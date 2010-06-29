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MSI'dan kompakt boyutlu iki yeni masaüstü bilgisayar: Wind Box DE520 ve Wind Box DC520

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,8b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen donanım üreticilerinden, Wind Box serisi ultra-kompakt tasarımlı masaüstü bilgisayarlarına yenilerini ekliyor. 300 x 65 x 260.7 mm boyutlarında olan yeni bilgisayarların her ikisi de 2.7GHz'de çalışan Pentium E5400 işlemcisinden güç alıyor, 4GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve 320GB kapasiteli sabit disk ile alınabiliyor.

Çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi ve görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ile HDMI konnektörlerine sahip olan sistemler arasındaki en büyük farkın tercih edilen ekran kartında olduğunu görüyoruz. Wind Box DE520, AMD'nin Mobility Radeon HD 5430 çözümünü DC520 modeli ise Intel GMA X4500 IGP'sini kullanıyor.

Çift çekirdekli Pentium işlemcisi ve HD video hızlandırabilen GPU seçenekleriyle öne çıkan sistemler, Windows 7 işletim sistemiyle sunulurken fiyatları ise açıklanmadı.


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Batuist 9 yıl
atinin mobil çözümleri ne kadar da sık kullanılmaya başlandı... çok güzel bir gelişme...
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maliahmet 9 yıl
300dolar olsun en fazladan
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