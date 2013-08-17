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MAP isimli sensör sistemi, basınç sonucu oluşan yaraları önlemek için geliştiriliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MAP isimli sensör sistemi, basınç sonucu oluşan yaraları önlemek için geliştiriliyor
Herhangi bir hastalık nedeniyle uzun süre yatak bakım süreci geçiren kişiler, bu süreç boyunca hareketsiz kalınması ve yumuşak dokunun kemik ile yatılan yüzey arasında sıkışması sonucunda bazı yara (Bası yarası) sorunları ile karşılaşabiliyorlar. Bu sorunun önüne geçilmek için hastalar sık sık yatak içerisinde hareket ettiriliyor olsa da, MAP isimli sistem bunu çok daha kolay bir yapıya büründürüyor.
Sağlık teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren Wellsense firması tarafından hazırlanan MAP sistemi, standart yataklar üzerine serilen özel bir örtüden ve görüntüleme cihazından oluşuyor. Üzerinde yüzlerce özel basınç sensörü bulunan örtü, hastaların vücutlarına uygulanan basıncı farklı yoğunluk seviyelerine göre renkli ekrana sahip ama ünite üzerinden gösteriyor ve olumsuz durumlarda sağlık görevlilerine haber vererek oluşabilecek potansiyel problemlerin önüne geçilmesine imkan sağlıyor. Diğer benzer sistemlerden devamlı olarak canlı bilgi sağlamasıyla ayrıldığı belirtilen MAP sistemi, elde ettiği bilgileri saatlere göre kayıt altına da alabiliyor.
Dünya çapında birçok hastanın ölmesine ya da çok fazla acı çekmesine neden olan bası yaraları için geliştirilen MAP sistemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.themapsystem.com Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doganciftci 6 yıl
O yaralara tahammül etmek gerçekten çok zor olsa gerek. Öncelikli temennimiz Allah kimseyi yatağa düşürmesin tabi ama bu çok güzel bi çalışma olmuş.
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akbirkurt 6 yıl
Bana bunlarla gelin işte 2k Drive'la değil:)
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