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MSI H67MA-E45 Anakart Fiyat / Performans odaklı etkili çözüm

8 yıl
60,2b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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MSI'ın dayanıklı bileşenlerden oluşan Military Class II ailesinden gelen H67MA-E45 üzerinde hem intel Sandy Bridge işlemciler içindeki GPU'ları deniyor hem de anakartı yakından tanıyoruz.


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desperadotr 8 yıl
İnceleme iyi yeternice bilgi edindim. fakat sistem toplarken amaca göre toplanması gerektiğinin altını çiziyorum. harici güçlü bir ekran kartı almak isteyecek oyunların derinliklerine dalmak isteyen kullnıcılar için doğru anakart olduğunu düşünmüyorum. Onboard VGA desteği olmayan, harici ekran kartı desteğine daha iyi yer veren bir anakart daha iyi olacaktır.Ama herhangi bir harici ekran kartı arızasında onboard geçici olarak ben idare etsin diyen önlem sahibi arkadaşlar tercih edebilir. Anakartın yazılım desteğine hayran kaldım. Amatör kullanıcıların işini çok kolaylaştırıyor.Teşekkürler Mesut ÇEVİK.
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azk 8 yıl
teşekkürler
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Virinom 8 yıl
Arkadaşlar o nasıl bir bios yaw.Hakketen mesut abinin dediği gibi işletim sistemi gibi.Ayrıca bide pcı slotu olsa iyi olurdu ama olmadığı içinde çok üzülmedim çünkü ben pcı slotu kullanmıyorum :d
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huseyincarnege 8 yıl
intel amd karşısında cabalıyo işte :)
buzamana kadar uygun fiyatta intel işlemci bi e2160 modeli vardı ondan sonra cıkmadı.
bu arda anaarda 1tanede olsa pcı slotu koysalarmış iyi olcakmış.
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respire91 8 yıl
videolar donmuyor rahatça izleniyor bende
bide bişey merak ediyorum şimdi p 67 kart aldık diyelim ve ayrıca ekran kartımız var mesela gtx 480 şimdi bu işlemcideki gpu benim esas gpu ma katkı sağlayacakmı? sağlamayacaksa hiç bir manası yok bu extra gpunun. giriş seviyesi pc alcak adamın işine yarar ama benim gibi ekran kartına önem veren kullanıcılara pek bi faydası olmaz diye düşünüyorum
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DemirAtlı 8 yıl
yahu şu msi ın çekik gözlü deha mühendislerine sormak lazım.Madem oc. özelliği vermeyeceksin ne demeye military class komponentlerle süslüyorsun o anakartı.Defaultta zaten her türlü stabil çalışacak o alet.Çocuk kandırmaktan öte değil, basit numaralar.
hem giriş seviyesi mobo çıkarıyorsun hemde pci yok.EE senin hedef kitlen kim.Intelinden tut anakart üreticilerine kadar hepsi ayrı telden gidiyor.ötekide 3000serisi gpu yu üst seri cpu lara yerleştiriyor.Mesut Çevik'in dediği gibi o işlemciyi alacak adam o tırt gpu lara hiç bakmayacaktır.

video donunca escape tuşun basın ardından devama basın.
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dJ_bLoW 8 yıl

respire91

videolar donmuyor rahatça izleniyor bende
bide bişey merak ediyorum şimdi p 67 kart aldık diyelim ve ayrıca ekran kartımız var mesela gtx 480 şimdi bu işlemcideki gpu benim esas gpu ma katkı sağlayacakmı? sağlamayacaksa hiç bir manası yok bu extra gpunun. giriş seviyesi pc alcak adamın işine yarar ama benim gibi ekran kartına önem veren kullanıcılara pek bi faydası olmaz diye düşünüyorum


P serisinde işlemci içindeki grafik yongası kullanılmıyor..
Sadece H serisinde kullanılıyor grafik yongası.

Yeni anakartlar 2 çeşit. H ve P serisi.

O.C yapacaklar P67 serisi anakart ile çarpanı açık sonunda K olan işlemcileri alacaklar ve grafik yongasını düşünmeyecek.
Yapmayacak olan ve F/P olarak daha az maliyetli sistemlerde ise H67 ile sonunda K olmayan işlemciler kullanacak..


iyi forumlar...
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acbold 8 yıl
msi kartı güzel olmuş.konu ile ilgisi olanlara bi sorum olucak.
intelin nehalem tabanlı işlemcilerinde zaten ekran kartı vardı.bu sandybridge işlemcilerdeki biraz daha güçlenmiş hali sanırım.benim merakımı çeken.bunların takıldığı anakartlarda,anakartın onboard çıkışı var.bu anakart üstündeki vga nın çalışmasını sağlıyorsa.işlemcinin üstündeki ekran kartı nasıl çalışıyor.yada bu sb tabanlı işlemcilerin anakartlarındaki vga lar sadece işlemcilerin üstündeki ekran kartından mı çalışıyor.chipsetlerde onboard ekran kartı olmıcakmı ?
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CeFurkan 8 yıl
arkadas su videoları birde pc ye indirmeden izleyebilelim

gene donuyor
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hapocod 8 yıl

CeFurkan

arkadas su videoları birde pc ye indirmeden izleyebilelim

gene donuyor

Bende IDM ile çekip öyle izliyorum en temizi bana göre.
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oltanoltan 8 yıl
intel yazacağınıza inten yazmışsınız
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sadtneverdie 8 yıl
OC suz anakart mı olur :S
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ooppss 8 yıl
intel eski işlemcilerini piyasadan silebilirse
bu tür sistemler firmanın en çok kar edeceği sistemler olacaktır..ve en çok satışı da bunlar yapar.
ofis bilgisayarlarında birçok kişi daha stabil olduğunu düşündüğünden dolayı amd yerine intel tercih ediyor..
tek şikayet edilen konu ise internet kullanımında bile onbaord ekran kartlarının sıkıntılı olmasıydı..
yeni nesilde gerçekleşen bir miktar iyileşme ofis sistemleri için fazlasıyla yeterlidir..
işlem gücü olarak zaten bir sıkıntısı yok..hızaşırtma ise bu sistemi bilinçli alan kişilerin umrunda olmaz
kısacası yeni nesil ofis-iş bilgisayarı almak isteyenler için çok ideal bir sistem..
tek sorun fiyatları olacaktır..
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theyapici 8 yıl
inceleme içi teşekkürler x58 den memnunum şimdilik kaç yıl sonra sistem toplarım tekrar zaman gösterecek
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xdorukx 8 yıl
Bios cok fantastik :D
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