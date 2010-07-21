MSI'dan AMD tabanlı yeni netbook: Wind12 U230 Light

MSI, AMD tabanlı netbook modellerine bir yenisini daha ekliyor. Firmanın geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Wind12 U230 modelinin yenilenmiş bir versiyonu olduğu belirtilen Wind12 U230 Light isimli model, 11.6-inç büyüklüğünde LED backlit ekranla geliyor ve AMD'nin ikinci jenerasyon ultra-ince platformunu baz alıyor.

1.22-inç kalınlığında olan ultra-taşınabilir sistem, 1.6GHz'de çalışan AMD Athlon Neo MV-40 işlemcisinden güç alıyor. 2GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile gelen sistem, ekran kartı olarak AMD'nin entegre grafik çözümlerinden biri olan, HD video hızlandırma yeteneğine sahip Radeon HD 3200'ü kullanıyor.

6 hücreli pilden güç alan ve Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemini kullanan sistemde, 802.11n WiFi, Gigabit Ethernt, çok formatlı kart okuyucusu ve 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası gibi detaylara da yer veriliyor. MSI Wind12 US230 Light, yurt dışında 400$ bir fiyatlandırma ile sunuluyor.