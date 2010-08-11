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MSI yeni panel bilgisayarı Wind Top AE2280'i satışa sundu

8 yıl
10,3b
1
5
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI yeni panel bilgisayarı Wind Top AE2280'i satışa sundu
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Panel bilgisayarlar konusunda sektörün iddialı isimlerinden birisi olan MSI, ürün gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Wind Top AE2280 isimli yeni model, Kuzey Amerika pazarında kullanıma sunulmuş durumda. 21.5-inç boyutundaki Full HD destekli "hepsi bir arada" bilgisayar, Intel platformunu temel alıyor ve tercihe bağlı olarak Core i3-530/540 veya i5-650 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan MSI Wind Top AE2280, 640GB kapasiteli depolama sürücüsüyle geliyor. Ekran kartı olarak DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5430 veya Mobility Radeon HD 5730 ile tercih edilebilen sistemde, daha iyi ses deneyimi için THX StudioPro ses teknolojisine de yer veriliyor.

Kablosuz internet erişimi için WiFi ve opsiyonel seçenek olarak TV alıcısına da sahip olan WindTop AE2280, 950 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.

MSI yeni panel bilgisayarı Wind Top AE2280'i satışa sundu
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aron_1907 8 yıl
Gerçekten çok güzel ürünler çıkartıyor MSI birde 3D olanı var AE2420 3D.. İki ürünü de kullandım gerçekten çok başarılı performansı var hatta AE2420 3D modelinde 3D Black Ops oynadım gerçekten çok güzel tavsiye ederim
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DH Misafiri 8 yıl
ipad olması için pil gerekiyor sanırım :)
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gsmtamir 8 yıl
klavye felan olmadan da çalılıyor zaten
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Batuist 8 yıl
LCD TV yerine tercih edilebilecek çok daha fonksiyonel bir masa üstü TVsi olarakta kullanılabilir.. yada HTPC diyelim.. bileşenlerde oldukça iyi..
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Confusion 8 yıl
klavye/mouse/kumanda olmasaydı dev bir i-pad olabilirdi.


MSI çok başarılı bir iş çıkarmış:::: bu boyutlardaki ürüne çok ciddi performans sağlayacak ve ihtiyaç karşılyacak bileşenler eklemiş
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