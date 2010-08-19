MSI'dan Hydra teknolojili yeni anakart: 870A Fuzion Power Edition

ATi ve Nvidia ekran kartlarının aynı anakart üzerinde paralel çalışmasına olanak tanıyan Lucid Hydra teknolojisini endüstride ilk defa Big Bang Fuzion isimli anakartında kullanan MSI, Intel'den sonra AMD cephesinde Hydra donanımlı anakartların sayısını arttırıyor. 870A-Fuzion modelini daha önce pazara sunan firma, bu sefer de 870A Fuzion Power Edition isimli modeliyle gündemde. Adından farklı olarak 870 yerine 770 çipsetini kullanan anakarta güney köprüsünde ise SB850 yongası eşlik ediyor.

Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan 870A Fusion Power Edition, 10+1 fazlı gelişmiş güç tasarımıyla hız aşırtma ve yüksek stabilite konusunda iddialı olacak gibi görünüyor. Military Class serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ve Sİyah renkli baskılı devre tasarımıyla dikkat çeken anakart üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunuyor. Hydra çipseti ile ATi + ATi, Nvidia + Nvidia ve ATi+Nvidia gibi ekran kartı kurulumlarına destek sunan anakart, USB 3.0 ve SATA-III teknolojilerini destekliyor.

Kaslı yapısı ile dikkat çekici bir görünüme sahip olan MSI 870A Fuzion Power Edition, MSI'ın yüksek performans segmentindeki diğer anakartlarında gördüğümüz kart üstü dokunmatik butonlar, gelişmiş hız aşırtma seçenekleri ve OC Genie teknolojisi gibi detayları da beraberinde getiriyor. MSI 870A Fusion Power Edition için henüz resmileşmiş herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor ancak yurt dışında 210-220 dolar seviyelerinden satışa sunulabileceği üzerinde duruluyor.