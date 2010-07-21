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MSI'dan AMD tabanlı yeni netbook: Wind12 U230 Light

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,2b
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6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan AMD tabanlı yeni netbook: Wind12 U230 Light
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MSI, AMD tabanlı netbook modellerine bir yenisini daha ekliyor. Firmanın geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Wind12 U230 modelinin yenilenmiş bir versiyonu olduğu belirtilen Wind12 U230 Light isimli model, 11.6-inç büyüklüğünde LED backlit ekranla geliyor ve AMD'nin ikinci jenerasyon ultra-ince platformunu baz alıyor.

1.22-inç kalınlığında olan ultra-taşınabilir sistem, 1.6GHz'de çalışan AMD Athlon Neo MV-40 işlemcisinden güç alıyor. 2GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile gelen sistem, ekran kartı olarak AMD'nin entegre grafik çözümlerinden biri olan, HD video hızlandırma yeteneğine sahip Radeon HD 3200'ü kullanıyor.

6 hücreli pilden güç alan ve Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemini kullanan sistemde, 802.11n WiFi, Gigabit Ethernt, çok formatlı kart okuyucusu ve 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası gibi detaylara da yer veriliyor. MSI Wind12 US230 Light, yurt dışında 400$ bir fiyatlandırma ile sunuluyor.

MSI'dan AMD tabanlı yeni netbook: Wind12 U230 Light
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vidoko 9 yıl
elimde intel core2 var cayır cayır yanıyor yanmayan dizüstümü var :))
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lj94 9 yıl
yanar bu makine yanarr. sakın diz üstünde kullanmaya calısmayn.özellikler erkekler saglıga cok zararlı.:D
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abdulmusavvir 9 yıl
Ya VIA işlemcili netbook bile gelmiyor, bunu kim getirecek.
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viper 9 yıl
Ekran kenarlarının ince olması iyi olmus.
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Redalert2 9 yıl
oyy oyy ben de dedim yoksa Neo K625 işlemcili mi amd deyince.msi eldeki bulgurdan elişi kaadından stokları eritiyo.depolarını boşaltıyo anlaşılan.utanmış atom işlemci kullanmamış bari.Bu saatten sonra ayıp olur yani..ati 4225 ekran kartlı netbooklar gelecek bu hurdalar da tarih olacak. takip edin: acer 1551 , hp dm1z, dell 13.3 inc modelleri yolda.
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St Batuhan 9 yıl
aha bizim ferrari gibi. hd3200 var ve hdmi yok!!! w7 home pre x64 ve 250gb hdd. Benzerlikler bol ama fiyatı ucuz bayagı güzel :D 400 yerine 450 olaydı da dahili hdmi ı olaydı :D
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