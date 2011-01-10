MSI H67MA-E45 Anakart Fiyat / Performans odaklı etkili çözüm

MSI'ın dayanıklı bileşenlerden oluşan Military Class II ailesinden gelen H67MA-E45 üzerinde hem intel Sandy Bridge işlemciler içindeki GPU'ları deniyor hem de anakartı yakından tanıyoruz.
respire91 videolar donmuyor rahatça izleniyor bende bide bişey merak ediyorum şimdi p 67 kart aldık diyelim ve ayrıca ekran kartımız var mesela gtx 480 şimdi bu işlemcideki gpu benim esas gpu ma katkı sağlayacakmı? sağlamayacaksa hiç bir manası yok bu extra gpunun. giriş seviyesi pc alcak adamın işine yarar ama benim gibi ekran kartına önem veren kullanıcılara pek bi faydası olmaz diye düşünüyorum
CeFurkan arkadas su videoları birde pc ye indirmeden izleyebilelim gene donuyor
buzamana kadar uygun fiyatta intel işlemci bi e2160 modeli vardı ondan sonra cıkmadı.
bu arda anaarda 1tanede olsa pcı slotu koysalarmış iyi olcakmış.
bide bişey merak ediyorum şimdi p 67 kart aldık diyelim ve ayrıca ekran kartımız var mesela gtx 480 şimdi bu işlemcideki gpu benim esas gpu ma katkı sağlayacakmı? sağlamayacaksa hiç bir manası yok bu extra gpunun. giriş seviyesi pc alcak adamın işine yarar ama benim gibi ekran kartına önem veren kullanıcılara pek bi faydası olmaz diye düşünüyorum
hem giriş seviyesi mobo çıkarıyorsun hemde pci yok.EE senin hedef kitlen kim.Intelinden tut anakart üreticilerine kadar hepsi ayrı telden gidiyor.ötekide 3000serisi gpu yu üst seri cpu lara yerleştiriyor.Mesut Çevik'in dediği gibi o işlemciyi alacak adam o tırt gpu lara hiç bakmayacaktır.
video donunca escape tuşun basın ardından devama basın.
P serisinde işlemci içindeki grafik yongası kullanılmıyor..
Sadece H serisinde kullanılıyor grafik yongası.
Yeni anakartlar 2 çeşit. H ve P serisi.
O.C yapacaklar P67 serisi anakart ile çarpanı açık sonunda K olan işlemcileri alacaklar ve grafik yongasını düşünmeyecek.
Yapmayacak olan ve F/P olarak daha az maliyetli sistemlerde ise H67 ile sonunda K olmayan işlemciler kullanacak..
iyi forumlar...
intelin nehalem tabanlı işlemcilerinde zaten ekran kartı vardı.bu sandybridge işlemcilerdeki biraz daha güçlenmiş hali sanırım.benim merakımı çeken.bunların takıldığı anakartlarda,anakartın onboard çıkışı var.bu anakart üstündeki vga nın çalışmasını sağlıyorsa.işlemcinin üstündeki ekran kartı nasıl çalışıyor.yada bu sb tabanlı işlemcilerin anakartlarındaki vga lar sadece işlemcilerin üstündeki ekran kartından mı çalışıyor.chipsetlerde onboard ekran kartı olmıcakmı ?
gene donuyor
Bende IDM ile çekip öyle izliyorum en temizi bana göre.
bu tür sistemler firmanın en çok kar edeceği sistemler olacaktır..ve en çok satışı da bunlar yapar.
ofis bilgisayarlarında birçok kişi daha stabil olduğunu düşündüğünden dolayı amd yerine intel tercih ediyor..
tek şikayet edilen konu ise internet kullanımında bile onbaord ekran kartlarının sıkıntılı olmasıydı..
yeni nesilde gerçekleşen bir miktar iyileşme ofis sistemleri için fazlasıyla yeterlidir..
işlem gücü olarak zaten bir sıkıntısı yok..hızaşırtma ise bu sistemi bilinçli alan kişilerin umrunda olmaz
kısacası yeni nesil ofis-iş bilgisayarı almak isteyenler için çok ideal bir sistem..
tek sorun fiyatları olacaktır..