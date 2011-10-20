Lytro'dan dünyanın ilk ışık alanı kamerası

Dijital fotoğrafçılık alanına yaşanan teknolojik gelişmeler daha fazla özelliğin gündelik hayatımıza girmesii sağlıyor. Lytro firmasının son kullanıcıya yönelik dünyanın ilk ışık alanı kamerası yılın başlarındaki tanıtımından sonra resmi olarak satışa sunuldu.

Işık alanı kameraları serbest odaklı lens kullanan cihazları temsil ediyor ve kadrajın tamamını odaklama içine alarak özel bir yazılımla fotoğrafların her karesine net olarak odaklanmanızı sağlıyor.





Uzun ve köşeli bir tasarıma sahip Lytro, 240gr ağırlığa sahip. Bu kadar hafif olmasını anotlanmış alüminyum kasasına borçlu. Kasa üzerinde birisi güç düğmesi diğeri deklanşör olmak üzere iki adet tuş bulunuyor. Fotoğraf çekerken arka tarafındaki LCD dokunmatik ekrana tek dokunuşla manuel odaklanma da sağlanabiliyor. Kameranın özellikleri f/2 diyafram ve 8 x zooma sahip lens, 11 megaray ışık alanı oluşurabilme, 8GB/16GB depolama kapasitesi şeklinde sayılabilir.





Cihazı öne çıkaran özelliği ise 11 megaray ışık alanı oluşturabilmesi. Bunun anlamı lenslerin çeşitli yönlerden gelen 11 milyon ışık hüzmesini yakalaması ve cihazın içerisindeki ışık alanı motorunun bunları işleyerek HD kalitesinde fotoğraflara dönüştürmesi anlamına geliyor.





Lytro'nun deklanşör gecikmesi ise sıfıra yakın. Flaş desteği olmayan kamera düşük ışık ortamlarında bile üstün görüntü kalitesini yakalıyor.





8GB kapasite ile 350 fotoğraf, 16GB kapasite ile 750 fotoğraf depolanabiliyor. İlk müşterilere Lytro.com üzerinden ücretsiz bulut depolama imkanı da sağlanacak.





2012 yılında özel algoritmalar sayesinde 3D görüntü elde etmek de mümkün olacak. Cihazın yanında özel bir masaüstü yazılımı da bulunuyor. Bu yazılımla kullanıcılar fotoğraflarıyla etkileşime geçerek düzenleyebiliyorlar ve Lytro.com sitesine yükleyebiliyorlar.





Buraya yüklenen fotoğraflar çeşitli sosyal ağlarda paylaşılabiliyor ve en önemlisi yaşayan fotoğraflar adı altında site üzerinden izlenebiliyor. Bu yazılım sayesinde resmin her karesine odaklanılabiliyor. Yazılım olmadan bu mümkün olmuyor.





Serbest odaklı örnek resimleri incelemek isteyenler, http://www.lytro.com/living-pictures/153?utm_source=Embed&utm_medium=EmbedLink/148 adresindeki resimlerin herhangi bir noktasına tıklayarak bakabilirler.

Lytro modelleri farklı renklerde ön siparişe başladı. 8GB 399$, 16GB 499$ olarak 2012 yılı ilk aylarında piyasada olacak.