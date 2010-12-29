MSI yeni nesil oyuncu anakartlarına Killer NIC ağ işlemcisini entegre etmeyi planlıyor

Intel'in Sandy Bridge işlemci ailesi için hazırladığı P67 çipsetli Big Bang Marshall modelini Ocak ayı ile birlikte satışa sunmaya hazırlanan MSI, oyunculara özel ağ kartları hazırlayan Bigfoot Networks ile iş birliğine gittiğini açıkladı. Big Bang serisi yeni nesil anakartlarıyla birlikte kutu içeriğine, kendi özel ağ işlemcisine sahip Killer 2100 kartını dahil edecek olan MSI, aynı zamanda Bigfoot Networks ile yapılan iş birliği çerçevesinde ağ işlemcisini oyuncu anakartlarına entegre etmeyi de planlıyor.

Daha önce Creative ses çipi ve Lucid Hydra yongasını endüstride ilk defa anakartlarına entegre eden MSI, görünüşe bakılırsa Bigfoot Networks ile kendi özel ağ işlemcisine sahip ilk anakartı da piyasaya sürmeyi planlıyor. Bilindiği üzere daha önce PowerColor ve VisionTek, Killer 2100'deki ağ işlemcisine sahip ekran kartlarını göstermişlerdi.