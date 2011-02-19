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MSI, AMD Fusion tabanlı hepsi bir arada bilgisayarını pazara sunuyor

8 yıl
7,7b
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9
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hepsi bir arada formundaki bilgisayarlar için ciddi bir yatırım yapan MSI, arka arkaya duyurduğu modellerle ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı resmi açıklamayla, ilk tanıtımını CES 2011 fuarında yaptığı Wind Top AE2050 modelini kullanıma sunuyor. AMD'nin Brazos platformunu temel alan sistem, 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-50 işlemcisinden güç alıyor. 20-inç büyüklüğünde ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan sisteme, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen 80x paralel işlemcili Radeon HD 6310 IGP'sinin eşlik ettiğini görüyoruz. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sunan ve DirectX 11 desteği ile gelen entegre grafik birimi ile gelişmiş çoklu ortam deneyimi vaad eden sisteme, 2GB DDR3 bellek ve SATA-II ara birimini kullanan 3.5-inç boyutunda 500GB disk eşlik ediyor.

Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi teknolojisi ile donatılan Wind Top AE2050'nin diğer özellikleri arasında DVD yazıcı, SRS Premium ses teknolojisine sahip iki adet hoparlör, 0.3MP çözünürlüğünde kamera, mikrofon, çift USB 2.0 portu, dört adet USB 3.0 portu, HDMI çıkışı, Gigabit Ethernet ve isteğe bağlı TV alıcısı gibi detaylara yer veriliyor. Windows Home 7 Premium 64-bit işletim sistemi ile birlikte gelen MSI WindTop AE2050'nin fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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bbbbbbbbbbbbbbburak 8 yıl
Vestel'inde vardı böyle pc'leri .
güzelmiş
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Volkanbaba 8 yıl
Msı iyi iş yapmış.Amd fusionlar gesin
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darkaura 8 yıl
kalinligi 3.5inch hd yuzunden olmasin.
bence performans, maliyet ve upgrade edilebilirlik acisindan 3.5inch cok daha mantikli bir secim.
sonucta tablet olarak kulanilmayacak bu alet. 2-3cm daha kalin olmasinin hic bir sakincasi yok. ayrica ince olcak diye laptop parcalari kullanildiginda sistem hem daha nazik ve agrizaya daha meyilli oluyor, hemde tamiri ayri bir masraf tutuyor.
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Xagdas 8 yıl
Bir laptop kapalı haldeyken bundan çok daha ince...
Bu neden bu kadar kapkalın? Sinir bozucu.
Dokunmatikten dolayı ise iPad'e iPhone'a veya dokunmatikli diğer tüm telefonlara baksınlar, max 1cm.
Anakart, dvd ve hdd ise sorun laptoplara baksınlar... En kötü ihtimalle iMac'e baksınlar ne kadar zarif. Olmaz böyle bişey, çok çirkin bu şey be.
İsterse içinde SLI 560GT ya da Crossfire HD6870 olsun, bu nedir yaa, çirkin ördek yavrusu!
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fatihcanery 8 yıl
monitörün saydam kısmı çok cins duruyo,daha orjinal yapabilirlerdi
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redline_59 8 yıl
Windows Home 7 Premium 64-bit işletim sistemi ile birlikte gelen MSI WindTop AE2050
2GB DDR3 bellek

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SERIM 8 yıl

fatihcanery

monitörün saydam kısmı çok cins duruyo,daha orjinal yapabilirlerdi


biraz imac özentisi olmuş sanki , eski imac'lerin monitörlerini anımsatıyor o şeffaflıklarla.
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byi 8 yıl
Ofis, internet ve günlük kullanım için çok iyi bir PC olmuş
Kablo dağınıklığına son verilmiş, taşınması bile kolay olur bunun
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