranın beklenen satış rakamının altında kalması durumunda alternatif planlar devreye sokulacak.

