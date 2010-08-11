MSI yeni panel bilgisayarı Wind Top AE2280'i satışa sundu

Panel bilgisayarlar konusunda sektörün iddialı isimlerinden birisi olan MSI, ürün gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Wind Top AE2280 isimli yeni model, Kuzey Amerika pazarında kullanıma sunulmuş durumda. 21.5-inç boyutundaki Full HD destekli "hepsi bir arada" bilgisayar, Intel platformunu temel alıyor ve tercihe bağlı olarak Core i3-530/540 veya i5-650 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan MSI Wind Top AE2280, 640GB kapasiteli depolama sürücüsüyle geliyor. Ekran kartı olarak DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5430 veya Mobility Radeon HD 5730 ile tercih edilebilen sistemde, daha iyi ses deneyimi için THX StudioPro ses teknolojisine de yer veriliyor.

Kablosuz internet erişimi için WiFi ve opsiyonel seçenek olarak TV alıcısına da sahip olan WindTop AE2280, 950 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.