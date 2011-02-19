MSI, AMD Fusion tabanlı hepsi bir arada bilgisayarını pazara sunuyor

Hepsi bir arada formundaki bilgisayarlar için ciddi bir yatırım yapan MSI, arka arkaya duyurduğu modellerle ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı resmi açıklamayla, ilk tanıtımını CES 2011 fuarında yaptığı Wind Top AE2050 modelini kullanıma sunuyor. AMD'nin Brazos platformunu temel alan sistem, 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-50 işlemcisinden güç alıyor. 20-inç büyüklüğünde ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan sisteme, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen 80x paralel işlemcili Radeon HD 6310 IGP'sinin eşlik ettiğini görüyoruz. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sunan ve DirectX 11 desteği ile gelen entegre grafik birimi ile gelişmiş çoklu ortam deneyimi vaad eden sisteme, 2GB DDR3 bellek ve SATA-II ara birimini kullanan 3.5-inç boyutunda 500GB disk eşlik ediyor.

Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi teknolojisi ile donatılan Wind Top AE2050'nin diğer özellikleri arasında DVD yazıcı, SRS Premium ses teknolojisine sahip iki adet hoparlör, 0.3MP çözünürlüğünde kamera, mikrofon, çift USB 2.0 portu, dört adet USB 3.0 portu, HDMI çıkışı, Gigabit Ethernet ve isteğe bağlı TV alıcısı gibi detaylara yer veriliyor. Windows Home 7 Premium 64-bit işletim sistemi ile birlikte gelen MSI WindTop AE2050'nin fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.